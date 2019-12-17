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Андрей Яковлев и Денис Иванов
Нелинейная зависимость: как связи с чиновниками влияют на инвесторов
Несмотря на общий не слишком оптимистический экономический фон, в российских регионах растет число компаний-инвесторов, особенно там, где контакты с чиновниками менее значимы для успешного ведения бизнеса

На фоне дискуссий об экономическом росте в пределах 1–2% в год и общих пессимистических ожиданий ценность хороших новостей повышается, особенно если они приходят с неожиданной стороны. В данном случае речь идет о заметном увеличении доли фирм, осуществлявших инвестиции, которое показал опрос ВЦИОМа, проведенный по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ). Где наблюдался рост и какие факторы повлияли на него?

Точки роста

В рамках подготовки Национального рейтинга инвестиционного климата ежегодно опрашивается более 20 тыс. фирм по репрезентативной выборке для всех регионов России. С 2017 года в анкету обследования включается вопрос, осуществляли ли фирмы-респонденты инвестиции в развитие своего бизнеса в предшествующие 12 месяцев. По итогам обследования 2019 года доля фирм-инвесторов составила 28% против 21% по результатам аналогичного опроса двумя годами ранее.

Анализ полученных данных показывает, что в 2019 году максимальной была доля фирм-инвесторов в таких секторах, как «добыча полезных ископаемых» (44%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (40%) и «здравоохранение и социальные услуги» (38,5%) — подчеркнем, что опрос проводился только среди частных фирм. Достаточно высокие показатели (по 37%) были характерны для обрабатывающих производств, а также сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства. Низкая доля фирм-инвесторов (24% и менее) наблюдалась в секторе финансовых и страховых услуг, в операциях с недвижимостью, а также в научно-технической деятельности.

По сравнению с 2017 годом динамика инвестиций наиболее заметно улучшилась в образовании (+16%), здравоохранении и социальных услугах (+15%), гостиничном хозяйстве и секторе общественного питания (+13,5%), а также в добыче полезных ископаемых (+11%). Если сравнивать ситуацию по регионам, то доля фирм-инвесторов в 2019 году была выше в Северо-Западном и Уральском федеральных округах — 29,8% и 29,5%. В этих же округах наблюдалась выраженная положительная динамика по сравнению с 2017 годом — +9,5% и +9,0%.

Интересные результаты также дает анализ структуры фирм-инвесторов в зависимости от масштаба бизнеса. Выборка для опроса АСИ формируется на основе базы данных СПАРК, в которой численно преобладают малые предприятия. Поэтому в опросах 2017 и 2019 годов на них приходилось 96–97% респондентов. Но средние и крупные предприятия традиционно отличаются большей инвестиционной активностью. Так, в 2017 году в этой группе об осуществлении инвестиций заявили 42,6% респондентов против 20,7% в группе малых предприятий. И хотя в 2019 году такого рода разрыв наблюдался вновь, произошло его заметное сокращение: если в группе средних и крупных фирм доля инвесторов практически не изменилась (42,5%), то среди малых предприятий этот показатель значительно вырос (до 27,5%). Иными словами, практически весь прирост доли инвесторов в рамках опроса 2019 года произошел за счет инвестиционной активности малых предприятий.

Чиновники и инвесторы

Результаты исследования во многом связаны и с характеристиками регионов, в которых ведут свой бизнес опрошенные предприятия. Еще при опросе 2017 года был проведен эксперимент, позволивший оценить значимость личного знакомства предпринимателей с местными и региональными чиновниками для успешного ведения бизнеса. Опрос показал, что в среднем этот фактор был значим для 29% фирм-респондентов. А среди фирм, осуществлявших инвестиции в предшествующие 12 месяцев, его считали важным 37% респондентов. Зато доля фирм, считавших значимыми для себя контакты с чиновниками, была заметно ниже в регионах — лидерах Национального рейтинга инвестиционного климата.

С учетом того что в разных регионах контакты с чиновниками в 2017 году играли разную роль для успешного ведения бизнеса, мы разделили российские регионы на две группы — те, где в среднем свыше 30% фирм оценивали этот фактор как значимый, и те, где доля таких фирм была ниже 30%. Далее мы рассмотрели различия в доле инвесторов среди средних и крупных фирм и среди малых предприятий в разрезе этих двух групп регионов.

Проведенный анализ показал, что в 2019 году рост инвестиционной активности наблюдался преимущественно в регионах с низкой долей фирм, для которых в 2017 году были значимы связи с чиновниками. Наиболее показательной оказалась ситуация в группе средних и крупных фирм. Среди этих компаний заметно (с 38 до 48%) выросла доля инвесторов в регионах с низкой значимостью контактов с чиновниками и, напротив, существенно упала (с 52 до 38%) в регионах, где в 2017 году контакты с чиновниками имели высокую значимость.

Очевидно, что полученные нами результаты нуждаются в дополнительном анализе, — они опираются на субъективные оценки самих компаний и характеризуют не объемы инвестиций, а лишь число фирм-инвесторов. Тем не менее позитивная динамика доли инвесторов среди малых предприятий, а также расширение инвестиционной активности прежде всего в регионах с низкой значимостью контактов с чиновниками могут свидетельствовать об изменениях в настроениях и ожиданиях фирм, которые не улавливаются официальной статистикой.

Об авторах
Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Денис Иванов, научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, ВЦИОМ, АСИ, инвестиции, регионы
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