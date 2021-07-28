МВФ умножил краткосрочный российский оптимизм

Валютный фонд ООН уточнил прогнозы по росту мировых экономик

МВФ снова повысил прогноз роста экономики России на 2021 год, на этот раз до 4,4%. Его оценки даже более оптимистичные, чем в недавних прогнозах Минэкономразвития и Банка России. Мировой экономике фонд прогнозирует рост на 6%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогнозы роста мировых экономик: в частности, по России он существенно поднял оценку роста ВВП в текущем году — с ожидавшихся в апреле (.xlsx) 3,8% до 4,4%. В январе фонд прогнозировал рост российского ВВП на 3% в 2021 году.

Одновременно МВФ ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо апрельской оценки 3,8%, следует из июльской версии глобального экономического прогноза фонда.

Ожидания МВФ на 2021 год по экономике России оказались в среднем оптимистичнее, чем прогнозные оценки Минэкономразвития и Банка России. В пятницу, 23 июля, ЦБ повысил прогноз по росту российской экономики в 2021 году, обозначив диапазон 4–4,5% вместо апрельских 3–4%. Но на 2022 год оценка ЦБ пессимистичнее, чем у МВФ, — в диапазоне 2–3%.

Более скромные оценки роста российской экономики на текущий год давало Минэкономразвития. Согласно представленному в начале июля прогнозу, ведомство ожидает рост ВВП на 3,8% в 2021 году, а в последующие годы — его замедления до 3%.

Реалистичен ли прогноз по России

По данным Росстата, в последний раз рост ВВП России превышал 4% в 2011 году, то есть еще до введения полномасштабных антироссийских санкций. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец не считает оценку МВФ по росту экономики на 4,4% завышенной. «В этом году мы увидим весь восстановительный рост экономики. Пересмотр оценки МВФ логично отражает то, что уже в 2022 году ВВП вернется к умеренному потенциальному росту, а потенциальный рост для России мы сейчас оцениваем на уровне 2,5–3%», — пояснила она.

По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, достичь роста в диапазоне 4–4,5% возможно при сохранении положительного импульса в потреблении и восстановлении производства. «Однако экономика достигла докризисных уровней, и теперь требуются новые стимулы. Прогноз МВФ можно назвать умеренно-оптимистичным, хотя и их предыдущий прогноз с ростом экономики на 3,8% был таким же. Повышение оценки объясняется более положительной динамикой в первом полугодии, чем ожидалось ранее», — заметил аналитик.

Сдержать рост может более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в России на фоне разгона инфляции до 6,5% при таргете в 4% — Центробанк 23 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%, а эксперты допустили, что это не конец цикла повышения ставки. Авторы доклада МВФ упоминают Россию в числе стран наряду с Бразилией, Венгрией, Мексикой и Турцией, которые «начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить усиление ценового давления».

Как вырастет мировая экономика

Оценку роста мировой экономики в этом году МВФ оставил неизменной по сравнению с апрельским анализом — 6%. Фонд ожидает, что в 2022 году мировой экономический рост замедлится до 4,9%, что на 0,5 процентного пункта превосходит апрельские ожидания.

В числе основных факторов, определяющих темпы роста экономик, аналитики МВФ назвали доступность вакцины от коронавируса, а также правительственные меры поддержки и денежно-кредитной политики.

В докладе говорится, что в странах с развитой экономикой вакцинировано около 40% населения, в то время как в государствах с развивающимися рынками этот показатель в два раза меньше, а в бедных государствах — еще ниже. Неравномерный доступ к вакцинам углубляет разрыв в восстановительном росте между развитыми и бедными странами, которые сильнее всего страдают от третьей волны коронавируса (африканские страны южнее Сахары, некоторые государства Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии).

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Как полагают в МВФ, на темпы глобального роста также повлияют, с одной стороны, масштабные стимулирующие меры в США, а с другой — новые антиковидные ограничения в некоторых развитых странах, включая Францию, Германию, Италию, Южную Корею и Великобританию. В целом риски для мирового экономического прогноза скорее понижательные, что связано главным образом с возможностью логистических сбоев с поставкой и дистрибуцией вакцины в развивающихся государствах, предупреждает МВФ.

Ранее рейтинговое агентство Moody`s отмечало, что быстрее всего после пандемии восстановятся страны с высокими темпами вакцинации и качеством антиковидной госполитики, в том числе США, Западная Европа и Китай. Россию аналитики агентства включили в ряд государств, в которых негативные последствия коронакризиса для экономики будут «умеренными».