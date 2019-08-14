Экономика и бизнес как явления постепенно заменяются в России «хозяйством» — процессом производства и распределения благ, основанным на материальной заинтересованности «хозяйствующих субъектов», но не на законах рынка

Рассуждения об улучшении инвестиционного климата в России становятся все интенсивнее, а шансов, что этот климат будет хоть чем-то лучше вечной мерзлоты, — все меньше. Количество уголовных дел против предпринимателей растет; число закрывающихся компаний превышает число открывшихся; прямые иностранные инвестиции сократились с 2013 года почти в восемь раз, упав до смехотворных $8,8 млрд в 2018-м. На этом фоне отмечается стремительная консолидация активов в руках государства: с начала 2000-х годов доля банков с преимущественным госучастием выросла с 34 до 66%, а доля госкомпаний в добыче нефти — с 13 более чем до 50%.

Не те, кем кажутся

Большинство экспертов, как мне кажется, относятся к российскому государственному сектору как к некоему аналогу западных компаний, которыми владеет то или иное правительство. Таковых в странах ЕС, например, можно насчитать десятки — это железнодорожные гиганты Deutsche Bahn, SNCF и Ferrovie dello Stato Italiane, энергетические компании от Electricité de France до Gasunie, крупнейшая корпорация в сфере ядерной энергии Framatom, банки от KfW Bank и ABN AMRO до Cassa Depositi e Prestiti; под контролем нескольких европейских правительств находится EADS, производящий в том числе самолеты семейства Airbus, а Германия, Франция и Италия контролируют блокирующие пакеты акций своих основных операторов мобильной связи. Однако все это не мешает упомянутым корпорациям быть вполне эффективными: например, выручка на одного занятого в Deutsche Bahn в 2018 году более чем в пять раз превышает аналогичный показатель РЖД.

Казалось бы, и российские «национальные чемпионы» могут быть успешными. Но проблема в том, что если в Европе государственные компании работают на конкурентном рынке, продавая товары и услуги частному сектору или гражданам, то в России они все больше ориентируются на другие госкомпании. В 2018 году бюджетные закупки, подпадавшие под действие закона № 44-ФЗ, осуществлялись государством у государственных же компаний на 51% в сфере здравоохранения, на 65% — в услугах, связанных с научной и инженерно-технической деятельностью, и на 77% — в финансовом секторе. 72% выручки «Ростеха» с его 443 тыс. занятых обеспечивается госзаказом или экспортом по линии «Росвооружения». Кроме того, в последние годы в стране возникла большая группа компаний, которые формально являются частными, но не могут существовать без бюджетных заказов (вспомним рейтинги «королей госзаказа» от Forbes); вокруг госкорпораций сложились пулы подрядчиков и посредников, практически исключающие конкурентную борьбу. Около 95% закупок бюджетных организаций и более 90% поставок для госкомпаний осуществляется без конкурсов и других конкурентных процедур. Налоговые льготы, субвенции, государственно-частное партнерство — все эти инструменты скорее искореняют конкуренцию, чем помогают компаниям, по тем или иным причинам находящимся в сложной ситуации.