«Уроком года для всего бизнеса стало осознание эфемерности капитала»

В колонке для РБК Андрей Гурьев, в этом году покинувший пост главы «ФосАгро», рассуждает об эфемерности капитала

Главным уроком последнего года и даже, наверное, последних трех лет стало подтверждение извечной истины: что посеешь, то и пожнешь.

Во время пандемии свободная торговля была «отменена» протекционизмом и эгоизмом развитых стран, которые, не стесняясь, стали пользоваться правом сильного. Хищнически скупая все, что было доступно на мировом рынке медицинских изделий, — СИЗы, вакцины, лекарства, западные партнеры даже накопленным опытом и информацией делились неохотно. Для всех это было глобальным разочарованием.

Уже в 2020–2021 годах в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений из-за санкций, которые последовательно вводились против России. Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения. ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. — РБК) на разных площадках предупреждала, что продолжение деструктивной политики строительства искусственных барьеров на пути продукции первой необходимости на мировой рынок приведет к увеличению дефицита удобрений, росту голода во всем мире и раскрутке маховика продовольственной инфляции.

В результате сегодня человечество столкнулось с острым кризисом доступности продуктов питания, который в будущем году, по прогнозу ООН, грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу.

Ее ключевым фактором является, по меткому выражению Антониу Гутерриша (генсекретарь ООН. — РБК), разлом на глобальном рынке удобрений, которые играют критическую роль в повышении производительности сельского хозяйства. Если в 1950 году мировой АПК мог обеспечить питание только для 890 млн человек, то к 2019 году — благодаря удобрениям — для 7 млрд.

Этот искусственный разлом разорвал цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли.

Из-за западных санкций судоходные компании отказываются предоставлять суда для перевозки удобрений, страховщики отказываются страховать перевозки, а платежи усложняются из-за длительных комплаенс-процедур в западных банках. Нанесен мощнейший удар по глобальной продовольственной безопасности, очень болезненный в первую очередь для развивающихся стран.

Именно туда традиционно направлялись две трети российского экспорта удобрений. При этом поставки в Латинскую Америку и Африку обычно шли через порты Черного и Балтийского морей и столкнулись с колоссальными сложностями из-за введенных Eвросоюзом ограничений. Даже зерновая сделка, достигнутая в июле Россией и ООН при посредничестве Турции, до сих пор никак не помогла разрешить ситуацию. Хотя генсек ООН и признал удобрения гуманитарным грузом, который следует освободить из-под санкций, де-факто этого не произошло.

Учитывая резкое падение объемов внесения удобрений в ряде регионов планеты, апокалиптические прогнозы ООН, к сожалению, более чем реалистичны. При этом уже сегодня, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 45 стран мира, в том числе 33 в Африке, нуждаются во внешней помощи для обеспечения продовольствием. Тот, кто сеял ветер, жнет бурю.

Нас не слушали, но мы в это время делали то, что должно. За последние девять лет отечественными производителями минеральных удобрений проинвестировано более 1,5 трлн руб. Фактически в России появилась новая технологичная отрасль, способная гибко действовать в меняющихся рыночных условиях, которая смогла оперативно перенаправить экспорт на альтернативные рынки сбыта. В результате, несмотря на непростую глобальную ситуацию, производство основных видов минеральных удобрений — азотных, фосфорных и высокотехнологичных комплексных удобрений — выросло в уходящем году в физическом весе на 5%.

Продолжает динамичное развитие отечественный АПК, интересы которого для отрасли минеральных удобрений приоритетны. Заявленную потребность отечественных аграриев в минеральных удобрениях на 2022 год российские производители обеспечили еще в октябре. Это порядка 12 млн тонн продукции. Уже идет формирование запасов под грядущие весенние полевые работы, сейчас для нас это задача номер один. Ведь для России сельское хозяйство – это, по сути, новая нефть.

Тем временем страны ЕС, столкнувшиеся в результате собственных санкций с дефицитом экологически чистой российской продукции, говорят о возможной отмене ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях, вступивших в силу совсем недавно — в минувшем июле. Это приведет к наводнению европейского рынка удобрениями с высокой концентрацией опасных веществ. Беспрецедентный удар по здоровью собственного населения в угоду временной конъюнктуре.

Еще одним уроком уходящего года для всего крупного бизнеса стало осознание эфемерности любых других форм капитала по сравнению с абсолютной ценностью — капиталом человеческим.

Как показала жизнь, акции успешных компаний, мировых лидеров своих отраслей, могут в одночасье обвалиться до нуля на Лондонской бирже вне какой-либо связи с их экономическими показателями. Денежные средства за поставленную продукцию могут быть в одночасье заморожены. Предоплаченные оборудование и запчасти, оказывается, можно в нарушение всех контрактных обязательств отказаться поставлять заказчику. Против руководителей бизнеса могут ввести совершенно нелегитимные санкции и таким образом попытаться подорвать работу ключевых для мировой продовольственной безопасности предприятий, разорвать производственные цепочки, невзирая на негативный эффект для кошельков потребителей и наполненности полок магазинов в каждой точке земного шара.

Единственная ценность в условиях беспрецедентной волатильности — это человек, и в особенности наш человек, который способен адаптироваться к любым изменениям, применить русскую смекалку и найти выход из безвыходного положения.

Поэтому крупный российский бизнес продолжает развивать человеческий капитал, формировать профессиональные кадры, заботиться о трудовых коллективах и всех жителях регионов присутствия, увеличивать поддержку социальных и благотворительных проектов. Многому — взаимовыручке, умению синхронизировать усилия и разделять ответственность, выстраивать диалог — мы научились еще за время пандемии. Этот опыт сегодня очень помогает.

Сохранение высоких темпов инвестиций, развитие инноваций, подготовка новых поколений профессионалов, обеспечение национальной продовольственной безопасности — все это является частью набирающего популярность термина «совокупный суверенитет». Речь не о самоизоляции, а о той самодостаточности, к которой, как показал уходящий год, мы должны стремиться и к которой мы идем.

Будем следовать максиме, сформулированной Вацлавом Смилом (чешско-канадский исследователь, ученый. — РБК): будущее неизвестно, но оно зависит от наших сегодняшних усилий. И тогда из череды внешних кризисов наша экономика выйдет более сильной, устойчивой и сбалансированной.