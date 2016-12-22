Личные связи: насколько важен инвесторам административный ресурс

Опрос российских предпринимателей показывает, что чем лучше деловой климат в регионе, тем менее важны личные отношения с местными чиновниками

Перспективы экономического роста во многом зависят от активности инвесторов. В этом контексте важно понимать, кто осуществляет инвестиции в России в нынешних непростых условиях, что мешает и что помогает таким компаниям. Если на первую часть этого вопроса в какой-то мере (хотя и с заметным лагом) позволяют ответить данные Росстата, то прояснить ситуацию в отношении препятствий и факторов поддержки для инвестиций можно лишь на основе данных социологических исследований. Уникальную возможность для такого рода анализа предоставляет опрос предпринимателей, который проводится ВЦИОМом в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах — этот рейтинг составляется при участии ведущих российских бизнес-ассоциаций. В силу того что Национальный рейтинг сфокусирован на создании условий для развития малого предпринимательства, подавляющее большинство респондентов (почти 97%) составили малые фирмы.

В 2017 году в анкету этого обследования был добавлен вопрос об инвестициях фирм-респондентов в течение предшествующего года. Поскольку прямые вопросы о финансовых показателях часто вызывают у респондентов напряжение, вопрос задавался в качественной форме — в терминах наличия или отсутствия инвестиций, соотнесенных с масштабами бизнеса фирм-респондентов без использования каких-либо цифровых значений. Такой подход обеспечил высокую долю полученных ответов — 99,7% из 21 тыс. фирм, принявших участие в исследовании.

Кто инвестирует

Опрос показал, что в течение предшествующих 12 месяцев инвестиции осуществлял 21% фирм-респондентов, в том числе 6% опрошенных предприятий сообщили о крупных инвестициях (под крупными понимались инвестиции, которые по стоимости превышали амортизационные отчисления в данном году или 10% стоимости основного капитала.) Инвестиции были более характерны для крупных и средних фирм (из числа таких фирм, участвовавших в опросе, 45 и 34,5% делали инвестиции, в том числе 20 и 14% — крупные).

Инвестиционная активность была выше среди компаний из производственных отраслей (34% фирм-инвесторов в сельском хозяйстве и 30% — в обрабатывающей промышленности против 19% в торговле и 18% в строительном секторе). Также инвестиции чаще осуществляли предприятия с более широкой географией деятельности.

Льготы, субсидии, кредиты

Следует отметить, что фирмы-инвесторы чаще имели доступ к налоговым льготам, государственным субсидиям и иным формам господдержки. Так, о получении налоговых льгот и госсубсидий сообщили, соответственно, 21 и 24% фирм, осуществляющих крупные инвестиции, против 10 и 6% среди фирм без инвестиций. Кроме того, у инвесторов лучше была ситуация с получением банковских кредитов. Если в группе фирм с крупными инвестициями 46% респондентов пытались получить кредиты и больше половины (24%) смогли сделать это, то для фирм без инвестиций аналогичные показатели составляют 22 и 7,6%. Эти результаты показывают, что фирмы, осуществляющие инвестиции, более активны в поиске и привлечении ресурсов для развития — как со стороны государства, так и со стороны частных финансовых институтов. Вопрос в том, как расширить круг таких фирм и как включить в эти процессы новые предприятия, не имеющие еще достаточной репутации и деловых связей?

Кадры и административные барьеры

Полученные в ходе опроса данные также свидетельствуют о социальных эффектах от деятельности фирм-инвесторов — в виде создания новых рабочих мест. В частности, фирмы с крупными инвестициями существенно чаще набирали новых сотрудников (77,5 против 47% среди фирм без инвестиций), и это различие едва ли можно объяснить обычной ротацией кадров. Вместе с тем такие фирмы были более скептичны в оценках достаточности в своем регионе трудовых ресурсов необходимой квалификации, количества времени, требуемого для поиска сотрудников, а также в отношении уровня профессионализма и навыков нанятых сотрудников (доля положительных оценок этих факторов у них была на 8–10 п.п. ниже, чем у фирм без инвестиций).

Более критично инвесторы были настроены и в отношении ряда других институциональных условий. Фирмы с крупными инвестициями в 1,5 раза чаще фиксировали наличие в регионе таких недобросовестных практик, как предоставление региональными или муниципальными властями незаконных преимуществ другим компаниям или установления неформальных барьеров со стороны властей при выходе на рынок. Крупные инвесторы существенно чаще сталкивались с контрольно-надзорными мероприятиями со стороны государственных органов — в среднем за год им пришлось пройти через 13 проверок против четырех для фирм без инвестиций. Также за последний год фирмам с крупными инвестициями заметно чаще приходилось общаться с правоохранительными органами, судами и естественными монополиями по вопросам деятельности своих компаний (соответственно, 38, 45 и 65% для крупных инвесторов по сравнению с 23, 31 и 43% для фирм без инвестиций).

Знакомые чиновники

Как преодолевают все эти препятствия фирмы-инвесторы? Известно, что один из распространенных в России способов решения таких проблем — это использование «административного ресурса» через личные контакты с людьми во властных структурах. Мы решили проверить, в какой мере это утверждение справедливо для фирм-инвесторов в рамках опроса, проведенного в ходе подготовки Национального рейтинга в 2017 году.

Поскольку прямой вопрос на такую тему мог восприниматься руководителями предприятий как чувствительный и они могли уклоняться от правдивых ответов, в рамках опроса был проведен эксперимент — с разделением всех опрашиваемых фирм случайным образом на две группы, в каждой из которых респондентов попросили сказать, сколько факторов из предложенного списка влияют на развитие их бизнеса. В первой (контрольной) группе в этот перечень были включены три фактора, не являющиеся предметом исследования, а во второй (экспериментальной) группе к этому списку был добавлен еще один фактор — «личное знакомство с региональными и муниципальными чиновниками». При этом в ходе обследования нужно было указать лишь число, не называя сами факторы, — тем самым во второй группе нельзя было указать на конкретных респондентов, которые выделили знакомство с чиновниками как важный фактор для развития своего бизнеса.

В контрольной группе из 10 507 респондентов среднее число выбранных важных факторов составило 1,41 — при наличии в списке трех возможных факторов. В экспериментальной группе (10 438 респондентов) аналогичный показатель равнялся 1,70 для четырех факторов. Соответственно, разность между средними значениями для экспериментальной и контрольной групп показывает, что 29% руководителей предприятий считают, что личное знакомство с чиновниками влияет на развитие их бизнеса. Этот показатель заметно варьирует в региональном разрезе, при этом в 24 ​регионах он превышает 40%. В отраслевом разрезе с более высокими показателями выделяется строительный сектор (40%), более низкие показатели наблюдаются в секторах транспортных услуг (20%) и торговли (25%). Однако наиболее существенным результатом можно считать заметное различие в оценках для фирм-инвесторов и фирм, не осуществлявших инвестиции. Среди фирм-инвесторов 37% респондентов считают личное знакомство с чиновниками важным фактором для развития своего бизнеса, тогда как для остальных фирм такая оценка характерна для 27% респондентов.

Общая польза

Хорошо это или плохо? Применительно к развивающимся странам в контактах предпринимателей с чиновниками традиционно принято искать коррупцию. Однако в данном конкретном случае речь идет о фирмах-инвесторах, которые расширяют свою деятельность и создают рабочие места, то есть при прочих равных используют контакты с властью для реализации общественно полезных целей. Поэтому более корректная интерпретация полученного нами результата может сводиться к тому, что в несовершенной институциональной среде фирмам, заинтересованным в расширении своей активности, объективно приходится больше взаимодействовать с чиновниками. И если такие контакты строятся на цивилизованной основе, то они могут приносить пользу и бизнесу, и региону. Здесь стоит вспомнить о губернаторе Калужской области Анатолии Артамонове, который еще десять лет назад стал давать номер своего мобильного телефона инвесторам, приходящим в регион.

Вместе с тем очевидно, что для бизнеса по мере улучшения институциональной среды потребность в личных контактах с чиновниками должна снижаться. В связи с этим интересен еще один результат, полученный в ходе исследования (см. таблицу).

Используя результаты опроса 2017 года и доступные результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах в 2015 и 2016 годах, мы сравнили для разных групп регионов долю руководителей фирм, которые полагают, что знакомство с чиновниками значимо влияет на развитие их бизнеса. Как можно видеть, в обоих случаях регионы с лучшими параметрами делового климата характеризуются меньшей долей респондентов, считающих важным фактором личные связи с чиновниками. Иными словами, при всех наших проблемах институциональная среда в регионах неодинакова и ее можно менять к лучшему.