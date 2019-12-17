Нелинейная зависимость: как связи с чиновниками влияют на инвесторов

Несмотря на общий не слишком оптимистический экономический фон, в российских регионах растет число компаний-инвесторов, особенно там, где контакты с чиновниками менее значимы для успешного ведения бизнеса

На фоне дискуссий об экономическом росте в пределах 1–2% в год и общих пессимистических ожиданий ценность хороших новостей повышается, особенно если они приходят с неожиданной стороны. В данном случае речь идет о заметном увеличении доли фирм, осуществлявших инвестиции, которое показал опрос ВЦИОМа, проведенный по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ). Где наблюдался рост и какие факторы повлияли на него?

Точки роста

В рамках подготовки Национального рейтинга инвестиционного климата ежегодно опрашивается более 20 тыс. фирм по репрезентативной выборке для всех регионов России. С 2017 года в анкету обследования включается вопрос, осуществляли ли фирмы-респонденты инвестиции в развитие своего бизнеса в предшествующие 12 месяцев. По итогам обследования 2019 года доля фирм-инвесторов составила 28% против 21% по результатам аналогичного опроса двумя годами ранее.

Анализ полученных данных показывает, что в 2019 году максимальной была доля фирм-инвесторов в таких секторах, как «добыча полезных ископаемых» (44%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (40%) и «здравоохранение и социальные услуги» (38,5%) — подчеркнем, что опрос проводился только среди частных фирм. Достаточно высокие показатели (по 37%) были характерны для обрабатывающих производств, а также сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства. Низкая доля фирм-инвесторов (24% и менее) наблюдалась в секторе финансовых и страховых услуг, в операциях с недвижимостью, а также в научно-технической деятельности.

По сравнению с 2017 годом динамика инвестиций наиболее заметно улучшилась в образовании (+16%), здравоохранении и социальных услугах (+15%), гостиничном хозяйстве и секторе общественного питания (+13,5%), а также в добыче полезных ископаемых (+11%). Если сравнивать ситуацию по регионам, то доля фирм-инвесторов в 2019 году была выше в Северо-Западном и Уральском федеральных округах — 29,8% и 29,5%. В этих же округах наблюдалась выраженная положительная динамика по сравнению с 2017 годом — +9,5% и +9,0%.