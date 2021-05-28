Минстрой допустил работу заключенных на инфраструктурных стройках

Чтобы принять такое решение, нужно четко понимать технологии доставки заключенных на строительные объекты и работы там, уточнили в министерстве

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Минстрой России прорабатывает совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) возможность привлечения заключенных для работы на стройках, в первую очередь на больших инфраструктурных объектах. Об этом журналистам сообщил замминистра строительства Никита Стасишин, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас эту возможность прорабатываем вместе с ФСИН. Мы должны понимать требования, которые строительные площадки, застройщики, подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы», — сказал замглавы Минстроя, отвечая на вопрос об инициативе ФСИН привлекать заключенных к работе на строительных площадках.

По словам Стасишина, в первую очередь обсуждаются большие инфраструктурные объекты. «Для того чтобы принять такое решение, нужно четко понимать технологию их доставки на объекты и работы там», — добавил он.

Об инициативе

20 мая директор ФСИН Александр Калашников выступил с идеей заменить трудовых мигрантов заключенными. По словам главы ФСИН, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. ФСИН рассматривает создание в Сибири для осужденных исправительного центра, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров, добавил Калашников.