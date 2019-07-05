Среди национальных целей, поставленных в майском указе Владимира Путина, фигурирует рост экономики с темпами выше среднемировых. В современном мире это означает 3–4% в год. Недавняя бурная дискуссия Банка России и Министерства экономического развития показала, что ответ на вопрос, расти ли за счет потребительского спроса, стимулируемого в том числе и кредитами, или за счет инвестиций, не очевиден. Например, в США основной драйвер ВВП — частное потребление, что естественно, поскольку оно обеспечивает 69% ВВП. Как и в России, в США инвестиции составляют относительно небольшую часть добавленной стоимости: у нас около 20–21% (а в первом квартале 2019 года даже менее 17%), за океаном — около 18%.
При этом инвестиции весьма важны для среднесрочного роста — они увеличивают производственные мощности, создают инфраструктуру и в конце концов рабочие места. В этом вопросе среди экономистов есть консенсус, основанный на статистических данных. Например, в не входящих в ОЭСР странах наблюдается сильная и долгосрочная связь между долей инвестиций в динамике ВВП. Другое исследование уточняет, что в первую очередь важны инвестиции в машины и оборудование, именно они предшествуют росту, а вот инвестиции в недвижимость следуют за деловой активностью. Особенно способствуют росту прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Судя по отчетам ЦБ и Росстата, у нас за последние годы упали и ПИИ, и импорт машин и оборудования, то есть возможности для ускорения экономики за счет инвестиций скорее сократились.
Условия для роста
Чтобы понять относительную значимость других факторов экономического роста, стоит воспользоваться метаанализом, то есть широким обзором литературы, который принимает во внимание почти все исследования, опубликованные по конкретному вопросу. Такой подход позволяет сделать следующие выводы.
- Финансовые рынки: уровень их развития положительно связан с ростом, правда, эта зависимость несколько снижается в мире с 1990-х. Основной вклад в подъем экономики здесь вносит рынок акций, а не другие виды финансирования, например банковское кредитование.
- Неравенство доходов и богатства: чем выше неравенство в доходах или в богатстве, тем ниже рост ВВП. Для развивающихся стран это отрицательное влияние значительно сильнее, чем для развитых, а неравное распределение богатства опаснее, чем дохода.
- Финансовая либерализация: связь с ростом весьма ограниченная. Кажется, что есть слабое положительное влияние, но оно не является стабильным или систематическим.
- Бюджет: инфраструктура и образование очень важны для ускорения экономики, если государство больше тратит на эти сферы, то ВВП ускоряется. А вот другие виды госрасходов не помогают росту. Налоги во многих странах не сильно влияют на деловую активность, но Россия как раз в числе тех экономик, в которых рост налоговых ставок или сборов сокращает ВВП.
- Природные ресурсы: систематической связи здесь не видно. Но кажется, что наличие сильных государственных институтов и высокая инвестиционная активность помогают лучше использовать доставшиеся стране богатства, будь то нефть, газ или другое сырье.