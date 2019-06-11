Потребность обеспечить экономический рост вызывает запрос на четкие правила игры, пусть для начала и не для всех

Закончился очередной Санкт-Петербургский международный экономический форум, можно сказать, образцовый для сегодняшней России — его спонсорами были почти исключительно госкомпании, а дискуссии выстроились вокруг нацпроектов, экономического рывка и регуляторной роли государства.

Усталость от стабильности

Многие чиновники выступали как минимум несогласованно: если члены правительства в целом демонстрировали оптимизм, то ряд региональных руководителей пребывали едва ли не в паническом настроении. Причина в целом понятна — еще в первый день форума ее сформулировал первый вице-премьер Антон Силуанов, риторически спросивший, «какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения», тогда как «обеспечить рост доходов населения без новых предприятий, без новых производств невозможно». Иначе говоря, в экономике, в которой тот же Силуанов справедливо не видит серьезных макроэкономических дисбалансов, предприниматели не находят перспективных ниш для инвестирования, а граждане почти распрощались с надеждами на рост уровня жизни.

В результате дискуссии наметилась линия водораздела: если глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что экономику может ускорить лишь общее смягчение финансовых ограничений — денежно-кредитной политики через снижение процентной ставки и бюджетной политики через изменение бюджетного правила, то ответственный за экономику первый вице-премьер предпочитает стратегию точечной концентрации ресурсов через дотирование процентных ставок, специальные инвестиционные соглашения и «стабилизационные оговорки».

Разница есть, но большинство участников форума признавали, что оставлять все как есть нельзя. Почти 60% регионов провалили достижение важнейших ориентиров при исполнении майских указов; темпы экономического роста остаются низкими, отток капитала растет. Однако практически никто не готов к радикальным переменам, чреватым отказом от пресловутой стабильности. Поэтому в ближайшее время более вероятным выглядит выбор некоей промежуточной тактики: правительство, которому нужно изыскивать средства для роста экономики на базе увеличения инвестиционной активности, будет всеми силами стремиться улучшать инвестиционный климат в рамках имеющегося у него мандата, в который явно не входит существенное изменение работы правоохранительной системы и тем более модернизация остальных институциональных рамок.