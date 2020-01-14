Льготный маневр: как можно уменьшить бедность в России

Среди способов решения проблемы бедности в стране — реформа подоходного налога, но без повышения его базовой ставки, и расширение стимулов для компаний при создании новых рабочих мест

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Несмотря на регулярное повышение социальных выплат в последние несколько лет, проблема бедности в России остается крайне острой. По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года 12% россиян (17,6 млн человек) получали доходы ниже прожиточного минимума. Повышение уровня жизни населения станет одной из главных тем послания президента Федеральному собранию, назначенного на 15 января. Но чтобы послание не оказалось разговором в пользу бедных либо не привело к непродуманному заливанию проблем деньгами, нужна более высокая координация уже принимаемых мер.

Перераспределение доходов

Практически все обсуждаемые в Кремле и правительстве шаги, даже кажущиеся простыми, потребуют серьезной перекройки социальной политики. Например, появившийся еще до Нового года проект увеличения стандартных вычетов по НДФЛ до одного-полутора прожиточных минимумов будет воспринят как справедливый всеми, кроме разве что самых оголтелых либертарианцев. Лишние 2 тыс. руб. в месяц не решат проблему работающих бедных, но хотя бы стимулируют потребительский спрос и облегчат кредитное бремя. Однако такой шаг почувствуют на себе регионы, так как НДФЛ направляется в региональные и местные бюджеты, причем от увеличения вычета пострадают самые бедные и дотационные субъекты Федерации.

Правда, одновременно с расширением льгот для малоимущих в правительстве обсуждают и повышение базовой ставки НДФЛ до 16%. Но при таком варианте основные новые поступления пойдут в и без того пухнущие бюджеты Москвы, нефтяных округов и других доноров, не решая проблему выпадающих доходов дотационных регионов. Зато под давлением окажется средний класс, в том числе относительно молодые семьи, не пользующиеся всеми возможными инвестиционными и ипотечными вычетами.

Более эффективный путь — реорганизация НДФЛ в части, не видной широкой публике. Современные технологии позволяют организовать уплату налогов не по месту регистрации работодателя, как сейчас, а по месту регистрации работника. Отсутствие подобной системы лишает немалых доходов бюджеты соседних с Москвой и Санкт-Петербургом регионов. Пора переходить и на уплату НДФЛ на уровне домохозяйства, что позволит суммировать вычеты и снизить бедность многодетных семей с одним прилично зарабатывающим работником. Компенсировать потери регионов можно будет не путем повышения базовой ставки НДФЛ, а за счет увеличения трансфертов — ресурсы в федеральном бюджете есть, в том числе благодаря повышению НДС с 2019 года, которое задним числом кажется явно избыточным. Еще один возможный источник — снижение перечислений в ФНБ. Имеет смысл и создание механизма перераспределения дополнительных поступлений от НДФЛ от богатых регионов к бедным.