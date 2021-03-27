В правительстве поддержали экспортные пошлины на подсолнечное масло

Их предлагается ввести на год с 1 сентября. Размер экспортной пошлины на масло составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ($1 тыс.) и индикативной ценой

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На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, которое прошло 26 марта, было поддержано решение установить демпферный механизм в отношении экспорта подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. <...> Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минэке, базовая цена будет установлена в размере $1 тыс., а индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины позволит сохранить стабильные цены на подсолнечное масло для населения, а также будет способствовать повышению предсказуемости рынка.

Кроме того, на заседании поддержали предложение Минсельхоза установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50% на срок с 1 июля 2021-го по 1 сентября 2022 года. В сообщении говорится, что минимальная ставка должна быть не менее $320 за тонну. Это решение, как сообщили в министерстве, направлено на сохранение необходимого объема семян подсолнечника на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России.