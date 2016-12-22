Выход есть: как перестать соблюдать режим ОПЕК+ и не обрушить цены

Странам картеля будет достаточно не перевыполнять обязательства по сокращению добычи, а российским компаниям — постепенно увеличивать объемы бурения

18 марта российский министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg TV заявил, что после восстановления баланса на мировом нефтяном рынке Россия рассмотрит возможность выхода из сделки ОПЕК+, участники которой обязались снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки к уровню октября 2016 года. В феврале в интервью «Интерфаксу» Новак подчеркнул, что такой выход может занять от двух до пяти месяцев, при этом он должен быть плавным, чтобы предложение на нефтяном рынке не стало резко превышать спрос. Чуть ранее надежду на то, что выход из сделки будет постепенным, выразил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. А его коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазури пообещал, что стратегия выхода будет обнародована в июне 2018 года.

Повод задуматься

К решению выйти из сделки ее участников может подтолкнуть быстрый рост нефтедобычи в США. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), если в октябре 2016 года среднесуточная добыча в Штатах составляла 8,79 млн барр., то в декабре 2017-го — уже 9,95 млн. Рост почти на 1,2 млн барр. во многом нивелировал усилия стран ОПЕК, которые за период между четвертым кварталом 2016 года и четвертым кварталом 2017-го, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), сократили добычу на 1,1 млн барр. — с 33,4 млн в сутки до 32,3 млн барр. Помощь странам ОПЕК оказали Россия, в декабре прошлого года показавшая среднесуточную добычу в 10,99 млн барр. против 11,23 млн барр. в октябре 2016-го, и еще десять добывающих стран, не входящих в картель. Как результат, общемировая среднесуточная добыча пусть ненамного, но все же снизилась — с 98,2 млн барр. в четвертом квартале 2016 года до 98,1 млн барр. в четвертом квартале 2017-го (оценка МЭА).

Еще при заключении сделки ключевым показателем для экспортеров нефти были коммерческие запасы в странах ОЭСР. Принятие ОПЕК+ позволило их снизить: если в октябре 2016 года, по данным ОПЕК, объем запасов превышал среднее пятилетнее значение на 302 млн барр., то в декабре 2017-го — лишь на 109 млн. Это подтверждало, что сделка работала. Во многом поэтому среднемесячная цена барреля Brent за тот же период увеличилась с $49,7 до $64,2 (подсчеты Всемирного банка). А в минувшем январе сырьевые котировки впервые с 2014 года преодолели рубеж $70 за баррель.

Но из-за действий американских нефтяников цены вряд ли останутся до конца года на столь же высоком уровне. Среднесуточный уровень добычи в США, согласно прогнозу МЭА, в 2018 году достигнет 10,4 млн барр. Американские производители наращивают число активных буровых установок: к 16 марта 2018 года их было на четверть больше, чем годом ранее (800 против 631, по данным Baker & Hughes).

Понижательное давление на котировки будет оказывать и сокращение темпов прироста глобального спроса на нефть — с 1,6 млн барр. в сутки в 2017 году до 1,4 млн в 2018-м, согласно прогнозу МЭА. В этой ситуации эффективность сделки ОПЕК+ может снизиться, а потому для некоторых ее участников сдерживание добычи может стать менее целесообразным.

Плавный разворот

Свои весомые причины для выхода из соглашения есть у России. Сделка ОПЕК+ уже повлияла на инвестиционные планы российских компаний. Так, в ноябре «Роснефть» признала, что из-за сделки может перенести освоение Русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе: его запуск был намечен на 2018 год, а к 2023-му добыча на нем должна была достигнуть 130 тыс. барр. в сутки. В свою очередь, «Газпромнефть-Хантос», крупнейшая «дочка» «Газпром нефти», заморозила несколько рентабельных скважин, чтобы головная компания не снижала темпы освоения Новопортовского, Приразломного и Восточно-Мессояхского месторождений, запуск которых был ключевым для нее проектом в последние годы.

Что касается зарубежных производителей, то для них сделка несет риск потери доли на мировом рынке и ослабления связей с традиционными партнерами, в первую очередь для Саудовской Аравии, сокращающей поставки нефти в США: если в декабре 2016 года на долю саудитов ​приходилось 13% американского импорта нефти (1,02 млн барр. в сутки из 7,57 млн, согласно данным EIA), то в декабре 2017-го — лишь 9% (690 тыс. барр. из 7,78 млн). В целом же доля стран ОПЕК в импорте нефти в США за этот период уменьшилась с 41 до 34% (до 2,64 млн барр. в сутки). Картель сдает позиции и в Китае, ставшем по итогам прошлого года крупнейшим импортером нефти в мире: в 2017-м доля ОПЕК в китайском импорте опустилась до 56%, тогда как в 2012-м она составляла 67% (оценка EIA).

Решить эти проблемы помог бы планомерный выход из сделки ОПЕК+, тем более что технически он все же возможен. Обязательства по сокращению нефтедобычи российские компании выполняли за счет снижения объемов бурения. Например, «Башнефть» в 2017 году уменьшила проходку в эксплуатационном бурении на 17,6% (до 393,9 тыс. м, согласно данным ЦДУ ТЭК); как следствие, добыча компании по итогам 12 месяцев сократилась на 3,6% (до 20,6 млн т). «Газпром нефть» снизила объем эксплуатационного бурения на 4,3% (до 2,4 млн м), из-за чего добыча ее «дочки» — «Газпромнефть-Хантоса» — стала меньше на 0,9% (до 14,3 млн т), и для возвращения к росту ей нужно будет перезапустить остановленные скважины, а на это уйдет не более суток с момента завершения сделки. ОПЕК же будет достаточно отказаться от перевыполнения обязательств по сокращению добычи: в январе, по оценке МЭА, 12 ведущих стран картеля исполнили их на 137%, снизив среднесуточную добычу до 29,5 млн барр. вместо оговоренных 29,93 млн.

Вернувшись к запланированным объемам сокращения добычи, страны ОПЕК увеличат предложение сырой нефти, но сделают это не слишком резко. Тем самым у инвесторов появится время, чтобы привыкнуть к новой ситуации на рынке, на фоне которой дальнейшее сокращение добычи не вызовет серьезных потрясений.