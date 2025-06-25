Михаил Гуцериев о том, что изоляция не порождает суверенитет

Президент группы «Сафмар» Михаил Гуцериев — о том, какую Россию обязаны сделать политическая, предпринимательская, культурная и академическая элиты

Михаил Гуцериев (Фото: пресс-служба «Сафмар»)

Когда размышляешь о том, каким бы ты хотел видеть будущее своей страны, особенно на таком далеком горизонте, как 15 лет, важно оставаться реалистом. Важно понимать, что счастливое будущее не придет само — его уже сегодня создаем мы. Создаем своими решениями, инвестициями, реализованными проектами, ошибками и победами. Все мы хотим видеть Россию через 15, через 50 и через 100 лет сильным государством, использующим тот громадный интеллектуальный, культурный и ресурсный потенциал, который нам посчастливилось иметь от наших прошлых поколений, от наших предков. Но без наших собственных усилий это будущее недостижимо — особенно в условиях вечной геополитической борьбы, темпы которой в последние годы, к сожалению, не падают, а, напротив, нарастают. И если не меняемся мы — то меняют нас.

Поэтому правильнее, на мой взгляд, говорить не о том, какой бы мы хотели видеть Россию будущего, а о том, какой мы — политическая, предпринимательская, культурная, академическая элита — Россию сделать обязаны.

Во-первых, необходимо уделять самое большое внимание образованию. Разум идет впереди реальности, и мы должны следовать за разумом. Качество мыслей, качество нашей жизни имеют прямую взаимосвязь с качеством образования. И в бизнесе, и в экономике, и в политике повышение уровня знаний тех, кто принимает решения на самых разных уровнях, должно стать нашей основной задачей. За последние 20 лет бизнес из самых разных отраслей экономики неоднократно сталкивался с дефицитом квалифицированных специалистов. Несмотря на кажущуюся доступность новых форм образования, этот дефицит только усиливается. При этом сегодня российские вузы и школы сталкиваются с множеством вызовов: от кадрового дефицита до устаревших программ. Необходимо сделать систему образования более гибкой, ориентированной на конкретные практические задачи, интегрированной с бизнесом и наукой. В приоритете должны быть не только инженерные дисциплины, но и развитие критического мышления, навыков управления, междисциплинарной эрудиции. Государство должно продолжать обеспечивать широкую доступность хорошего образования — как школьного, так и вузовского. Но и бизнес должен инвестировать средства в развитие различных образовательных программ и создание новых центров развития компетенций.

Год назад Сбербанк и «Сафмар» совместно запустили в Ингушетии некоммерческий образовательный проект — Академию цифрового развития. Этот пример показал, что действие рождает реальные изменения. Когда мы анонсировали создание этого IТ-кластера в регионе, многие не верили, что мы откроем хотя бы его первую часть — бесплатную школу программирования. А если и откроем, то кампус будет стоять полупустым — откуда в небольшой кавказской республике наберется столько желающих изучать IТ-профессии?

Но в очередной раз получила подтверждение мысль Карла Маркса — бытие действительно стало определять сознание. За полтора года мы получили более 15 тыс. заявок на обучение. 400 человек сегодня учатся на основном обучении, в течение года они станут первыми выпускниками ингушского кампуса. Уже сейчас многие из них или нашли первую работу в новой для себя сфере информационных технологий, или смогли перейти на новое место с существенным ростом дохода, что говорит о большом кадровом спросе и на уровне региона, и на федеральном уровне. Еще один образовательный проект — Бизнес-акселератор Ингушетии, где мы учим предпринимателей строить эффективно работающие компании с понятной стратегией развития. Успешный предприниматель — это дорогостоящий опыт проб и ошибок.

Во-вторых, развитие образования должно приводить к культуре высоких компетенций. Мне бы очень хотелось, чтобы и в бизнесе, и в государственном управлении на всех уровнях ценилось не умение адаптироваться под особенности характера начальника, а профессиональный опыт, реальные знания и желание постоянного саморазвития. Без этого любые реформы, проекты и стратегии будут оставаться составленными на бумаге декларациями. В стране есть государственные инициативы, направленные именно на такой подход к формированию кадрового ресурса. Но к развитию культуры компетенций должны подключаться более широкие общественные круги — чтобы достичь результата через 15 лет, начинать каждому из нас нужно уже сегодня и с самих себя. Так, мы, предприниматели, должны честно ответить себе, действительно ли компетентность и профессионализм сотрудников являются определяющим критерием их карьерного пути в наших компаниях?

В-третьих, Россия должна оставаться участником глобальных экономических, научно-технических и логистических альянсов. Сегодня наивно тешить себя иллюзиями о восстановлении, даже в столь отдаленной перспективе, как 15 лет, отношений с теми странами, которые принято называть недружественными. К счастью, в мире есть еще много государств с мощным экономическим и технологическим потенциалом, готовых выстраивать сотрудничество с Россией. Мы обязаны использовать возможности этого взаимодействия для собственного развития. Небольшой пример: сегодня российская угольная отрасль находится в глубочайшем кризисе — стоимость продукции падает на фоне возрастающих издержек, в первую очередь логистических. С другой стороны, многое говорится об увеличивающемся дефиците электроэнергии. В Китае есть технологии создания электростанций, вырабатывающих энергию из угля и оказывающих минимальное негативное влияние на экологию. Даже остающиеся от технологического процесса шлаки там используют для строительства дорог и изготовления стройматериалов — таким образом, производство становится практически безотходным. В России таких технологий пока нет, но получается, что в теории они могут решить сразу две структурные проблемы нашего ТЭКа. Мы сейчас внимательно изучаем китайский опыт, чтобы рассмотреть возможность переноса его на российскую почву.

В целом изоляция или тем более сознательный отказ от международного взаимодействия сами по себе не порождают суверенитет — они скорее создают отставание. Сотрудничество же — конечно, при соблюдении национальных интересов — формирует доступ к технологиям, знаниям, рынкам и талантам. Будущие модели взаимодействия России с миром должны строиться не на фундаменте конфронтации, а через зрелую интеграцию.

Ежедневно встречаясь с большим количеством талантливых и увлеченных людей, я уверяюсь в том, что через 15 лет Россия может стать страной устойчивого роста, технологического лидерства и уважения к человеческому капиталу. Общая задача государства и бизнеса — сделать так, чтобы этот образ будущего стал реальностью.