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Михаил Гуцериев

«Теперь судьба российской экономики зависит только от самой России»

Ничего нового о мире и себе президент группы «Сафмар» Михаил Гуцериев по итогам 2022 года не узнал. В колонке для РБК он объясняет, решение какой задачи стало главным в уходящем году
«Теперь судьба российской экономики зависит только от самой России»

Два года назад все разговоры в предпринимательских кругах естественным образом были связаны с пандемией COVID-19. Усложненная логистика, закрытые границы, новый подход к работе персонала — бизнес должен был резко адаптироваться под изменившиеся экономические реалии. В целом это получилось. Но все дискуссии на тему будущего сводились к желанию вернуться в «предковидные» времена, чтобы все стало «как раньше».

2022 год изменил все, став периодом исторических, эпохальных событий. Масштаб их влияния на социально-экономическое развитие России, на геополитическую ситуацию в мире предстоит по-настоящему оценить только будущим поколениям. Одно только стало очевидным: «как раньше» — уже не будет.

Чему научил нас уходящий год? Узнали ли мы что-то принципиально новое о мире и о себе? Лично я — нет. 2022 год только красноречиво подтвердил справедливость жизненных правил и ценностей, сформированных моим личным и профессиональным опытом.

Первое правило — в любой ситуации работать на максимуме. Для меня труд всегда был важнейшей ценностью. Вот уже почти сорок лет мой график неизменен: это 16-часовой рабочий день, включающий совещания, встречи, командировки при шестидневной рабочей неделе. Я уже давно не могу иначе, физически ощущая необходимость быть в курсе событий, происходящих во всех предприятиях холдинга. Уверенно могу сказать: среди моих компаний нет ни одной, где в 2022 году количество работы снизилось. Существенно выросла нагрузка на менеджеров: начиная от операционных процессов (поиск технологий импортозамещения и новых рынков сбыта в промышленном производстве, организации параллельного импорта в ретейле и т.д.) и заканчивая постоянными переговорами с банками, участием в различных рабочих группах и периодическим пересмотром бизнес-планов. И в этой ситуации мне невозможно оставаться в стороне. Повторюсь: в таком ритме так живу постоянно, а работа всегда нравилась мне больше, чем отдых.

Правило номер два: ответственность. Вместе с трудолюбием ответственность является неотъемлемым спутником благосостояния. От успешной деятельности любого крупного предпринимателя зависит благополучие огромного количества людей. Это десятки, сотни тысяч сотрудников, члены их семей, целые города с бюджетообразующими предприятиями, экосистема подрядчиков, налоги, в конце концов.

Мы, предприниматели, обязаны создавать материальную опору общества, государства. Это гражданский и нравственный долг перед обществом. Все решения, которые принимались мной в этом году, были направлены на решение главной задачи — сохранение стабильной работы предприятий, их коллективов. Мы с этой задачей справились.

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Третья ценность, значение которой особенно ярко подсветил этот год, — это открытость и честность. Я всегда был убежден, что эти качества являются ключевыми в оценке личности человека. Что мы должны быть честными с собой в первую очередь, со своими коллегами, родными и близкими, друзьями.

Четвертое правило — всегда верить в свои силы и надеяться прежде всего на себя. Этот принцип тоже не является заслугой 2022 года, я соблюдаю его всю жизнь. Я несколько раз все терял и начинал с нуля. Пережил потрясения 1990-х годов, взлеты и падения предыдущего десятилетия. Уезжал из страны на несколько лет, но, к счастью, мне удалось вернуться. Восстанавливал бизнес, продолжал развивать свое дело. И всегда был уверен, что у меня получится. Это качество не только помогает тебе самому, но и вдохновляет окружающих — поэтому большинство людей работают со мною по многу лет. Им комфортно находиться в команде, уверенной в своих возможностях, привыкшей добиваться поставленных целей.

Вера в свои силы сегодня нужна и стране в целом. В условиях жесткой изоляции нам необходимо развивать собственную промышленность, свои технологии. Часто общаясь со студентами, с преподавательским составом различных вузов, с молодыми специалистами, я вижу, какой огромный интеллектуальный потенциал, какой неистощимый кадровый ресурс готов влиться в промышленную, финансовую, строительную и другие отрасли отечественной экономики, какой здоровый аппетит у молодежи к учебе, к работе, к достойной жизни. Да, мы долгое время были ориентированы на интеграцию в мировую экономическую систему. Но ситуация поменялась, и самое страшное, что может быть, — это бездействие и надежда на то, что все как-то само собой изменится к лучшему. Теперь судьба российской экономики зависит только от самой России.

И наконец, особенно важной сегодня является необходимость сохранять в себе чувство любви: любви к своим родным, к ближнему, к своему делу, любви к Родине. Это чувство всегда было и будет мощным источником сил, вдохновения, созидания. «В темные времена хорошо видно светлых людей», — писал Эрих Мария Ремарк. Так давайте оставаться всегда только на стороне добра и света!

Об авторе
Михаил Гуцериев Михаил Гуцериев предприниматель, поэт, меценат, президент группы «Сафмар»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
мнение Михаил Гуцериев 2023 год экономика России 2022 год
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