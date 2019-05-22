России пока не грозит рецессия, но экономика, вопреки ожиданиям правительства, вряд ли сможет расти быстрее чем на 1-2% в год

Российская экономика, по предварительным данным Росстата, в начале 2019 года резко замедлилась. Если в IV квартале прошлого года ВВП вырос на 2,7% к соответствующему периоду прошлого года, то в I квартале нынешнего — лишь на 0,5%. После роста в прошлом году на 2,3% такие темпы выглядят удручающе. Замедление экономики в начале года ожидалось из-за повышения НДС, но все же не в такой степени. Минэкономразвития прогнозировало в I квартале рост в 0,8%, Банк России — 1,0-1,5%.

Хотя Росстат еще не опубликовал данные об отдельных составляющих ВВП, основные причины торможения более или менее понятны. Во первых, повышение НДС, как и ожидалось, отрицательно сказалось на деловой активности. Увеличение базовой ставки НДС означает рост налоговой нагрузки для конечных потребителей. В итоге рост оборота розничной торговли замедлился с 2,8% в IV квартале до 1,8%. Продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, и вовсе снизились на 0,3%. Фундаментальная причина слабости внутреннего спроса — многолетняя стагнация реальных доходов населения. В условиях ускорения инфляции и замедления роста заработных плат реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3%.

Во-вторых, произошло резкое сокращение оборота оптовой торговли (-7,4%) и инвестиций в запасы. В конце прошлого года в ожидании роста налоговой нагрузки многие компании предпочли нарастить запасы, покупая товары со «старым» НДС. Эти запасы распродавались в начале года. Такое поведение привело к сильному расхождению между динамикой розничной и оптовой торговли. Однако это временный фактор, действие которого постепенно прекращается.

В-третьих, инвестиционная активность, которая стала одним из основных драйверов ускорения в прошлом году, сильно замедлилась. Объем строительных работ вырос лишь на 0,2% после скачка на 5,3% в прошлом году. Ввод в действие жилых домов снизился на 5,6%.