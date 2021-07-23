На Киев через Страсбург

Россия подала в ЕСПЧ иск против Украины

Россия в своей первой межгосударственной жалобе в ЕСПЧ выдвинула десять претензий к Украине — от дискриминации русскоязычного населения до крушения рейса MH17 в июле 2014 года. Рассмотрение дела может занять годы

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Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, сообщила Генпрокуратура, которая с июля представляет Россию в ЕСПЧ вместо Министерства юстиции . Жалоба «Россия против Украины» — первая в истории межгосударственная жалоба, которая подана Москвой в европейский суд, .

На что пожаловалась Москва

В списке претензий, которые Москва предъявляет Киеву, десять пунктов:

гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в том же году и во время продолжающейся операции в Донбассе;

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной российской территории;

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;

«отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Согласно пресс-релизу, подача жалобы призвана «привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

Россию в тяжбе с Украиной в ЕСПЧ ожидает неминуемое поражение, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська. С 2014 года Украина подала против России девять межгосударственных жалоб. Последнюю — в феврале этого года; в ней Киев указывает, что Москва продолжает «административную практику целенаправленных убийств предполагаемых противников Российской Федерации» на территории страны и за ее пределами, и они «санкционированы государством».

Чем Россия подкрепила свои аргументы

По версии прокуроров, Украина нарушала права и свободы граждан, как украинцев, так и россиян. Власти страны на протяжении семи лет «поощряли и покрывали» действия националистов и «националистический террор», обернувшийся войной в Донбассе, указывает Генпрокуратура. Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями граждан, нападениями на гуманитарные конвои, «беспорядочными обстрелами» гражданской инфраструктуры, пытками.

Действия Киева нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает российское ведомство. Оно также отмечает, что в результате обстрелов со стороны Украины «погибло значительное количество российских граждан», в том числе на территории России — жертвами стали жители Донецка (одноименного украинскому российского города в Ростовской области), Куйбышево и других населенных пунктов, а также сотрудники российского контрольно-пропускного пункта «Гуково». Но число жертв и их имена, как и другие обстоятельства, не приведены.

Европейская конвенция по правам человека, на основании которой действует ЕСПЧ, принята в 1950 году. Россия ратифицировала ее в 1998 году. Конвенция защищает право на жизнь, запрещает пытки, бесчеловечное отношение и рабский труд, гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и т.д. В соответствии с внесенными в Конституцию летом 2020 года поправками решения межгосударственных органов, в том числе судов, если они противоречат Основному закону, не подлежат исполнению в России.

В части, касающейся крушения рейса MH17, Генпрокуратура утверждает, что всю ответственность за случившееся несет Киев. «...Совершено серьезное нарушение ст. 2 Конвенции (право на жизнь) <...> ст. 3 Конвенции (запрещение пыток) в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», — указано в пояснении. Украина также не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, при этом Киев представляет сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию, говорится в приложении. (Расследование обстоятельств крушения вела международная следственная группа, а суд по делу продолжается в Нидерландах.)

Указывая на нарушения принципов свободы слова, Генпрокуратура указала, что с 2014 года на Украине осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. Ведомство указывает, что не были проведены независимые расследования гибели в 2014 году оператора российского «Первого канала» Анатолия Кляна и корреспондента ВГТРК Антона Волошина и других. Не оставила без внимания российская сторона и закрытие как украинских телеканалов (112 Ukraine, NewsOne и ZiK), так и русскоязычных ресурсов «Первого канала», ВГТРК и других.

Неправомерность введенной Украиной водной блокады Крыма по Северо-Крымскому каналу Россия объясняет тем, что питающая канал река Днепр является трансграничной, а исток берет в Смоленской области. Перекрытие канала нарушает минимум три статьи Конвенции, утверждает Генпрокуратура.

Почему Россия решила подать эту жалобу

Жалоба в ЕСПЧ была направлена спустя десять дней после публикации Владимиром Путиным статьи об историческом единстве русских и украинцев. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этой статье Путин говорил «о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине». «Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы», — отметил Песков. Межгосударственная жалоба стала крайней мерой, но «всякому терпению наступает конец», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Могут быть различные версии, почему иск был подан сейчас, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Это может быть связано и с усталостью Москвы от ожидания позитивных подвижек со стороны президента Украины Владимира Зеленского, может быть следствием встречи Путина с президентом США Джо Байденом и продвижением странами Запада темы прав человека». Тем не менее, отмечает он, подача жалобы — это «интересная попытка контрнаступления», ведь раньше многие российские официальные лица говорили, что России нечего делать в ЕСПЧ и не стоит выплачивать компенсации по уже рассмотренным делам. Если жалоба будет отвергнута, указывает Кортунов, в стране усилится позиция тех, кто призывает к выходу из работы ЕСПЧ и Совета Европы в целом.

Как долго может тянуться судебный процесс

«Это будет интересный процесс», — прокомментировал «Интерфаксу» российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. По его мнению, рассмотрение может быть довольно длительным.

Рассмотрение иска в ЕСПЧ начинается с определения его приемлемости. Одно из немногих формальных отличий межгосударственной жалобы от жалобы гражданина на государство в том, что первые сразу распределяются для рассмотрения в палате, они не могут быть признаны неприемлемыми судьей единолично или комитетом из трех судей, пояснил РБК руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. Критерии приемлемости для межгосударственных жалоб те же самые, что и для индивидуальных, объясняет Коротеев, в том числе «государство-заявитель должно показать исчерпание средств правовой защиты в государстве-ответчике».

Это означает, что жертва нарушения прав по Конвенции должна пройти в стране-ответчике несколько судебных инстанций, которые ЕСПЧ считает эффективными. Для подачи жалобы на Украину почти всегда требуется кассационное постановление одного из кассационных судов в составе Верховного суда, добавил Коротеев.

Здесь необязательно речь идет о том, что Россия как государство должна судиться в украинском суде. Страна-заявитель может опереться на уже существующую судебную практику административных или уголовных тяжб ее граждан с властями страны-ответчика. Например, Украина, подавая жалобы на Россию, ссылалась на приговоры российских судов в отношении крымских татар, объяснил юрист.

Межгосударственных дел в ЕСПЧ крайне мало, продолжает эксперт, около 30 за 70-летнюю историю, но последние 10–12 — это совсем свежие дела, касающиеся российско-грузинского и российско-украинского конфликтов, а также Нагорного Карабаха. Словения подавала жалобу на Хорватию, но ее признали неприемлемой. Рассмотрение межгосударственных жалоб, по словам Коротеева, длится очень долго. На вынесение последнего решения — по второму иску Грузии против России — ушло 12 лет. Рассмотрев этот иск, ЕСПЧ в январе этого года постановил, что на Россию не может возлагаться ответственность по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие при отражении российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в Южной Осетии в период с 8 по 12 августа 2008 года.