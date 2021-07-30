Shein подкупила россиян

Китайский интернет-магазин одежды и обуви демонстрирует рекорды роста в России

В Рунете набирает популярность новый интернет-магазин одежды и обуви: китайская Shein из сегмента ультрафаст-фешен за год втрое увеличила свою ежедневную аудиторию в России и по этому показателю уже обогнала Lamoda

Фото: Justin Chin / Bloomberg

В апреле и мае 2021 года ежедневная всероссийская аудитория китайского онлайн-продавца одежды, обуви и аксессуаров Shein была выше, чем Lamoda, до сих пор считавшаяся самым популярным интернет-магазином в этом сегменте, свидетельствуют измерения Mediascope. В апреле на сайт и в мобильное приложение Shein хотя бы один раз заходили 457 тыс. россиян старше 12 лет, в мае — уже почти 607 тыс. Аналогичные показатели Lamoda — 448 тыс. и 519 тыс. человек. У Bonprix, еще одного интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров, всероссийская ежедневная аудитория в апреле равнялась только 240 тыс. человек, в мае — 257 тыс.

Если сравнивать интернет-магазины по ежемесячной аудитории, то пока лидерство Lamoda не изменилось: хотя бы раз в мае 2021 года на ее сайт и в мобильное приложение заходили более 5,3 млн россиян, тогда как у Shein это были 4,9 млн, у Bonprix — 3 млн человек.

Shein растет быстрее конкурентов, следует из измерений Mediascope. С мая 2020 года по май 2021-го ежедневная и ежемесячная аудитория китайского интернет-магазина увеличилась более чем в три раза. Ежедневная аудитория Lamoda за эти 12 месяцев увеличилась только на 13%, а ежемесячная — даже снизилась почти на 6%.

Напрямую Shein и Lamoda сравнивать нельзя, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он отмечает, что у Lamoda другой принцип работы (с высоким клиентским сервисом, пунктами выдачи заказов), а также другой ценовой диапазон. Средний чек Lamoda в 2020 году превышал, по данным DataInsight, 3,6 тыс. руб. Shein работает в более низком ценовом сегменте. Средний чек этого интернет-магазина, по данным «Почты России», выше среднего чека всех заказов из Китая (около 1 тыс. руб.), но ниже, чем посылок из европейских и американских интернет-магазинов (свыше 2,7 тыс. руб.).

РБК рассказывает, что известно о новом игроке в российской интернет-торговле.

В чем специфика Shein

Онлайн-платформа Shein в основном специализируется на продажах женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте ультрафаст-фешен — ежедневно, по данным издания Vox, ретейлер добавляет более 1 тыс. новых моделей одежды на сайт, тогда как его зарубежные конкуренты из этого сегмента — Missguided и Fashion Nova — успевают выпустить такие объемы только за неделю.

По итогам июня 2021 года компания Shein стала крупнейшим ретейлером в этом сегменте на американском рынке с долей 28% (против 13% в начале года), опередив H&M (20%), Zara (11%), Forever 21 (10%) и Fashion Nova (8%), сообщал портал Malls.сom со ссылкой на июньский отчет Earnest Research.

Основатель компании — выпускник Вашингтонского университета Крис Сюй (упоминается в прессе также как Янтянь Сюй), зарегистрировал сайт Sheinside в 2008 году (в 2014-м переименован в Shein). Сайт компании из китайского Нанкина специализировался на продажах свадебной одежды, заказанной на производствах Гуанчжоу для англоязычной аудитории, в частности американского рынка. В 2014 году компания стала ориентироваться на более широкий сегмент, купила конкурента Romwe, наняла штат из 800 дизайнеров и начала выстраивать собственную логистику и агрессивное продвижение в социальных сетях. Ориентируясь на мировую аудиторию, компания устраивает виртуальные концерты с поп-звездами, например с Кэти Перри и Lil Nas X, активно работает по бартеру с блогерами.

Сейчас крупнейшим рынком Shein являются США, она также поставляет продукцию в 220 стран и владеет локализованными веб-сайтами в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии. Среди ее инвесторов — фонды IDG и Sequoia, в целом, по данным Crunchbase, компания привлекла свыше $500 млн.

Основными преимуществами, обеспечившими рост компании, стали ультрадешевые товары, ориентированные на молодежную аудиторию. Например, на русскоязычной версии сайта есть подборки товаров до 500 руб.

Кроме того, компания особенным образом выстроила работу с поставщиками. Shein, как выяснил Bloomberg, работает только с производителями, которые находятся не более чем в пяти часах езды от главного хаба компании в Гуанчжоу. Поставщики должны отшивать вещи за десять дней — быстрее, чем испанская Zara, знаменитая своей скоростью смены коллекций, у которой на это уходит около трех недель. Кроме того, компания разработала систему на основе искусственного интеллекта, которая отслеживает, какие тренды и вещи ищут пользователи в приложении, и показывает, что шить и в каких количествах, рекомендует поставщикам, где и какое сырье лучше закупать, и дает доступ к базе своих дизайнов.

На рынке США компании сыграло на руку отсутствие налогов на посылки дешевле $800 и сокращение налога на экспорт для компаний, которые продают товары напрямую потребителю (китайские власти ввели это в 2018 году).

Компания, по словам источников Bloomberg, оценивается в $30 млрд и планирует выйти на биржу: в прошлом году она привлекла для консультаций Goldman Sachs, Bank of America и JPMorgan Chase. Сам ретейлер, чья выручка за 2020 год оценивается в $10 млрд, отрицал планы первичного размещения.

Как Shein работает в России

С российскими пользователями работает зарегистрированная в Гонгконге Zoetop Business Co., Ltd, указано в русскоязычной версии сайта Shein. На это же юрлицо зарегистрирован в России и товарный знак Shein. РБК направил запрос в Shein.

На данный момент у китайской компании нет ни офиса, ни собственной логистики в России, говорят опрошенные РБК игроки российского рынка электронной торговли. При этом источник в одной из брокерских компаний на рынке коммерческой недвижимости утверждает, что у Shein были планы по развитию собственной инфраструктуры в России. Выбрала ли компания конкретные объекты, собеседник РБК не знает. Другой, более крупный онлайн-ретейлер из Китая — AliExpress (с конца 2019 года работает в России как СП китайской Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и РФПИ) — использует склады своего логистического партнера «Цайняо» в Домодедово и, по информации ТАСС, уже арендовал в Подмосковье площади под собственный складской центр.

В 2020 году продажи Shein в России, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли на основе сведений о банковских транзакциях, могли составить 4,6 млрд руб. Для сравнения: по подсчетам ассоциации, на британской платформе ASOS россияне за тот же период купили обуви, одежды, аксессуаров на 67 млрд руб. У Lamoda, согласно ее отчетности, товарооборот в прошлом году достиг 57,1 млрд руб.

Посылки Shein для российских покупателей приходят, по информации одного из логистических операторов, из распределительного центра в Европе. Банковские выписки по совершенным корреспондентами РБК покупкам на русскоязычной версии сайта Shein свидетельствуют о том, что платеж поступил в пользу shein.com в Великобритании.

«Почта России», основной логистический оператор Shein, работает с площадкой с 2020 года. Представитель «Почты России» отмечает рост продаж ретейлера в России, подчеркивая при этом, что пока Shein только выходит на рынок, начав активное продвижение. Сотрудничает китайская компания и с логистическим оператором СДЭК. РБК отправил запрос в СДЭК.

Партнером Shein по продвижению стало агентство EasyLab Agency — его совладелица Ксения Эм в качестве индивидуального предпринимателя получила декларацию о соответствии для Zoetop Business. Китайский ретейлер в прежние годы уже предпринимал попытки развития на российском рынке, но активно начал им заниматься только в последний год, сообщила РБК гендиректор и совладелица EasyLab Agency Екатерина Михолап, добавив, что пока в мировом масштабе Россия «очень небольшой рынок для Shein». Сколько компания тратит на продвижение в России, она не уточнила.

В 2018 году Shein могла потратить в России на традиционные интернет-форматы и прямую рекламу в соцсетях (без учета PR и работы с блогерами) 421 млн руб., в 2019-м — 310 млн руб., в 2020-м — только 40,7 млн руб., подсчитало отраслевое издание AdIndex. По его информации, в других медиа рекламы китайского интернет-магазина не было. Около трех лет назад Shein начала активное сотрудничество с российскими блогерами на площадках Instagram и YouTube, рассказала исполнительный директор агентства BubelMGT Надежда Кувакинская. По ее словам, для «среднеохватных блогеров» компания, как правило, определяет бюджет, который они могут потратить на товары площадки в обмен на контент — в среднем это два упоминания в месяц. Для более известных блогеров с аудиторией свыше 500 тыс. человек помимо бартера, вероятно, предусмотрены и выплаты за рекламу, добавляет Кувакинская.

Что говорят конкуренты

На российском fashion-рынке каждый год появляется все больше компаний, при этом Lamoda, как напоминает ее представитель, «уже на протяжении десяти лет успешно конкурирует с крупными глобальными и локальными игроками».

Представитель «AliExpress Россия» называет Shein «сильным игроком», но отмечает, что площадки нельзя сравнивать по количеству представленных категорий и ассортименту: «AliExpress предлагает покупателю шопинг полного цикла — от мебели до продуктов питания». Во втором квартале 2021 года продажи fashion-категории на «AliExpress Россия» заняли 17% от всего оборота, утверждает собеседник РБК, не называя абсолютных значений.

У Wildberries этот сегмент ключевой и занимает около 50% оборота компании. По итогам 2020 года продажи одежды, обуви и аксессуаров на Wildberries выросли на 45% год к году, до 217,7 млрд руб.