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В правительстве поддержали экспортные пошлины на подсолнечное масло

Их предлагается ввести на год с 1 сентября. Размер экспортной пошлины на масло составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ($1 тыс.) и индикативной ценой
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, которое прошло 26 марта, было поддержано решение установить демпферный механизм в отношении экспорта подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. <...> Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минэке, базовая цена будет установлена в размере $1 тыс., а индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины позволит сохранить стабильные цены на подсолнечное масло для населения, а также будет способствовать повышению предсказуемости рынка.

Минэкономразвития анонсировало экспортную пошлину на подсолнечное масло
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кроме того, на заседании поддержали предложение Минсельхоза установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50% на срок с 1 июля 2021-го по 1 сентября 2022 года. В сообщении говорится, что минимальная ставка должна быть не менее $320 за тонну. Это решение, как сообщили в министерстве, направлено на сохранение необходимого объема семян подсолнечника на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России.

«Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее €165 за тонну на аналогичный срок», — говорится в сообщении.

Помимо этого на заседании было принято решение внести в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара в период с 15 мая по 1 сентября текущего года. Предельный объем для России планируется установить в размере 350 тыс. т.

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«В целях дополнительной поддержки производителей подсолнечного масла и сахара в связи с применением указанных мер регулирования Минсельхоз России в настоящее время прорабатывает субсидии на производство и реализацию этой продукции», — уточнили в Минэкономразвития.

Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло
Экономика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Цены на подсолнечное масло и сахар государство совместно с бизнесом решило зафиксировать в декабре прошлого года, после того как президент Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов.

Участники рынка, Минсельхоз и Минпромторг подписали специальные соглашения, были установлены предельные цены, по которым заводы-производители должны продавать торговым сетям подсолнечное масло, а те — своим покупателям. Согласно договоренностям, 1 л подсолнечного масла должен стоить не больше 95 руб. в опте и 110 руб. в рознице.

На этой неделе правительство объявило, что меры по сдерживанию цен доказали свою эффективность, и поручило продлить их. Фиксированные цены на подсолнечное масло сохранятся до октября. По подсчетам консалтинговой компании KPMG, с момента введения предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Минэкономразвития пошлины подсолнечное масло
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