Проложить курс: какая стратегия нужна судостроению

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Дружить и вместе обедать: как найти бизнес-партнеров в Турции Pro, 13:15
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 13:08
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев Общество, 13:05
Сгоревший в Химках гипермаркет OBI был застрахован в «Ингосстрахе» Общество, 13:02
ЦБ обяжет финсоветников предупреждать клиентов о рисках и платности услуг Инвестиции, 12:54
Вучич встретился с военным руководством на фоне обострения в Косово Политика, 12:49
Уровень газа в хранилищах ЕС опустился ниже 90% на фоне холодов Экономика, 12:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 12:45
Шесть трендов последней мили в 2022 году — исследование Data Insight Pro, 12:44
7 судебных исков было подано к бывшему главе FTX после краха биржи Крипто, 12:43
Росреестр предложил в 2023 году изменить определение недвижимости Недвижимость, 12:39
В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце Общество, 12:35
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 12:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:31
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Мнение ,  
0 
Алексей Рахманов

Проложить курс: какая стратегия нужна судостроению

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В этом году к судостроению возник интерес у представителей самых разных отраслей: оказалось, что иностранное судно теперь нельзя купить и даже зафрахтовать, если ты работаешь в России. Морская торговая блокада взвинтила спрос на российский флот.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) живет в условиях санкций со стороны недружественных стран с 2014 года. Восемь лет мы повторяли нашим заказчикам, что строить суда по западным проектам с использованием западного оборудования может оказаться себе дороже. Восемь лет с нами соглашались на словах, но все равно заказывали у нас гражданские суда с западной «начинкой», которая уже зарекомендовала себя в отличие от продукции отечественных машиностроителей. А если нет спроса, то нет и предложения, так устроен рынок.

Но кое к чему мы успели подготовиться. Создавали центры компетенций, нашли (или находим) замену западным комплектующим, часть которых уже успешно делаем сами в периметре корпорации. Наши КБ заняты перепроектированием судов под новое оборудование. Есть результаты: замещение в проекте 18-мегаваттного ледокола (проект 21900М2) всех 250 позиций, где оно было необходимым. Но при этом мы прекрасно понимаем, что импортозамещение — это, по большому счету, заплатка, а одежда, состоящая из заплаток, долго не прослужит.

Для судостроения актуальнее импортоопережение — создание судов и судовых комплектующих под принципиально новые проекты. В России оно не просто актуально, но единственно возможно — просто потому, что за последние 30 лет мы уже пропустили одну судостроительную революцию, связанную с крупнотоннажным судостроением.

Именно она сделала Японию, Южную Корею и КНР «большой тройкой» мировой отрасли. После японцев, которые поняли, что нефть выгоднее возить большими танкерами, корейцы и китайцы решили, что большими судами выгоднее возить вообще все — от газа до контейнеров с плюшевыми медведями к Рождеству. И взялись за дело, которое могло принести доход только через десятилетия.

Китай не стал бы крупнейшим экспортером мира, если бы не создал свой флот, и не создал бы свой флот, если бы до этого не построил верфи. И в Корее, и в Китае знают, что судостроение не только делает возможным экспорт по своим правилам (любой другой в итоге разорителен), но и вытягивает за собой национальное машиностроение. Там сделали режим отрасли максимально благоприятным: одни ввели внутренние цены в вертикально интегрированных компаниях, другие накачивали отрасль инвестициями и загружали госзаказами. И в итоге закономерно стали мировыми лидерами, попутно «приговорив» многие верфи со славной историей в странах G7.

Читайте на РБК Pro
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов

Мы унаследовали от прошлых эпох множество судостроительных заводов, построенных с тем же замыслом. На них в свое время был создан великий флот — военный и гражданский, морской и речной. Одни только речники, к примеру, на закате Советского Союза перевозили по рекам куда больше 500 млн т грузов ежегодно — для сравнения, сегодня у нас планах перевозить по Севморпути к 2035 году 200 млн т. Но и этих заводов Союзу не хватало — часть заказов приходилось размещать в странах СЭВ (особенно это касалось пассажирских и рыбопромысловых судов).

Затем произошло то, что произошло, и пока в странах АТР совершали судостроительные революции, многие наши верфи оказались за границами России, а оставшиеся внутри страны балансировали на грани банкротства. В результате Объединенной судостроительной корпорации с момента своего создания в 2007 году пришлось решать вопросы скорее выживания предприятий и воссоздания отрасли, чем ее развития.

Сегодня в периметре корпорации более 40 судостроительных и судоремонтных заводов, проектно-конструкторских бюро. Только в этом году в ОСК пришли рыбинский «Вымпел» и феодосийское «Море». Верфи работают напряженно: стапельные места почти повсеместно в дефиците. Да, есть и кадровый дефицит, как и везде в промышленности. Корпорация позволяет действовать по принципу распределенной верфи (когда над одним проектом работают и в Астрахани, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге). Создавать современные композиционные и полимерные материалы для российской промышленности помогает стратегическая инициатива правительства России «Развитие производств новых материалов». Повсеместно реализуется также нацпроект, направленный на повышение производительности труда, и она заметно выросла. Но проблем еще реально много.

Наступило время для принятия решений с горизонтом планирования до 2040–2050 годов. У нас наконец-то есть консенсус, пусть и вынужденный, что суда все-таки надо строить самим. Есть экспортеры, которым нужно возить грузы и поэтому нужны суда. Есть набравшие темп верфи, умеющие строить суда, которые больше не умеет строить никто (серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — Балтийский завод, ЛСП «Северный полюс» — «Адмиралтейские верфи»). Есть большие государственные задачи — круглогодичная эксплуатация Северного морского пути и запуск транспортного коридора «Север — Юг» с использованием внутренних водных путей. И есть работоспособная государственная поддержка через лизинг, благодаря которому уже возможна постоянная загрузка верфей крупносерийными проектами.

Нужно поверить в собственные силы. Продолжить локализацию всей технологической цепочки судового комплектующего оборудования до 3–4-го уровня. Вложиться в модернизацию предприятий и решиться на создание новых производственных площадок. Обновить производство российским предприятиям в том числе помогает национальный проект «Производительность труда» благодаря льготным займам Фонда развития промышленности.

Вот история, на которой можно поучиться. В этом году в ОСК отмечали 110-летние юбилеи две верфи Санкт-Петербурга — Северная (бывшая Путиловская) и Средне-Невский судостроительный завод. Их создали в 1912 году, через семь лет после Цусимы, с похожими целями — строить скоростные миноносцы с паровыми турбинами Парсонса (на тот момент революционная технология). Казалось бы, в городе на Неве были очень крупные верфи, но потребовалось еще и открыли сразу две.

Интересный вопрос: на что же ушло семь лет, с 1905-го по 1912-й? Все эти годы шла очень интенсивная работа по разработке новой программы кораблестроения, а параллельно с ней — взаимовыгодное сотрудничество с корабелами Германии, которая уже строила миноносцы для России и считалась надежным партнером. Эта страна получала заказы на строительство кораблей или комплектующих к ним и на деньги от этих заказов спешно наращивала мощь своих верфей. К 1912 году Россия спохватилась — Германия из старого друга стремительно превращалась в нового врага — и стала наверстывать упущенное, основав новые верфи. Но факт остается фактом: в годы Первой мировой войны у ряда германских миноносцев внутри работали котлы и турбины, изготовленные германскими фирмами на российские деньги по российскому заказу, но так и не поставленные России.

Вот именно поэтому на Северной (в прошлом Путиловской) верфи сейчас завершается строительство нового эллинга. Он станет крупнейшим промышленным зданием Санкт-Петербурга. А в районе Колпино будет построен центр ОСК для снабжения верфей города отечественными комплектующими. Чтобы построить новый флот России хотя бы к 2040–2050 годам, уже сейчас нужно создавать новые мощности верфей и машиностроительных заводов с гарантиями загрузки на десятилетия вперед.

Об авторе
Алексей Рахманов Алексей Рахманов генеральный директор АО «ОСК»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб Верфь судостроение Северная верфь
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter