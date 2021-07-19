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Национальные цели впишут в округ
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Газета
Национальные цели впишут в округ
Газета № 112 (3401) (1907) Политика,
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Национальные цели впишут в округ

Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, рассказал РБК источник, близкий к правительству.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Новые кураторы регионов

По словам обоих источников РБК:

  • Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. «В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. «Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно, — говорит один из источников РБК. — Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать».
  • Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Это назначение источник РБК в аппарате правительства объяснил тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы.
  • Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Оба источника РБК связывают это назначение с тем, что ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета. В округе сосредоточены крупнейшие налогоплательщики. «Григоренко еще по работе в ФНС (Федеральной налоговой службе) имеет опыт общения с ними, так что назначение его куратором ЦФО логично», — объясняет один из них.
  • Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику. Вице-премьер был «объективно перегружен», сказал РБК федеральный чиновник.
  • Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ, в экономике которого ведущее место занимают именно промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
  • Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. «Один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса», — объясняет назначение Новака источник РБК в правительстве. Кроме того, стоит задача ускорить газификацию, замечает он.
  • Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Его назначение оба источника РБК объяснили тем, что развитие туристического потенциала территории связано со строительством и инфраструктурой, в том числе транспортной.
  • Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа. «На него приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий, при «Иннополисе» в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий», — объяснил источник РБК, близкий к правительству. «Чернышенко родом из Поволжья, округ, за который он будет отвечать, ему близок», — добавил он.

Почему меняется схема управления регионами

О том, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится, сообщил во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос одного из зрителей, почему курирующий вице-премьер — Юрий Трутнев — есть только у Дальнего Востока, глава государства ответил: «У нас есть такая практика действительно по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили. В целом практика себя оправдывает». Премьер, по словам президента, планирует представить предложения, связанные с тем, «чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий». На уточняющий вопрос, означает ли это, «что у каждого региона помимо Дальнего Востока будет свой куратор», Путин ответил утвердительно. По его словам, такой подход обоснован, поскольку контакт с территориями, погружение в их проблемы будет более прочным, более постоянным. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — заявил глава государства.

«Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов, — объясняет логику изменений источник РБК в правительстве. — От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах».

Блок видео рекомендаций

По его словам, вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов. «Они будут отвечать в том числе за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи», — сказал источник РБК в аппарате правительства.

Такое распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента, объяснил источник РБК в кабинете министров.

«Функционал полпредов в большей степени связан с организацией контроля за исполнением решений федеральных органов власти и реализацией на территориях кадровой политики президента, — говорит он. — Задачи вице-премьеров будут заключаться в обеспечении социально-экономического развития территорий и оперативном взаимодействии с главами регионов для решения возникающих проблем».

Курирующий вице-премьер для федерального округа — это хорошая и эффективная надстройка, объясняет собеседник РБК в одном из полпредств. Те или иные министерства могут выделять деньги только на отдельно взятые проблемы регионов, но это неэффективно, поскольку нет комплексного подхода. «В то время как вице-премьер имеет возможность создать проектный офис для комплексного развития округа и загрузить работой все соответствующие министерства и ведомства», — говорит собеседник РБК. Полпредства же, у которых нет финансовых полномочий, могут контролировать, как расходуются средства, уточняет он.

Национальные цели России на десять лет определены президентским указом от июля 2020 года. Они, в частности, предполагают достижение к 2030 году следующих показателей:

  • обеспечение устойчивого роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (по итогам пандемийного 2020 года, по данным Росстата, она составляет 71,54 года);
  • снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
  • рост ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
  • устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
  • обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
  • улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
  • обеспечение сортировки 100% мусора и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
  • снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза;
  • реальный рост экспорта несырьевых товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;
  • увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек (по состоянию на 10 июля 2021 года в малом и среднем бизнесе работает около 15 млн человек, без учета индивидуальных предпринимателей, не нанимающих работников, следует из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).
Авторы: Петр Канаев, Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Михаил Мишустин , Юрий Трутнев , Марат Хуснуллин , Александр Хлопонин ...
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