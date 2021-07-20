Третья волна смоет десятую

АКРА оценило влияние последних антиковидных мер на ВВП России

Третья волна заболеваемости коронавирусом в России отнимет от роста ВВП в 2021 году около 0,1 процентного пункта, оценили для РБК экономисты. Эффект будет ограниченным и кратковременным, признали они

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продолжающаяся третья волна пандемии в России и вводимые в регионах ограничения на работу бизнеса обойдутся российской экономике в 0,1–0,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год без учета третьей волны, оценили экономисты, опрошенные РБК. В масштабе всей экономики это незначительный эффект, и рост ВВП России в этом году по-прежнему прогнозируется в диапазоне 3,7–4%.

Оценка по финансовым потокам ЦБ

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил на основе еженедельных данных Банка России об отраслевых финансовых потоках, что за две рабочие недели начиная с 28 июня снижение реального потребления домохозяйств по стране составило 4,5–6% по сравнению с контрфактическим сценарием (как если бы летнего ужесточения ограничений не было). Статистика ЦБ по финансовым потокам отражает платежи за товары и услуги в экономике, проведенные через Национальную платежную систему. Гипотетический сценарий потребления, как если бы ограничений третьей волны не было, получен как тренд, построенный по последним месяцам, уточнил экономист АКРА.

Весь спад потребления домохозяйств сложно приписать только усилившимся ограничениям — две трети упомянутой оценки падения формируется снижением входящих финансовых потоков по ОКВЭД «Операции с недвижимым имуществом», замечает Куликов. Природа этого спада в операциях с недвижимостью до конца не ясна, но, вероятно, тут сыграло роль изменение условий льготной ипотеки для новостроек с 1 июля, допускает он.

Крупные банки в июле зафиксировали снижение спроса россиян на льготную ипотеку после изменения условий программы (в частности, роста ставки с 6,5 до 7%). В целом темпы роста числа новых заявок на ипотеку с господдержкой сократились в 2,5 раза, сообщил РБК 19 июля со ссылкой на данные «Дом.РФ». Предельная сумма ипотечного кредита стала единой для всех регионов — 3 млн руб., до этого в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 12 млн руб., а в остальных регионах — 6 млн руб. Из-за высоких цен на жилье в столицах под новые параметры льготной ипотеки стало попадать незначительное количество квартир в новостройках, отмечали эксперты.

Снижение реального совокупного потребления в результате спада финансовых потоков (с учетом инфляции) в тех секторах, которые явно страдают от антиковидных ограничений, составляет около 2% относительно потенциала (это общепит, небольшая часть розницы, развлечения, туризм и некоторые другие услуги населению), говорит Куликов. «Мысленный эксперимент с сохранением подобной глубины спада в описанных секторах на протяжении месяца дает эффект около 0,1 процентного пункта для годового ВВП», — резюмирует он.

С учетом того, что власти Москвы и Подмосковья с 19 июля отменили QR-коды для посещения кафе, «похоже, что по всей стране будет две-три недели с ужесточениями», оговаривается Куликов. Его расчет исходит из предпосылки, что реальные изменения в финансовых потоках корреспондируют с реальными изменениями в добавленной стоимости по секторам.

Негативный вклад выездного туризма

Еще одной причиной спада реального потребления домохозяйств может быть возобновление туристического потока за рубеж, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Возобновившееся авиасообщение с Турцией в летний период может снизить годовой ВВП даже в большей степени, чем ограничения, которые коснулись лишь сферы услуг и общепита, предполагает он. Выездной туризм в общем случае означает, что люди потратят меньше денег внутри страны, и относится к импорту услуг, что при прочих равных снижает ВВП.

«Эффект [ограничений третьей волны] вряд ли будет заметен в масштабе всей экономики. На деятельность гостиниц и предприятий общественного питания приходится 1% валового регионального продукта, и полного запрета на их функционирование не было. Не удивлюсь, если возобновление поездок в Турцию дало больший эффект, чем ограничения», — сказал Долгин. Как и АКРА, он приблизительно оценил ущерб для годового ВВП от антиковидных ограничений в российских регионах в пределах 0,1 п.п.

Схожую оценку дает и экономист «Ренессанса Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, эффект ограничений продлится в течение двух месяцев, а его влияние на ВВП не превысит 0,2 п.п. Она отметила, что «Ренессанс» ожидает замедления темпов восстановления экономики в третьем квартале, но сохраняет прогноз роста ВВП в 4% по итогам 2021 года.

Ставка на темпы вакцинации

«Мы будем оценивать развитие ситуации в ближайшие месяцы. Официальный прогноз, который ляжет в основу формирования федерального бюджета, представим в августе-сентябре — в соответствии с графиком. Многое зависит от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета», — заявили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Видим, что доля экономики, относительно которой вводятся ограничения, — существенно меньше, чем это было в прошлом году. И сами решения принимаются более точечно и в более мягкой форме. Регионы стараются избегать жестких массовых ограничений», — добавили в ведомстве.

Изначально власти ставили задачу достигнуть «коллективного иммунитета» при вакцинации 60% населения, однако затем правительство пересмотрело эту модель, актуализировав цель на уровне не менее 80%.

О незначительном влиянии третьей волны на российскую экономику сказал РБК и руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. «В результате третьей волны все будет довольно-таки банально: пострадает сфера услуг — преимущественно рестораны, гостиницы и рекреационные заведения. В этом смысле будет легкий повтор прошлого года, но, видимо, совсем-совсем легкий. А в остальных сегментах бизнес, как мне кажется, уже давно адаптировался», — предположил он, оговорившись, что «точная оценка крайне затруднена, потому что все очень быстро меняется, да и третья волна еще не закончилась».

Блок видео рекомендаций

Российская экономика только что вышла на докризисный уровень, хотя и переживает сейчас третью волну заболеваемости COVID-19, заявило 16 июля рейтинговое агентство S&P. Количество вновь зараженных быстро растет с конца июня и приближается к пикам конца 2020 года, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Однако агентство не считает, что третья волна может сорвать восстановление российской экономики, и прогнозирует рост ВВП на 3,7% в 2021 году. «Как мы понимаем, правительство не планирует вводить общенациональных ограничений, однако делает ставку на ускорение массовой вакцинации», — заявило S&P. Минэкономразвития пока прогнозирует, что рост российской экономики в 2021 году составит 3,8%. Президент Владимир Путин заявил 19 июля, что ожидает роста ближе к 4%.