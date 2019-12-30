Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные об уровне бедности в России. Согласно документу, который поступил в распоряжение РБК, в III квартале этого года данный показатель опустился до 12% (в III квартале 2018 года — 12,5%).

При этом в период с января по сентябре текущего года уровень бедности был зафиксирован на уровне 13,1%. В I квартале 2019 года он составлял 14,3% (годом ранее — 13,9%), во II — 12,7% при 12,5% в прошлом году.

В первом полугодии 2019 года этот показатель остановился на отметке 13,5% (в первом полугодии 2018-го — 13,3%).

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