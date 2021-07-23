Диверсифицированные инфицировались меньше всего

Агентство Moody’s оценило потери национальных экономик из-за пандемии

Главными последствиями пандемии для национальных экономик станут долговая нагрузка, социальное напряжение и бедность, прогнозирует Moody’s. Труднее всего придется странам, сильно зависящим от отдельных секторов, таких как туризм

Фото: Идрис Мохаммед / РИА Новости

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19 (документ есть в распоряжении РБК). Продолжительные негативные последствия аналитики прочат большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом.

Темпы восстановления и «рубцевания шрамов» после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах, указывает Moody's.

Три группы стран

Аналитики агентства разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы.

Наименее пострадавшие экономики — те, у которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% (или меньше) ниже докризисного прогноза.

Экономики со средним ущербом — их прогнозный ВВП не дотягивает 2–8% до докризисного.

Наиболее пострадавшие экономики — их потери относительно допандемической траектории ВВП превысят 8%.

Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.

Лишь небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов. Речь идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай. В США и еврозоне вакцинация населения находится в продвинутой фазе, а огромные фискальные стимулы помогают экономике быстрее восстановиться. В таких странах, как Китай, Южная Корея или Сингапур, ответ властей на кризис здравоохранения был достаточно эффективным: там с самого начала были введены жесткие карантинные ограничения, которые позволили медицинским учреждениям справиться с ростом заболеваемости.

Россия на экономической карте постпандемического мира

Россия наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией, по мнению экспертов рейтингового агентства, входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП). Moody's не приводит конкретной оценки потерь российской экономики. Если исходить из докризисного прогноза Минэкономразвития (январь 2020 года, .pdf) и текущего его прогноза (июль 2021 года), разница в темпах экономического роста в 2020–2023 годах составит около 5 п.п.: если докризисный прогноз предполагал накопленный рост к 2023 году на 12%, то текущий прогноз предусматривает рост реального ВВП на 7% за тот же период.

Кремль и правительство неоднократно отмечали, что российская экономика относительно быстро преодолела последствия пандемии (по оценкам Минэкономразвития и агентства S&P, российский ВВП этим летом вернулся на допандемический уровень), однако выйти на стабильные темпы роста ВВП от 3% и выше будет проблематично, указывают эксперты. Согласно недавней оценке S&P, российская экономика через несколько лет вернется к трендовому росту в пределах 2%, что отражает негативный вклад демографии (сокращение рабочей силы) и низкие темпы прироста производительности труда.

Блок видео рекомендаций

Проблемы бедности и неравенства

«Экономические последствия кризиса COVID-19 усугубят ключевые проблемы, связанные с бюджетными дефицитами и накоплением задолженности стран. Это приведет к снижению уровня доходов, углубит неравенство и усугубит бедность», — говорится в докладе Moody's. В целом агентство прогнозирует, что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году. В отдельных развивающихся и более бедных странах пандемия нивелирует наметившийся в предыдущие годы прогресс в сокращении бедности и социально-экономического неравенства.

Отдельно в докладе Moody's говорится о государствах, зависящих от туризма. Они называются наиболее пострадавшими от пандемии, хотя некоторым удастся восстановиться быстрее благодаря транспортной доступности. Так, легче преодолеют последствия пандемии страны, в которые большая доля туристов приезжает на автомобилях, например Хорватия. В то же время популярные туристические направления Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Таиланд, могут быть менее востребованы из-за низких темпов вакцинации.

С точки зрения рынка труда пандемия ускорила тенденции, которые уже начали развиваться (автоматизацию и цифровизацию рабочих мест), но усилила торговый протекционизм. В условиях пандемии рынки труда столкнулись с сокращением производительности, особенно в секторах, где нужно присутствие человека.

Сокращение объема выпуска приведет к снижению доходов домохозяйств и корпораций, что напрямую повлияет на налоговые поступления в бюджеты и усугубит проблемы с обслуживанием госдолга. Такая участь ждет государства, в которых большая доля налогов идет от сферы товаров и услуг, предупреждает Moody’s.