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Антон Табах

Льготный маневр: как можно уменьшить бедность в России

Среди способов решения проблемы бедности в стране — реформа подоходного налога, но без повышения его базовой ставки, и расширение стимулов для компаний при создании новых рабочих мест
Фото: Francisco Seco / AP

Несмотря на регулярное повышение социальных выплат в последние несколько лет, проблема бедности в России остается крайне острой. По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года 12% россиян (17,6 млн человек) получали доходы ниже прожиточного минимума. Повышение уровня жизни населения станет одной из главных тем послания президента Федеральному собранию, назначенного на 15 января. Но чтобы послание не оказалось разговором в пользу бедных либо не привело к непродуманному заливанию проблем деньгами, нужна более высокая координация уже принимаемых мер.

Перераспределение доходов

Практически все обсуждаемые в Кремле и правительстве шаги, даже кажущиеся простыми, потребуют серьезной перекройки социальной политики. Например, появившийся еще до Нового года проект увеличения стандартных вычетов по НДФЛ до одного-полутора прожиточных минимумов будет воспринят как справедливый всеми, кроме разве что самых оголтелых либертарианцев. Лишние 2 тыс. руб. в месяц не решат проблему работающих бедных, но хотя бы стимулируют потребительский спрос и облегчат кредитное бремя. Однако такой шаг почувствуют на себе регионы, так как НДФЛ направляется в региональные и местные бюджеты, причем от увеличения вычета пострадают самые бедные и дотационные субъекты Федерации.

Правда, одновременно с расширением льгот для малоимущих в правительстве обсуждают и повышение базовой ставки НДФЛ до 16%. Но при таком варианте основные новые поступления пойдут в и без того пухнущие бюджеты Москвы, нефтяных округов и других доноров, не решая проблему выпадающих доходов дотационных регионов. Зато под давлением окажется средний класс, в том числе относительно молодые семьи, не пользующиеся всеми возможными инвестиционными и ипотечными вычетами.

Более эффективный путь — реорганизация НДФЛ в части, не видной широкой публике. Современные технологии позволяют организовать уплату налогов не по месту регистрации работодателя, как сейчас, а по месту регистрации работника. Отсутствие подобной системы лишает немалых доходов бюджеты соседних с Москвой и Санкт-Петербургом регионов. Пора переходить и на уплату НДФЛ на уровне домохозяйства, что позволит суммировать вычеты и снизить бедность многодетных семей с одним прилично зарабатывающим работником. Компенсировать потери регионов можно будет не путем повышения базовой ставки НДФЛ, а за счет увеличения трансфертов — ресурсы в федеральном бюджете есть, в том числе благодаря повышению НДС с 2019 года, которое задним числом кажется явно избыточным. Еще один возможный источник — снижение перечислений в ФНБ. Имеет смысл и создание механизма перераспределения дополнительных поступлений от НДФЛ от богатых регионов к бедным.

Стимулы для работающих

Другим путем повышения уровня жизни является создание качественных рабочих мест. Существенные суммы уже ассигнованы в рамках национальных проектов, но их реализация пока идет медленно. Снижение ставок социальных взносов, то есть нагрузки на зарплатный фонд, было бы самой простой мерой, но это практически немедленно приведет к дырам в Пенсионном фонде и системе ОМС. Более реально расширение действующих программ субсидий по кредитам малому и среднему бизнесу и разнообразных льгот для создания рабочих мест в рамках и за рамками нацпроектов. Возможно, перенимая американский опыт, стоит от ведомств и госкомпаний потребовать (а остальных — стимулировать) размещать трудоемкие центры предоставления услуг в наиболее проблемных городах, повышая тем самым спрос на труд и уровень доходов. Расширение льготных режимов для самозанятых и программ их поддержки на федеральном и на региональном уровне тоже было бы полезно.

Одновременно необходимо заняться качеством рабочей силы. Ситуация на рынке труда в среднем достаточно благоприятная — новых работников мало, миграция из-за рубежа по разным причинам снизилась. Однако навыки, требуемые работодателями и потребителями, отсутствуют у потенциальных работников. Даже при условии ускорения экономического роста увеличение числа качественных рабочих мест или доли самозанятых невозможно без переобучения и переподготовки работников, причем с учетом не модных сейчас профессий, а прогноза динамики рынка труда на несколько лет. Спрос на переподготовку достаточно высок, но пока государство активно занимается переобучением предпенсионеров и бывших военных, причем к содержанию и прикладной пользе начатых программ есть немало вопросов — далеко не всему можно обучить через вебинары или дистанционное обучение. Необходима разработка широкого ассортимента программ, ориентированных как раз на взрослых бедных, с различными субсидиями для оплаты обучения новым навыкам и знаниям у различных поставщиков, не только государственных — с механизмами контроля за результативностью. Нужно и расширение программ по доступности социальной инфраструктуры, снижению неравенства в ее качестве между регионами.

Наконец, для снижения бедности среди тех, кто не может работать, необходимо завершить уже идущий процесс создания адекватной системы проверки нуждаемости и упрощенного предоставления нужных в конкретной ситуации социальных выплат и услуг. Сейчас во многих случаях блага получают не те, кому они максимально нужны, а те, кто умеет собирать бумажки и своевременно отправлять отчеты.

Об авторах
Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, послание президента, социальная политика, бедность, НДФЛ
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