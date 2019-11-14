Всего около 15 стран предлагает официальные программы относительно быстрого получения гражданства за инвестиции. Помимо отмеченных выше это Вануату (от $130 тыс.), Турция (от $250 тыс.), Болгария (от €1 млн) и Черногория (от €350 тыс.). В России мало кто знает еще о двух странах — Камбодже ($300 тыс., но надо знать язык) и Иордании ($1 млн).

Кипрский конфликт

К концу 2018 года правительство Кипра одобрило 1864 заявления на получение гражданства в рамках инвестиционной программы, что принесло местной экономике более €6 млрд. С учетом членов семей это более 3,2 тыс. человек, а на сегодняшний день уже около 4 тыс. И вот в начале ноября власти заявили, что могут отозвать гражданство у девяти иностранных инвесторов (всего с учетом членов семей у 26 человек), получивших кипрские паспорта до введения более строгих критериев отбора кандидатов. Дело в том, что с февраля 2019 года программа предусматривает пять разных уровней проверки по сравнению с одним в 2013–2016 годах, а чиновников, депутатов и их родственников (Politically Exposed People, PEP) и вовсе лишили права на инвестиционное гражданство Кипра.

Имена тех, кому грозит лишение паспортов, не называются, но известно, что в списке фигурируют гражданин Малайзии, разыскиваемый родным государством в связи с финансовыми преступлениями, и восемь камбоджийцев — родственники и соратники одного из лидеров Камбоджи, которая, по иронии судьбы, сама торгует гражданством. Другие кандидаты на лишение кипрских паспортов — девять россиян (три инвестора и члены их семей), пять китайцев, один иранец и два кенийца, один из которых находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Кении.

Почему же именно эти лица попали под подозрение? Некоторые из них, получив гражданство Кипра, были затем осуждены в других странах на срок более года, что нарушает п. 3 ст. 113 Закона о гражданском реестре. При этом нарушений в момент одобрения их заявок о гражданстве могло и не быть. Другие, скорее всего, подпадают под другой пункт той же статьи: получение гражданства путем мошенничества, «лживого притворства» или сокрытия существенных фактов (п. 2 ст. 113). В связи с этим упоминают некоего российского олигарха, который выдал за инвестиции по программе свои ранние вложения в собственную коммерческую недвижимость на Кипре.

Если это так, то основной массе добропорядочных «инвестиционных» киприотов не о чем особо беспокоиться.

Тем более что нынешний скандал с паспортами, хотя и связан с претензиями Еврокомиссии к прозрачности кипрского законодательства, имеет явно выраженную внутриполитическую подоплеку. О нарушениях заявляют представители оппозиционных партий. Президента Кипра Никоса Анастасиадиса и одного из членов кабинета министров обвиняют в том, что связанные с ними адвокатские фирмы отбирали кандидатов на гражданство, которых этот же кабинет министров и одобрял. Кроме того, оппозиция считает, что торговля гражданством унижает национальную гордость киприотов.

Что дальше?

Несмотря на ужесточение требований к участникам программы «Гражданство за инвестиции», спрос на кипрские паспорта вряд ли уменьшится. Уже сейчас число подавших заявки превышает выделенные квоты на следующие два года.

Те же, кто стремятся в Европу, но не хотят сильно рисковать или делать миллионные вложения, могут пойти другим путем: прибрести недорогие карибские паспорта, например, в сочетании с видом на жительство в странах, не требующих длительного присутствия для его поддержания и дающих гражданство через 5–7 лет. Так называемую золотую визу, или вид на жительство через приобретение недвижимости, предлагают Испания (от €500 тыс.), Португалия (от €350 тыс.) и Греция (от €250 тыс.).

Надо признать, что в мире отношение к «золотым паспортам» становится все более критическим. Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости сокращения практики выдачи таких паспортов и видов на жительство гражданам третьих стран, в частности России и СНГ, ввиду угрозы использования «золотых» документов для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС.

С другой стороны, и с этим нельзя не считаться, программы инвестиционного гражданства приносят существенные суммы в бюджет многих небольших стран. На том же Кипре до четверти всех доходов сектора недвижимости связано с этой программой.

Мобильность экономически активного населения растет во всем мире, а поскольку многочисленные национальные ограничения будут сохраняться еще долго, а возможно и усиливаться, спрос на обеспечивающие мобильность механизмы также будет расти. Надо только предпринять усилия, чтобы паспорта попадали в достойные руки. Усиление требований к кандидатам и даже отзыв какой-то небольшой части паспортов играет на руку всей индустрии. Скрываться за новым паспортом станет невозможно, как почти уже невозможно стало скрываться за офшорными компаниями и секретными счетами. Так что усиление открытости не покончит с механизмом инвестиционного гражданства, а лишь сделает рынок более цивилизованным.