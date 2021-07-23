Филиальный ущерб

Главы крупнейших банков предупредили о рисках регулирования иммобилизованных активов

Банки увидели в предложенном ЦБ регулировании экосистем негативные последствия для рынка. Ему не смогут соответствовать более половины банков. А нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов — как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах. Об этом председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину предупредили в письме глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. РБК ознакомился с документом, представители Сбербанка и ассоциации подтвердили его отправку, а представитель ЦБ — получение. В Сбербанке уточнили, что обсуждение этого вопроса с регулятором состоится в ближайшее время. Другие банки не ответили на вопросы о письме.

Что предложил ЦБ

Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы. Сейчас на российском рынке это активно делают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк. Но регулирование затронет всех участников рынка и непрофильные активы у них на балансе, а не только экосистемы, признавал ЦБ.

Центробанк предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. Подобные активы зачастую оказываются на балансе банков, когда они забирают залоги у неплатежеспособных заемщиков.

ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

Проблемы для капитала и отделений

Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме. Для расчетов была взята отчетность банков на 1 июня 2021 года.

Превышение лимита потребует от игроков вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. В итоге 46 банков пробьют минимальный порог достаточности капитала Н1.0 в 8%. Еще 66 кредитных организаций, в том числе два системно значимых банка, не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок. Сейчас пороговое значение Н1.0 с учетом надбавок составляет 11,5% для системно значимых игроков и 10,5% для всех остальных.

Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых — региональные. «В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой филиальной сетью, включая многие крупнейшие банки в своих регионах», — утверждается в письме.

Его авторы считают, что следствием внедрения предлагаемой методики станет дискриминация многофилиальных банков и банков, концентрирующихся на розничном обслуживании небольших клиентов. Как объяснил источник РБК на финансовом рынке, близкий к обсуждению, банковские отделения по новому регулированию будут относиться к первой группе иммобилизованных активов (если их оценка в пределах 10% от капитала) либо к третьей. К первой группе ЦБ относит вложения банков в основные средства, в том числе в помещения, к третьей — те же активы, но превышающие 10% от капитала. Поэтому чем больше отделений у банка, тем больше его основных средств будут попадать в третью группу с наивысшим коэффициентом.

«Наибольший объем вычета будет характерен для розничных банков с крупной сетью филиалов, особенно в городах с небольшим населением, так как для таких отделений характерно высокое соотношение стоимости филиала к объему привлеченных средств и выданных кредитов», — объясняется в письме.

Для приспособления к регулированию банкам придется закрывать в первую очередь отделения в городах с небольшим населением, ухудшая тем самым доступность банковских услуг в отдаленных регионах и в регионах с низкой плотностью населения. «Подобный результат находится в противоречии с заявленными целями Банка России и правительства Российской Федерации», — предупреждают главы крупнейших банков.

Последствия для проблемных заемщиков и инвестпроектов

В иммобилизованные активы могут быть включены недвижимость и акции, полученные при разрешении проблемных ситуаций с корпоративными заемщиками. «Таким регулированием Банк России стимулирует банки к жесткому поведению по отношению к заемщикам, банкам становится выгоднее уничтожить предприятие, распродав имущество по частям, чем стать на время его собственником, возможно, дофинансировать и обеспечить восстановление его деятельности», — считают авторы письма. Они добавляют, что такие перспективы урегулирования проблемной задолженности скажутся и на стремлении банков кредитовать компании реального сектора в принципе.

Из-за отсутствия в России развитых альтернативных механизмов для прямых инвестиций, помимо банковского, при новом регулировании может возникнуть дефицит финансовой поддержки для стратегически важных инвестиционных проектов, перечисляют Греф, Костин, Акимов и Задорнов. Контроль за реализацией таких проектов достигается в том числе за счет подписания между участниками инвестпроекта корпоративных соглашений, отмечают они.

Сейчас банкам трудно финансировать и инновационные компании, так как у них обычно нет достаточного залога. Поэтому банки приобретают часть акций или доли в компании, чтобы получить дополнительный акционерный доход, не увеличивая долговую нагрузку на компанию. В ином случае им пришлось бы предлагать обычный кредит по слишком высокой процентной ставке, называют авторы письма еще один сектор, который может пострадать.

Банки согласны, что нужно отделить риски банковского и небанковского бизнеса, но считают, что в действующем регулировании уже имеется достаточно инструментов для реализации этих целей. К таким инструментам относятся учет активов по справедливой стоимости, требования по резервированию, использование дифференцированных по видам активов риск-весов при расчете нормативов достаточности капитала, обсуждение регулятором с банками бизнес-модели в рамках требований внутренних процедур оценки достаточности капитала, перечисляет член правления ВТБ Максим Кондратенко. Кроме того, уже сейчас серьезное влияние на капитал банков оказывают активы, полученные от проблемных заемщиков, если их не удается продать в течение одного-двух лет, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

По словам Кондратенко, иммобилизованные активы также включают в себя категории активов, которые либо неотделимы от основных операционных процессов банка, либо дополняют его бизнес, генерируя доход на капитал. «Таким образом, иммобилизованные активы не могут считаться ни «неработающими», ни «непрофильными», а значит, ограничение вложений банков в них подобным образом нецелесообразно», — подчеркивает он, добавляя, что предложения ЦБ создают регуляторный арбитраж, формирующий значимые преференции для небанковских российских и зарубежных экосистем.

Существующие инструменты уже ограничивают вложения в иммобилизованные активы, но в этом регулировании есть серые зоны, соглашается Волков. «Вероятно, предлагая риск-чувствительный подход, Банк России опасается, что эти серые зоны будут использованы в том числе банками, активно развивающими экосистемы», — предполагает эксперт. Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов отмечал, что сейчас многие банки публично говорят об инвестициях в экосистему, однако ситуация может измениться. «Как только будет регулирование, все тут же будут говорить: Ой, это не экосистема, это партнерские отношения, это венчур. Чтобы не было арбитража, мы поэтому и стали смотреть шире», — отмечал он.