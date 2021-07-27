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Газета
Доказательство от прибыльного
Газета № 118 (3407) (2707) Бизнес,
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Доказательство от прибыльного

Власти подготовили ответ на обращение крупнейших стройкомпаний к Владимиру Путину
Оснований для изменения системы ценообразования и регулирования в строительстве нет, считает Минстрой. Так ведомство отреагировало на жалобу президенту со стороны компаний: по их версии, недостатки в законах приводят к убыткам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минстрой не увидел необходимости в дополнительных мерах совершенствования регулирования строительной отрасли. Об этом ведомство указало в докладе президенту и в правительство — проекты соответствующих заключений, подписанных первым замминистра строительства Александром Ломакиным, были направлены 14 июля на согласование в Минтранс, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минфин. РБК ознакомился с направленными документами.

В ФАС и Минэкономразвития подтвердили, что письмо получили, документ находится на рассмотрении, сообщили РБК представители ведомств. Остальные министерства-получатели, Минстрой и в аппарате правительства на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.

Бизнес
Компании Ротенберга и Тимченко заявили о кризисе в строительстве Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Доклады Минстроя — это ответ на обращение глав крупнейших строительных компаний в области строительства транспортной инфраструктуры президенту Владимиру Путину. В своем письме компании указывали, что с 2015 года строительная отрасль ежегодно фиксирует убытки — суммарно за пять лет они достигли 137 млрд руб. «Сложившаяся ситуация характеризует состояние отрасли инфраструктурного строительства как кризисное, что создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны», — подчеркивали авторы письма, попросив вмешательства президента.

Но Минстрой с проблемами строителей оказался несогласен. Согласно проведенному министерством анализу, у преобладающей доли дорожно-строительных организаций за период с 2015 по 2020 год наблюдался рост чистой прибыли на 19–125%.

Рассмотрев все проблемы, которые обозначили строители в своем обращении, министерство решило, что они «могут быть решены в рамках действующих инструментов государственной системы ценообразования и сметного нормирования».

Какие аргументы приводит Минстрой

В своем обращении к президенту строители жаловались на то, что система управления рисками в рамках выполнения госконтрактов (большинство инфраструктурных проектов реализуются на средства из бюджета) не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика, а система ценообразования в бюджетном строительстве не соответствует рыночным реалиям. Кроме того, в структуре цены отсутствует понятие «предпринимательский доход» и не учитываются расходы на банковские гарантии, проценты на привлечение промежуточного финансирования при казначейском сопровождении.

Бизнес
Минстрой предложил учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Как указывает Минстрой, согласно действующему законодательству заказчик при подготовке документов о закупке самостоятельно формирует начальную цену контракта и определяет условия его исполнения, включая порядок оплаты выполненных работ. При этом для совершенствования регулирования в сфере ценообразования в строительстве уже приняты методики: они позволяют учитывать в смете затраты строительных компаний, связанных с предоставлением обязательной банковской гарантии, на страхование объекта строительства, на компенсацию подрядным организациям затрат на оплату процентов за пользование кредитами и прочие расходы.

Кроме того, как указывает министерство, в рамках плана по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли со второго квартала 2022 года предусмотрен переход на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства на основе текущих цен строительных ресурсов. Сейчас система ценообразования основана на базисно-индексном методе определения стоимости строительства, когда стоимость работ и материалов определяется на основании сборников базовых цен, составленных в ценах 2000 года, и пересчитывается с помощью коэффициентов, учитывающих среднюю инфляцию.

По данным Минстроя, федеральная сметно-нормативная база (предназначена для составления смет на работы, финансируемые за счет бюджета) регулярно дополняется нормами и расценками, а также прорабатывается вопрос о создании дополнительной электронной площадки для сделок по покупке или продаже стройматериалов и оборудования, которая могла бы стать еще одним источником информации о ценах на эти ресурсы.

Экономика
Минстрой допустил работу заключенных на инфраструктурных стройках Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правда, министерство все же признает проблему — контролирующие органы не учитывают при проведении проверок особенности формирования цены контрактов и приемки выполненных работ по госконтрактам, что зачастую приводит к привлечению заказчиков к административной и уголовной ответственности.

РБК направил запросы в «СГМ-Мост», «Мостотрест», «Стройтрансгаз» и «Автобан».

Бизнес
Компании Ротенберга и Тимченко заявили о кризисе в строительстве Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Какие еще есть отзывы на жалобу строителей

Позицию Минстроя разделяют не все ведомства. Замминистра экономического развития Илья Торосов в письме (его подлинность подтвердили в министерстве) от 9 июля Минстрою и Минфину отметил важность строительной отрасли в рамках выполнения нацпроектов до 2030 года и указал:

  • приемка работ законченного объекта производится на основании проектной документации, а строительно-монтажные работы ведутся на основании рабочей документации. В связи с изменением фактической ситуации в зоне строительства рабочая документация зачастую сильно отличается от проектной, и не существует критериев такого отклонения, на основании которых органы технического надзора могут выдать заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, а заказчик строительства — принять работы;
  • уровень нормативной рентабельности строительно-монтажных работ составляет от 1 до 5%. Но, учитывая, что большинство конкурсов на выполнение работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры проходит в форме аукционов, основным критерием которых является минимизация цены, указанный уровень нормативной рентабельности может быть недостаточным для устойчивого функционирования строительных организаций;
  • действующий порядок расчета сметной прибыли от фонда оплаты труда, требуемого на выполнение строительно-монтажных работ, не стимулирует подрядные организации применять инновационные, более автоматизированные методы производства работ, так как нормативная прибыль по ним ниже, чем по строительно-монтажным работам с высокими трудозатратами.

Торосов рекомендовал Минтрансу и Минстрою сформировать рабочую группу с участием представителей Минэкономразвития, Минфина, основных заказчиков и подрядчиков для детальной проработки предложений по изменению ситуации в строительной отрасли. По его мнению, первоочередной задачей должно стать наделение статуса рабочей документации и формирование критериев отличий ее от проектной.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Надежда Федорова.
Теги: Строительство , Минстрой , Аркадий Ротенберг , Геннадий Тимченко
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