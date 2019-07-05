Что в России

Вернемся к российской специфике. У нас относительно слаборазвитые фондовые рынки — основная часть активов финансовой системы принадлежит банкам, а это снижает возможности увеличить деловую активность. Неравенство в России оценить не так просто, судя по всему, оно примерно такое же, как в других странах с сопоставимым уровнем развития, но существенно выше, чем в некоторых более богатых странах. Очевидно, что это тормозит рост. C другой стороны, национальные проекты помогут увеличить инвестиции в инфраструктуру и образование, что положительно отразится на ВВП. В этом смысле очень важна дискуссия о возможности использовать для инвестиций часть средств ФНБ после достижения фондом порога в 7% ВВП. Наконец, бюджетное правило Минфина и рост налогов подавляют спрос, из-за чего потенциальный рост может несколько снижаться. Так что в итоге условия для роста менее удачны, чем хотелось бы.

Стоит отдельно остановиться на двух компонентах, которые регулярно фигурируют в дискуссии, — рынке недвижимости и потребительских кредитах/микрозаймах.

Анализ рынка недвижимости дает ожидаемую картину — там есть опасность появления пузырей. Кредитные условия в России постепенно улучшаются, ипотечное кредитование растет, что может привести к завышению стоимости на рынке и в результате к спаду.

А вот ситуация с потребкредитами и займами микрофинансовых организаций (МФО) более сложная. Кажется, что микрозаймы обдирают людей и потому скорее вредны для страны. Недаром ЦБ регулярно ужесточает регулирование МФО. Ранее, кстати, были увеличены коэффициенты рисков и для потребительских кредитов банков.

Но последние исследования показывают, что в развивающихся странах микрокредиты могут быть полезны для экономического роста. Микрофинансирование идет как фирмам, так и на потребление относительно небогатых граждан, которые тратят деньги в наиболее эффективных и полезных для них компаниях. Такое точечное финансирование может привести к росту производительности труда, а в итоге и к росту экономики. Причем этот канал работает даже лучше, чем банковские кредиты, так как у банкиров строже принципы выдачи кредитов, и в результате прорывные отрасли не получают денег. Впрочем, в России жесткое регулирование создает для МФО стимулы кредитовать в первую очередь не граждан, а малый и средний бизнес, что повышает вероятность положительного эффекта для российской экономики. К тому же и потребительские кредиты у нас часто используются малым бизнесом для финансирования необходимых расходов, так что в России оба типа кредитования работают в одном направлении.

Важно также понимать, что в дискуссии о пузыре на кредитном рынке есть не только экономическая, но и социальная сторона. И глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министр экономического развития Максим Орешкин вполне сходятся в том, что закредитованность части домохозяйств опасна для их выживания, и расходятся разве что в оценке того, есть пузырь или нет. Это снова история про неравенство — одновременно доходов и богатства. Обычно более закредитованы бедные люди, и, хотя проблемы российских заемщиков по мировым масштабам еще не так велики, личные банкротства — весьма неприятные события. Возможно, государству нужно помогать в особенно сложных случаях. Например, ЦБ уже предложил банкам, получающим в счет неуплаты квартиры ипотечных заемщиков, списывать кредиты, даже если стоимости жилья не хватает на их полное погашение.

В итоге мы видим, что задача ускорения российской экономики крайне непроста. У нас не хватает некоторых стандартных компонентов роста — развитых финансовых рынков, относительно невысокого неравенства, возможности бюджета увеличивать расходы. Но как раз кредитование граждан, ставшее предметом столь острой дискуссии, пока выглядит полезным для экономики фактором, особенно с учетом мер ЦБ по снижению рисков для заемщиков и в МФО, и в потребительском кредитовании. В этой сфере нужна скорее тонкая настройка, чем кардинальные шаги.