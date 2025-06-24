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Эксклюзив

Чемезов предложил отказаться от задачи «догнать и перегнать» Запад

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в колонке для РБК, что перед Россией не должно стоять задачи «догнать и перегнать» технологии Запада. Гораздо важнее — сконцентрироваться на собственном развитии в текущих условиях
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Стремление «догнать и перегнать» технологические направления Запада не даст «никаких» конкурентных преимуществ и отвлечет Россию от развития и адаптации в изменчивых геополитических и экономических условиях. Такое мнение высказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в колонке для РБК.

При этом, указал он, недавно принятия стратегия «Ростеха» до 2036 года ставит «еще более амбициозные цели», к которым относится «мощное развитие» продуктового ряда, экспансия на международные рынки и в оборонном, и гражданском сегментах. «Мы верим, что эта цель достижима. Необходимые для этого заделы создаются здесь и сейчас», — заявил Чемезов. Ранее в июне глава госкорпорации также говорил о том, что значительное внимание в новой стратегии уделяется сохранению человеческого капитала — в «Ростехе» намерены стать «устойчивой диверсифицированной компанией» как с точки зрения продуктов, так и по «балансу заказчиков». Существенную долю в портфеле должна занимать «мирная продукция».

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Сергей Чемезов

Целевые рынки, где госкорпорация сможет «успешно конкурировать», уже определены. «При этом четко понимаем, что прежде всего были, есть и будем нацелены на решение важнейших задач государства», — указывал ранее Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Текущую ситуацию глава «Ростеха» обозначил «борьбой за будущее», в которой выиграют прагматичные и действующие на опережение участники. «Важно не фантазировать, что нас ждет там, за горизонтом, а ставить собственные цели. Самим конструировать будущее, а не пассивно наблюдать и гадать, каким оно будет. Иначе будущее нам приготовят другие», — рассуждает он в колонке для РБК. Импортозамещение и технологический суверенитет — это не просто «новая национальная идея», а образ будущего, курс к которому уже проложен.

«Перспектива — за так называемыми критическими технологиями, или «подрывными инновациями» (искусственный интеллект, квантовые технологии, высокотехнологичный бизнес), создающими новые отрасли и ликвидирующими существующие. Здесь мы — в равных условиях с зарубежными конкурентами. Важно использовать момент и обеспечить стабильные рыночные условия для развития таких технологий», — резюмировал Чемезов.

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