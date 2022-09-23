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Денис Буцаев

Парк вместо полигона: как в России запускают переработку мусора

Экология
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
К 2030 году в России на мусорные полигоны будет попадать вдвое меньше отходов, чем сегодня, вторичные ресурсы станут широко использоваться в различных отраслях экономики. Такие цели ставит национальный проект «Экология». В свою очередь, одна из 42 стратегических инициатив, представленных в 2021 году правительством, называется «Экономика замкнутого цикла». Она направлена на минимизацию образования отходов и возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления.

Фактически развитие экономики замкнутого цикла — это и есть главный способ сократить производство отходов и масштаб свалок в стране.

Для реализации инициативы предусмотрено, в частности, создание восьми экопромышленных парков (ЭПП) и ввод их в эксплуатацию до конца 2024 года в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.

Первый ЭПП расположится в Невинномысске. Планируется, что совместно с объектами резидентов до 2030 года он даст до 545 млн руб. налоговых поступлений, причем 25 млн — уже в 2024 году, а также 1261 рабочее место на самом производстве и в смежных отраслях. Объем инвестиций в инфраструктуру парка оценивается в 1 млрд руб.

На старте федерального проекта его исполнитель «Российский экологический оператор» (РЭО) столкнулся с некоторыми сложностями.

Например, в 2019 году не существовало единой схемы тарифообразования для регионов. В итоге разрыв в тарифах оказался колоссальным, а их обоснование вообще никак не было привязано к инвестиционной составляющей. Поэтому в подавляющем числе субъектов к концу 2019 года ее не оказалось. Это сильно замедлило инвестиционный процесс и, как следствие, возможности развития инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В середине 2021 года мы начали разрабатывать новые меры поддержки. Сегодня их целый арсенал.

Правительство одобрило облигационный заем. Благодаря этому инструменту за 2021 год мы профинансировали пять проектов на 6,1 млрд руб.

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Мусорная госкомпания определила получателей денег от «зеленых» облигаций
Бизнес
Фото:АГН «Москва»

В начале ноября 2021 года «Банк России» зарегистрировал программу облигаций РЭО на сумму 100 млрд руб. То есть сегодня мы можем привлечь с рынка эту сумму и выдать средства под субсидированную ключевую ставку 4–5% годовых. Это беспрецедентно дешевые финансовые ресурсы для инвесторов. Кстати, заявку о получении поддержки можно подать через официальный сайт РЭО в разделе «Инвестиционная витрина». Мы видим большой интерес проектов к финансированию именно за счет «зеленых» облигаций. Дело в том, что, по постановлению правительства № 1727, в прошлом году мы могли финансировать проекты только на 29%, выкупая их облигационные займы. А теперь, согласно постановлению № 906, РЭО сможет финансировать инвестпроекты на 95% за счет средств от выпуска «зеленых» облигаций уже самого РЭО на бирже. То есть мы продаем собственные ценные бумаги, а привлеченные деньги вкладываем в перспективные проекты.

Правительство также выделило 10 млрд руб. непосредственно на развитие инфраструктуры восьми ЭПП. Речь идет об электро-, водо- и газоснабжении, транспортной инфраструктуре.

Резидентами восьми парков уже готовы стать 25 компаний. В их планах создать мощности по утилизации и обработке ТКО на сумму не менее 17,6 млрд руб. Сейчас мы думаем над возможностью компенсировать 90% затрат резидентов на создание объектов экопромышленных парков на возвратной основе. Рассматриваем вариант сделать это за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО.

Что такое «зеленые» облигации
Зеленая экономика
Фото:Shutterstock

Однако непосредственно строительство площадок — это только первый шаг. Важно поддержать инвесторов как на этой стадии, так и на операционной. Поэтому сейчас мы обсуждаем с правительством возможность финансирования всех типов проектов в рамках экономики замкнутого цикла за счет «зеленых» облигаций. Плюс еще один важный источник дохода, за который мы активно ратуем и за счет которого может развиваться необходимая отрасли инфраструктура, — институт расширенной ответственности производителя. Экосбор будет также направляться на создание промышленных объектов по переработке.

Кроме того, резиденты ЭПП смогут рассчитывать на льготы, включая субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга (до 30%), льготы по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет.

В перспективе они смогут воспользоваться промышленной ипотекой, которую анонсировал президент в рамках Петербургского международного экономического форума.

Таким образом, инфраструктура, созданная в рамках федерального проекта, позволит резидентам сэкономить на вложениях в бизнес и упростит его ведение.

В целом же по стране отрасль вовлечения отходов во вторичный оборот может принести до 2030 года более 120 млрд руб., выручка от продажи вторсырья может составить более 350 млрд руб. и кроме того, отрасль вовлечения отходов во вторичный оборот способна дать около 92 тыс. новых рабочих мест. Плюс снижение негативного воздействия на природу, уменьшение потребления энергии и ресурсов и в итоге улучшение качества жизни человека.

При этом заметные проблемы, тормозящие развитие отрасли, остаются на этапе подготовки к строительству инфраструктуры. В большинстве регионов либо вовсе нет земельных участков, либо они некачественные, либо у них нет экспертизы или проектно-сметной документации. Некоторые регионы не только откровенно не готовы к развитию инфраструктуры, но и нарочно замедляют процесс, перенося сроки готовности.

По этой причине в 2021 году РЭО смог отобрать только пять инвестиционных проектов, подготовка в которых соответствовала бы перечисленным выше трем факторам (есть земельный участок, он качественный, и есть проектно-сметная документация на строительство объекта, получившая положительное заключение государственной экспертизы). В 2022 году — пока только три проекта.

Поэтому мы приняли решение оказать методологическую поддержку регионам и сейчас совместно с ними выбираем земельные участки, сопровождаем процесс создания проектной документации.

В июне этого года прошел XXV Петербургский международный экономический форум, в рамках которого было проведено 16 встреч с главами субъектов России и с 14 из них подписаны соглашения о взаимодействии. К концу 2022 года мы планируем поддержать 45 проектов в 31 субъекте Федерации.

Перед нами стоит серьезная задача — к 2024 году построить около 850 объектов общей стоимостью около 450 млрд руб. Времени не так много. Исходя из этого, РЭО мотивирует регионы начинать работу уже сегодня. Проекты должны подразумевать возможность привлекать инвесторов, деньги на возвратной основе. Но, несмотря на все меры поддержки, регионы должны понимать, что на них тоже лежит определенная финансовая и административная нагрузка.

Об авторе
Денис Буцаев Денис Буцаев Генеральный директор компании «Российский экологический оператор»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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