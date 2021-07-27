Центр подготовки космонавтов ждет следователей

Возбуждено уголовное дело о хищении в одной из ключевых структур «Роскосмоса»

По факту мошенничества в особо крупном размере в ЦПК возбуждено уголовное дело. По версии следствия, центр оплатил работы более чем на 1 млн руб., которые так и не были выполнены. «Роскосмос» сообщил, что проверил работу центра

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

23 июня в отделе полиции «Власиха» (Московская область), который специализируется на безопасности спецобъектов, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК), рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

По их словам, 24 октября 2012 года между Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и федеральным государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. По версии следствия, в 2013–2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы. «Ущерб составил 1 млн 376 тыс. руб.», — уточнил один из собеседников РБК.

Согласно УК, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет лишения свободы.

Расположенный в Звездном городке Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина основан в 1960 году. Основные направления деятельности — организация отбора и подготовки космонавтов (астронавтов), их медицинское освидетельствование и реабилитация после космических полетов. ЦПК занимается созданием, размещением и модернизацией наземных технических средств, применяемых для подготовки космонавтов, проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике пилотируемой космонавтики.

Сообщение от прокурора Первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области — о проверке по фактам нарушения ЦПК им. Ю.А. Гагарина федерального законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности — было зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях отдела полиции «Власиха» 19 февраля этого года.

РБК направил запрос в Первую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области.

Проверка МВД в НПО им. Лавочкина

Параллельно — в мае 2021 года — прошла проверка МВД в отношении руководства другого предприятия «Роскосмоса» — НПО им. Лавочкина, а также компании «Управление системных проектов КомпьюЛинк» (компания предоставляет услуги по построению, поддержке и интеграции комплексных информационных систем), утверждают источники РБК в правоохранительных органах. Как полагают следователи, руководства НПО и «Управления системных проектов КомпьюЛинк» могли завысить цену и необоснованно выплатить 299,6 млн руб. при исполнении обязательств по договору. По итогам проверки материалы были направлены в отдел экономической безопасности соответствующего территориального подразделения МВД, утверждают источники РБК.

НПО им. С.А. Лавочкина — находящееся в Химках ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. НПО, в частности, является соисполнителем договора по проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая должна стать первым аппаратом, который Россия запустит на Венеру. Три года назад был задержан один из бывших руководителей НПО — Сергей Лемешевский. Его, а также экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову и руководителя адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, фигуранты присвоили 332,5 млн руб. из средств НПО, которые были выплачены предприятием адвокатскому бюро за мнимое оказание юридических услуг. Все трое сейчас находятся под домашним арестом, а дело — в суде.

РБК направил запрос в Главное управление МВД России по Московской области.

Реакция «Роскосмоса»

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что по решению руководства госкорпорации проведены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности в НПО им. Лавочкина и ЦПК им. Ю.А. Гагарина. «Результаты вышеуказанных проверок направлены в органы прокуратуры для дачи соответствующей процессуальной оценки», — сообщили в госкорпорации, посоветовав с дополнительными вопросами обращаться в правоохранительные органы.

В 2019–2020 годах следственные органы возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», сообщал ранее РБК. Среди них — дело в отношении бывшего гендиректора корпорации «Стратегические пункты управления», который, по версии следствия, изготовив фиктивные акты о приемке выполненных работ в рамках гособоронзаказа на сумму более 2 млрд руб., выписал себе премию на 20 млн. А в руководстве одной из структур корпорации — ЦКБ «Геофизика» — обнаружились ближайшие родственники бывшего генерального директора, которые занимали ключевые должности: заместитель генерального директора — сын, начальник архива — дочь, начальник планового отдела — невестка, главный инженер — зять.