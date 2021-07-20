Четыре звезды дисконтировались до трех

Столичные гостиницы сумели поднять заполняемость до предкризисного уровня

Бизнес-отели категории 4 звезды первыми в Москве восстановили загрузку до уровня 2019 года. Для этого таким гостиницам пришлось предлагать номера по цене «трех звезд». Но не все столичные отели пошли на снижение тарифов

Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Часть московских гостиниц категории 4 звезды за первые пять месяцев 2021 года смогли превысить показатели загрузки того же периода допандемийного 2019 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании JLL. По ее подсчетам, заполняемость отелей upper midscale, или верхнего предела средней ценовой категории, в январе—мае составила 73%, это на 8 п.п. выше, чем за пять месяцев 2019 года, и на 27 п.п. — 2020-го.

Консультанты относят к категории upper midscale бизнес-отели сегмента 4 звезды, они обычно находятся внутри Садового кольца или поблизости от него, в них 150–250 номеров, и они ориентированы как на корпоративных клиентов, так и на туристов. Это, например, расположенные в центре гостиницы таких брендов, как Mercure, Hilton Garden Inn, Courtyard by Marriott, Holiday Inn.

Добиться высокой заполняемости этим бизнес-отелям во многом удалось благодаря снижению цен. Тарифы этих гостиниц в Москве в 2021 году были, по данным JLL, почти на 23% ниже, чем в начале 2019 года, — 3,7 тыс. руб. за ночь против 4,8 тыс. руб. два года назад. По результатам первых пяти месяцев бизнес-отели категории 4 звезды продемонстрировали и самые высокие темпы восстановления такого показателя, как доходность на доступный номер, указывает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова, добавляя, что он растет сейчас в большинстве категорий за счет загрузки, а не тарифа.

Кто еще снижает цены

Снижают тарифы и столичные гостиницы высокой ценовой категории (upscale). К этой категории относятся отели с фондом более 250 номеров, которые ориентированы на бизнес-сегмент и конференции, это соответствующие гостиницы брендов Marriott, Radisson, Crowne Plaza, а также, например, «Hilton Ленинградская» и «Renaissance Монарх». Согласно российской классификации это, как правило, тоже сегмент 4 звезды, но иногда сюда попадают и пятизвездочные. Ночь в них подешевела в среднем до 5,5 тыс. руб., что почти на 17% ниже, чем в январе—мае 2019 года.

В отсутствие мероприятий крупным отелям, особенно в высокой ценовой категории, проблематично обеспечивать загрузку только индивидуальными туристами, поэтому они снижают цены, поясняет Уханова. Но загрузка в этой категории сейчас все еще ниже, чем до пандемии: 58 и 72% соответственно.

Вслед за четырехзвездочными гостиницами снижать тарифы пришлось и трехзвездочным (midscale) — отели, расположенные за пределами Третьего транспортного кольца, среди сетевых брендов — Park Inn, Holiday Inn, Ibis, ночь в них подешевела по сравнению с 2019 годом почти на 26%, в среднем до 2,9 тыс. руб. Но вопреки самым большим скидкам их заполняемость еще не вернулась на уровень 2019 года: 58% против 63% номеров.

Причина в том, что туристы, которые обычно предпочитают трехзвездочные гостиницы, увидев существенное снижение цен в более дорогих отелях, предпочитают остановиться в них, говорит партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко. Отели категорий 3–4 звезды сейчас «конкурируют за одного гостя», и разница в тарифах между сегментами зачастую составляет всего 0,5–1 тыс. руб., при этом уровень гостиниц, развитость их инфраструктуры существенно различаются, согласна Уханова. Она напоминает, что «тенденция апгрейда в предпочтениях гостей» была характерна и для предыдущих кризисов.

За январь—май 2021 года в Москве объем оказанных гостиницами услуг достиг, по информации Мосстата, 17,2 млрд руб., что почти на 23% больше, чем за тот же период 2020 года. В январе—мае 2019 года гостиницы предоставили услуг на 18,1 млрд руб.

Кто не готов к скидкам

Московские пятизвездочные отели, в отличие от гостиниц 3–4 звезды, не просто не снизили цены, а даже подняли их. Средняя стоимость номеров в люксовых гостиницах выросла, по подсчетам JLL, почти на 32%, до 25,2 тыс. руб. за ночь, в категории upper upscale — на 11%, до 11,5 тыс. руб.

Отличия этих двух сегментов в том, что отели класса люкс (luxury) расположены в историческом центре города, они ориентируются на «топовых корпоративных гостей и состоятельных индивидуальных путешественников», а отели верхнего предела высокой ценовой категории находятся недалеко от центра и нацелены на верхний сегмент бизнес-гостей, уточняет Уханова. К первому сегменту относятся, например, отели Four Seasons, Lotte, Ritz-Carlton, Park Hyatt, St.Regis, ко второму — Hyatt Regency, Intercontinental, Radisson Collection, Swissotel и т.д.

Именно в отелях высшего ценового сегмента хуже всего восстанавливается заполняемость, в люксовых гостиницах по итогам пяти месяцев она была ниже, чем в январе—мае 2019 года, на 28 процентных пунктов, а в сегменте upper upscale — на 36 п.п.

Несмотря на это, люкс может держать цены, поскольку клиенты, которые составляют его целевую аудиторию, если и смогут приехать, то вряд ли будут менять гостиничного оператора, к которому привыкли, объясняет замдиректора департамента консалтинга Colliers Евгения Тучкова. Это нормальная стратегия для дорогих отелей, поскольку при снижении тарифов возвращение их на прежний уровень займет очень много времени, согласна Усенко. Она также отмечает, что рост средних тарифов связан с тем, что из гостиниц высшего ценового сегмента исчезли корпоративные клиенты, которые заселялись по фиксированным ценам ниже обычных тарифов: «Остались индивидуальные туристы, которые зачастую выбирают номера повышенных категорий, плюс у них нет скидок, как у корпоративных клиентов, из-за этого средняя цена растет».

Чего ожидать отелям дальше

Только после того как вернется спрос со стороны групп в прежнем объеме, отели высокого сегмента смогут наращивать тариф, это даст возможность и более демократичным гостиницам также увеличить расценки, говорит Яна Уханова. Но в ближайшее время существенного роста спроса ожидать не приходится, считает руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. Она напоминает, что в городе продолжают действовать ограничения, которые довольно часто обновляются и дополняются. «Полагаю, что в осенний бизнес-сезон мы войдем в том же состоянии неопределенности», — заключает эксперт.

Блок видео рекомендаций

Полного возвращения к допандемийным показателям не стоит ждать до снятия ограничений на въезд иностранных туристов, что, скорее всего, не произойдет до конца года, предупреждает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. По словам Марины Усенко, небольшие позитивные движения в эту сторону были замечены в марте, когда в Москве стали появляться небольшие группы организованных зарубежных туристов из Индии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В первом квартале 2021 года из этих стран, по информации Погранслужбы ФСБ, приехали, соответственно, 10,7 тыс. человек (с туристическими целями только 563), 5 тыс. (40) и 1,1 тыс. человек (944). Данные за второй квартал еще не опубликованы.

РБК направил запрос в Accor (сети Mercure, Ibis и др.), Marriott (Courtyard by Marriott, Marriott, «Renaissance Монарх», Ritz-Carlton), Hilton, IHG (Holiday Inn, Crowne Plaza), Radisson Hotel Group (Radisson, Radisson Collection, Park Inn).