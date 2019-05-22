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Марсель Салихов Прорыва не будет: почему замедляется российская экономика
России пока не грозит рецессия, но экономика, вопреки ожиданиям правительства, вряд ли сможет расти быстрее чем на 1-2% в год

Российская экономика, по предварительным данным Росстата, в начале 2019 года резко замедлилась. Если в IV квартале прошлого года ВВП вырос на 2,7% к соответствующему периоду прошлого года, то в I квартале нынешнего — лишь на 0,5%. После роста в прошлом году на 2,3% такие темпы выглядят удручающе. Замедление экономики в начале года ожидалось из-за повышения НДС, но все же не в такой степени. Минэкономразвития прогнозировало в I квартале рост в 0,8%, Банк России — 1,0-1,5%.

Хотя Росстат еще не опубликовал данные об отдельных составляющих ВВП, основные причины торможения более или менее понятны. Во первых, повышение НДС, как и ожидалось, отрицательно сказалось на деловой активности. Увеличение базовой ставки НДС означает рост налоговой нагрузки для конечных потребителей. В итоге рост оборота розничной торговли замедлился с 2,8% в IV квартале до 1,8%. Продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, и вовсе снизились на 0,3%. Фундаментальная причина слабости внутреннего спроса — многолетняя стагнация реальных доходов населения. В условиях ускорения инфляции и замедления роста заработных плат реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3%.

Во-вторых, произошло резкое сокращение оборота оптовой торговли (-7,4%) и инвестиций в запасы. В конце прошлого года в ожидании роста налоговой нагрузки многие компании предпочли нарастить запасы, покупая товары со «старым» НДС. Эти запасы распродавались в начале года. Такое поведение привело к сильному расхождению между динамикой розничной и оптовой торговли. Однако это временный фактор, действие которого постепенно прекращается.

В-третьих, инвестиционная активность, которая стала одним из основных драйверов ускорения в прошлом году, сильно замедлилась. Объем строительных работ вырос лишь на 0,2% после скачка на 5,3% в прошлом году. Ввод в действие жилых домов снизился на 5,6%.

Наступит-ли техническая рецессия

Слабые макроэкономические показатели вызвали опасения, что российская экономика может вступить в техническую рецессию по итогам первого полугодия. Обычно под этим подразумевают снижение экономики два квартала подряд. Однако подобные опасения пока не подтверждаются. Наша модель российского ВВП, оценивающая экономический рост на основе текущих оперативных данных, показывает, что рост ВВП во втором квартале составит 0,7%.

Есть факторы, которые окажут положительное влияние на экономику во втором полугодии. Инфляция, ускорившись после повышения НДС, уже в марте достигла своего пика в 5,3% и начала снижаться — сказалась слабость внутреннего спроса. В этих условиях, скорее всего, Банк России уже на июньском заседании начнет снижать ключевую ставку.

Однако эффект от этого будет ограниченным. Как показывают наши оценки, денежно-кредитная политика объясняет только небольшую часть циклических колебаний российской экономики. Снижение ставки на 1% при прочих равных приводит к ускорению ВВП лишь на 0,1-0,2% в течение следующих 4-6 месяцев. Этого достаточно, чтобы поддержать экономику, но слишком мало для изменения общей траектории. Денежно-кредитная политика не оказывает влияния на реальные показатели в долгосрочной перспективе и может лишь повлиять на циклические колебания относительно тренда — то, что экономисты называют «потенциальными темпами роста». Расчеты практически всех экономистов показывают, что текущие потенциальные темпы роста составляют 1,5-2% в год. Для их увеличения необходимы повышение производительности, инвестиции в основной капитал и расширение трудовых ресурсов.

Основные надежды властей связаны с реализацией национальных проектов и активными бюджетными инвестициями. Однако смогут ли эти инвестиции подстегнуть рост? В опубликованном МЭР в апреле макроэкономическом прогнозе до 2024 года рост инвестиций в 2019 году оценивается в 3,1%, в 2020-м ожидается ускорение до 7%. По официальным планам дополнительные госинвестиции и расходы смогут повысить долгосрочный потенциал экономики и увеличить темпы экономического роста до 3-3,5%. Однако пока уровень кассового исполнения национальных проектов остается низким, и они явно не смогут повлиять на макроэкономическую картину 2019 года.

Инвестиционная стагнация

Наш анализ показывает, что оптимизм Минэкономразвития неоправдан — даже при оптимистичных ожиданиях насчет запуска национальных проектов и роста бюджетных инвестиций в инфраструктуру.

Основная проблема в том, что в ближайшие годы крупнейшие российские компании, служившие локомотивами роста инвестиционной активности, будут сокращать инвестиции. Из-за соглашений ОПЕК+ почти все нефтяные компании уже пересмотрели свои инвестиционные программы. Продление соглашения с ОПЕК может заставить и «Роснефть», пока сохраняющую агрессивные инвестиционные планы, пересмотреть их. Инвестиции «Газпрома» также начнут снижаться уже в 2019 году по мере прохождения пиковых затрат на крупнейших проектах. Рост дивидендных выплат «Газпрома» также означает, что ресурсов для инвестиций в ближайшие годы будет меньше.

Инвестиционный подъем 2017-2018 годов был обеспечен наращиванием вложений госкомпаний на фоне стагнации в частном секторе. Россия остается среди мировых лидеров по доле госсектора в экономике. В 2014-2018 гг. на бюджетные инвестиции и капитальные расходы госкомпаний приходилось 47-51% всех инвестиций крупных и средних предприятий в стране. Это сопоставимо с показателями Китая. Как и бюджетные программы, инвестиции многих госкомпаний носят во многом нерыночный характер и часто напрямую зависят от тарифных решений (электроэнергетика и железные дороги) или предоставления субсидий и льгот.

Крупные частные компании в большинстве своем не планируют существенного расширения инвестиций в ближайшие годы. В строительстве переход на эскроу-счета, скорее всего, приведет к временному росту цен и дальнейшему сокращению ввода жилья.

Бюджетные вложения в экономику, действительно, вырастут. В рамках утвержденного правительством Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в 2020 году инвестиции вырастут примерно на 200 млрд руб., но только «Газпром» планирует сократить капиталовложения на 300 млрд рублей. В результате уже в 2020 году темпы роста инвестиций упадут до 1-1,5%. Шансов на то, что российская экономика после этого оправдает ожидания правительства и в 2021 году ускорится до 3,0-3,5%, немного. Базовый сценарий для России — рост на уровне текущих «потенциальных» 1-2%.

Об авторах
Марсель Салихов главный директор по экономическому направлению ИЭФ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, российская экономика, рост ВВП, бюджетные инвестиции
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