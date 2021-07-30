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Ралли оказалось сильнее санкций
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Газета
Ралли оказалось сильнее санкций
Газета № 121 (3410) (3007) Экономика,
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Ралли оказалось сильнее санкций

Американская статистика зафиксировала рост российского импорта в 2021 году
За пять месяцев 2021 года более чем на три четверти увеличился импорт российских нефти и нефтепродуктов в США. По другим сырьевым товарам закупки в долларовом эквиваленте тоже сильно выросли, несмотря на действующие санкции
Фото: Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg
Фото: Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

Ценовое ралли на мировых товарных рынках в 2021 году привело к резкому увеличению импорта российских сырьевых материалов в Соединенные Штаты Америки, следует из статистики Бюро переписи населения США (Census Bureau, американский аналог Росстата), проанализированной РБК.

  • В январе—мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с $3,8 до $6,7 млрд — по сравнению с тем же периодом прошлого года (см. инфографику).
  • Почти в полтора раза год к году вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — до $1,6 млрд (с менее чем $1,1 млрд).
  • Импорт российских удобрений в США увеличился на 35%, до $0,5 млрд, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до $0,7 млрд.

В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России по экспорту в США за пять месяцев почти вдвое ниже — $6,1 млрд, рост на 26% в годовом измерении. Это связано не только с различной методологией оценки таможенной стоимости, но и с тем, что в экспортных данных ФТС учитываются только поставки напрямую в США, а данные американской стороны по импорту (как, впрочем, и данные по импорту практически любой страны) охватывают все товары российского происхождения независимо от страны, откуда они непосредственно прибыли.

Палладий и алмазы

В составе «нефтяной» категории преобладают поставки нефтепродуктов — почти $3,1 млрд за пять месяцев 2021 года (+70% в годовом выражении). Импорт российской сырой нефти в январе—мае текущего года составил $1,46 млрд. В прошлом году доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов выросла до рекордных 7%, сообщал Bloomberg, Россия обошла по этому показателю даже Саудовскую Аравию. Основным российским нефтепродуктом, закупаемым США, является топочный мазут.

По категории драгоценных и полудрагоценных металлов $1,08 млрд пришлось на поставки палладия. Крупнейшим мировым производителем палладия и его фактически монопольным экспортером из России является «Норильский никель» (РБК направил запрос в компанию). Еще $97 млн пришлось на импорт алмазов в США (РБК направил запрос в компанию АЛРОСА).

Поставки в категории удобрений за пять месяцев в основном представлены азотными ($323,5 млн) и калийными удобрениями ($167 млн).

Рост также показали поставки в США железа, стали, алюминия и никеля из России. Однако рост в стоимостном выражении преимущественно оказался связан с ценовым фактором, тогда как физические объемы существенно не изменились, а в некоторых случаях даже уменьшились. Так, по данным ФТС России, физический экспорт палладия в США за пять месяцев 2021 года вырос год к году лишь на 0,8%, до 12,06 т, а поставки нефтепродуктов в натуральном выражении снизились на 25%.

Индекс Bloomberg Commodity Index (состоит из 23 сырьевых товаров) с начала года по состоянию на вечер 29 июля вырос на 25%, показывают данные Bloomberg. В том числе нефть Brent подорожала на 46%, стоимость алюминия выросла на 28%, палладия — на 8%.

Крабы и ракеты

Импортная статистика США показала и рост поставок из России по ряду несырьевых товарных категорий. Так, импорт российских мороженых крабов вырос с $263 млн до $395 млн по итогам января—мая.

Также статистика Census Bureau отразила импортную поставку партии ракетных двигателей из России стоимостью $126,2 млн, которая произошла в апреле (в 2020 году таких поставок не было). Соответствующие данные ФТС по экспорту показывают поставку ракетных двигателей в США ровно на ту же сумму. В декабре 2020 года сообщалось, что в 2021 году НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») поставит в Соединенные Штаты не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181 для использования в американских космических ракетах-носителях. РБК направил запрос в «Энергомаш».
 

Ценовое ралли

Увеличение объемов импорта США из России связано с ростом мировых цен на сырьевые товары, говорит профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. «Рост цен обусловлен увеличением денежной эмиссии [со стороны мировых центробанков, включая ФРС США] и ускорением инфляции. Часть долларов и евро перетекает на товарные рынки со всеми вытекающими последствиями для цен», — сказал он РБК.

В росте поставок в январе—мае этого года заложен эффект низкой базы прошлого года, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Эксперт указывает также на спекулятивную составляющую в росте стоимости сырьевых товаров. «Об этом свидетельствует нахождение таких сырьевых индексов, как Thomson Reuters/Corecommodity CRB Index или Bloomberg Commodity Index вблизи многолетних максимумов. Это сигнализирует и о неравномерности глобальных поставок в связи со сбоями в логистических цепочках», — говорит он.

По словам Миронюка, рост глобального спроса, несмотря на очередную волну пандемии, продолжается. Это создает предпосылки для продолжения ралли сырьевых товаров в среднесрочной перспективе, утверждает он. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев также сказал РБК, что тенденция к расширению спроса и повышению цен на сырье сохранится до конца года.

Слабое влияние санкций

Наращивание объемов импорта российских товаров в США происходит на фоне антироссийских санкций, однако здесь нет парадокса, уверены эксперты. «Санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики», — указывает Миронюк. Серьезными санкциями были бы дальнейшие ограничения против госдолга или отключение от системы SWIFT, поясняет Катасонов. Однако действующие санкции США не затрагивают основные каналы двусторонней торговли, а по некоторым позициям США даже сохраняют зависимость от России (это, например, палладий или ракетные двигатели).

«Санкции не влияют на объемы импорта, потому что бизнес отделен от политики», — добавляет Данильцев. По его прогнозу, дальнейший рост объемов импорта возможен на фоне восстановительного роста экономики, но не слишком значительный.

По данным Росстата, США занимают шестое место в товарообороте России после Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии, Великобритании. В целом товарооборот США с Россией в 2020 году, по данным ФТС и Росстата, составил $23,8 млрд, снизившись по сравнению с 2019 годом на 8,9% (с $26,2 млрд).

Авторы: Инна Деготькова, Иван Ткачёв, Ксения Котченко.
Теги: импорт , внешняя торговля , США , нефть , сырье
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