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Экономика ,  
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Минстрой допустил работу заключенных на инфраструктурных стройках

Чтобы принять такое решение, нужно четко понимать технологии доставки заключенных на строительные объекты и работы там, уточнили в министерстве
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минстрой России прорабатывает совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) возможность привлечения заключенных для работы на стройках, в первую очередь на больших инфраструктурных объектах. Об этом журналистам сообщил замминистра строительства Никита Стасишин, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас эту возможность прорабатываем вместе с ФСИН. Мы должны понимать требования, которые строительные площадки, застройщики, подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы», — сказал замглавы Минстроя, отвечая на вопрос об инициативе ФСИН привлекать заключенных к работе на строительных площадках.

По словам Стасишина, в первую очередь обсуждаются большие инфраструктурные объекты. «Для того чтобы принять такое решение, нужно четко понимать технологию их доставки на объекты и работы там», — добавил он.

Об инициативе

20 мая директор ФСИН Александр Калашников выступил с идеей заменить трудовых мигрантов заключенными. По словам главы ФСИН, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. ФСИН рассматривает создание в Сибири для осужденных исправительного центра, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров, добавил Калашников.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя инициативу, сказал, что таким образом можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Он отметил, что это даст осужденным возможность реализовать право на замену наказания.

Дефицит рабочих

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Строительная отрасль России из-за закрытых границ испытывает дефицит рабочей силы на строительных площадках. До пандемии основную часть строителей составляли мигранты из Средней Азии. Об этой проблеме говорили и столичные, и федеральные власти, и застройщики. На этой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, заявил, что предложение ФСИН привлекать осужденных работать на стройках прорабатывается. Такая практика имеет право на существование и работала в СССР, отметил он. «Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — сказал вице-премьер.

Автор
Наталия Густова
стройки Заключенные Минстрой
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