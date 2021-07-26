Цена последнего отжима

В России заметно снизилось производство подсолнечного масла

Выпуск подсолнечного масла, попавшего под госрегулирование цен, в I полугодии упал на 17%. Основные причины — низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона, говорят производители, заморозка на производстве никак не сказалась

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росстат зафиксировал снижение выпуска подсолнечного масла в стране, следует из статистики ведомства о промышленном производстве за первое полугодие 2021 года. В январе—июне в России было выпущено 1,1 млн т рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 17% меньше, чем было произведено за аналогичный период годом ранее. На те же 17%, до 2,7 млн т, упал и выпуск нерафинированного подсолнечного масла.

В июне производство нерафинированного масла, по данным Росстата, опустилось почти на 36% год к году, до 297,7 тыс. т, а рафинированного — на 15%, до 162,9 тыс. т.

Подсолнечное масло входит в перечень утвержденных государством 24 социально значимых продуктов. Именно этому виду растительного масла, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, отдают предпочтение 90% россиян, остальные виды растительных масел (например, кукурузное или оливковое) употребляются гораздо реже. В СССР было распространено в основном нерафинированное подсолнечное масло, но сейчас у жителей крупных городов большей популярностью пользуется рафинированное масло — без вкуса и запаха. В 2019 году средний россиянин потреблял, по данным Росстата, около 14 кг всех растительных масел, включая подсолнечное.

По данным Минсельхоза, в прошлом году самообеспеченность растительным маслом составила 195,9%, за последний месяц цена на этот продукт не менялась и составила 94,2 руб./л. Министерство считает, что компенсация производителям части затрат позволит выполнять соглашения о стабилизации цен и сохранить рентабельность. В ведомстве заявили РБК, что в первом полугодии 2021 года с учетом снижения урожая подсолнечника и повышенного экспорта этой культуры из России. В новом сезоне урожай увеличится, ожидают в министерстве. Это вместе с мерами таможенно-тарифного регулирования позволит обеспечить внутренний рынок и сохранить стабильные цены.

Почему снижается производство

Основная причина снижения производства подсолнечного масла в этом сезоне (длится с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) — нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в 2020 году, констатирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Последние несколько месяцев запасы подсолнечника в хозяйствах были на рекордно низком уровне, согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, сыграло роль и то, что на фоне маленького урожая в начале сезона был активный экспорт.

Осенью 2020 года цены на подсолнечное масло в рознице начали бить рекорды, и к концу года на резкое подорожание обратил внимание президент Владимир Путин. В декабре правительство приняло меры, чтобы стабилизировать цены: производители и торговые сети обязались не продавать подсолнечное масло дороже 95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. — в рознице. Держать цены в соответствии с подписанными соглашениями производители и ретейлеры должны были сначала до 1 апреля, потом — до 1 октября. Кроме этого, с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года в России действует вывозная пошлина на подсолнечник, а с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло.

Регулирование цен на подсолнечное масло не повлияло на снижение производства, категоричен Максим Басов, гендиректор «Русагро», крупнейшего производителя сырого подсолнечного масла. Ценовые соглашения влияния на производство не оказали, согласен и директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников. Поставки социально значимого подсолнечного масла, по его словам, не снижались, а общая маржинальность компании была сохранена за счет экспорта и продажи других видов продукции. Регулирование цен не влияет на производство в перспективе нескольких месяцев, влияние будет видно в перспективе нескольких лет — например, возможно снижение инвестиций в масложировую отрасль в ближайшие годы, указывает Сизов.

Производство растительных масел снижается каждый год в конце сезона, с апреля по август, поскольку запасы сырья — подсолнечника и других масличных прошлогоднего урожая — истощаются, напоминает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Но в сезоне 2020/21 Россия впервые за пять лет столкнулась со снижением производства подсолнечного масла на 10%, признает он. Это связано в первую очередь с падением валового сбора подсолнечника: в 2020 году его было собрано 13,3 млн т, что на 14% меньше, чем в рекордном 2019-м (15,3 млн т). При этом часть сезона подсолнечник и другие масличные активно экспортировались: в 2020 году, до вступления в силу постановления о повышении пошлин, из страны вывезли 1,6 млн т сырья — в два раза больше, чем в 2019-м, указывает Мальцев.

Меньший урожай в 2020 году и активный экспорт привели к более серьезному дефициту сырья, чем годом ранее, снижение объемов переработки, которое традиционно бывает в конце аграрного года, на этот раз началось раньше и было более существенным, говорит представитель «Блага». Группа, по его словам, как и вся отрасль, столкнулась в первом полугодии с дефицитом сырья, который особенно отразился на работе в Южном федеральном округе и Центральной России.

Сырья в этом году меньше, согласен гендиректор «Русагро». У группы в первом квартале производство сырого растительного масла снизилось на 5% (с 188 тыс. до 180 тыс. т), данных за полугодие еще нет. У другого крупного игрока — «Эфко» — производство подсолнечного масла в 2020 году, наоборот, выросло по сравнению с прошлым годом за счет увеличения мощностей, поясняет директор маслосырьевого дивизиона компании Михаил Хохлов.

Хватит ли масла

Нехватки подсолнечного масла на фоне снижения производства опрошенные РБК участники рынка и чиновники не ожидают. Осенью с поступлением сырья нового урожая перерабатывающие заводы будут вновь работать на полную мощность, надеется Кирилл Мельников. С сентября производство пойдет вверх, потому что в этом году ожидается рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года, говорит и Михаил Мальцев. По обновленному июньскому прогнозу «Совэкона», сбор подсолнечника в 2021 году может стать рекордным — 15,9 млн т против 13,3 млн т, собранных в 2020 году. Это выше прошлого рекорда — 15,4 млн т за 2019 год.

С учетом текущих прогнозов по урожаю и увеличения посевных площадей к сентябрю цена на подсолнечник выйдет на уровень начала сезона прошлого года, уверяет Михаил Хохлов, ситуация на внутреннем рынке, как в сырьевом секторе, так и в продуктах переработки, стабилизируется.

Масложировая отрасль — экспортно ориентированная индустрия и перепады в производстве сказываются в первую очередь на экспорте, указывает Андрей Сизов. Масложировой союз ожидает, что с учетом продолжения действия экспортных пошлин потребности внутреннего рынка в подсолнечном масле будут полностью удовлетворены.

В Минпромторге РБК сообщили, что, по информации крупнейших сетей, ситуация с подсолнечным маслом в целом стабильна, «дефицита и жалоб нет». Запасов в торговых сетях, по словам представителя министерства, хватит примерно «на две—четыре недели торговли в зависимости от сети».