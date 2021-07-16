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У военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации
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Газета
У военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации
Газета № 111 (3400) (1607)
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У военных возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

Как военные планируют решить этот вопрос
Военнослужащие не могут получить QR-коды из-за ограничений на передачу персональных данных и отсутствия доступа к единой базе данных, рассказали источники РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Военнослужащие Министерства обороны столкнулись с проблемой получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и многих других регионах. Три источника, близких к Минобороны, сообщили РБК об отсутствии возможности получить QR-коды из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих. О невозможности получить QR-коды в Москве РБК рассказали также два военнослужащих Минобороны и член семьи еще одного военного.

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Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил это, уточнив, что проблема с QR-кодами касается только военных, гражданских служащих Минобороны она не затрагивает.

«Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», — объяснил он.

По словам источника, в настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода, говорит он.

В июне министр обороны Сергей Шойгу заявил о вакцинации почти 93% российских военнослужащих и членов их семей. Все 134 тыс. призывников будут вакцинированы в обязательном порядке до середины июля, заявляли ранее в Минобороны.

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РБК направил запросы в пресс-службу Минздрава и в аппарат профильного вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Проблему усугубляет тот факт, что ведомственные медицинские учреждения не подключены к Единой медицинской информационной автоматической системе и не у всех военных есть полисы обязательного медицинского страхования», — утверждает источник в Минобороны.

Военнослужащие, которым сделали прививки и не выдали QR-коды, сообщили РБК, что весной выездные бригады из ведомственных медицинских учреждений привили их «Спутником V», но информация об этом ни городским властям, ни сервису «Госуслуги» передана не была.

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Кроме того, у некоторых военнослужащих Министерства обороны нет на руках полисов обязательного медицинского страхования, без которых невозможно сделать прививку в гражданской поликлинике, так как у ведомства своя страховая компания, отметил источник.

«Зачастую военные части располагаются в удаленных от городской черты закрытых городках, на территории которых действует госпиталь или медсанчасть», — говорит собеседник.

Позже пресс-служба Минобороны сообщила, что Главное военно-медицинское управление ведомства и департамент информационных технологий мэрии Москвы уже ищут способы разрешения проблемы. «В настоящее время военнослужащие, получившие медицинскую помощь и вакцинированные против коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России, могут получить на официальном портале мэра и правительства Москвы QR-коды», — сообщили в Минобороны.

В пресс-службе добавили, что Минобороны совместно с Минздравом продолжает работу «по решению вопроса получения военнослужащими, вакцинированными против COVID-19 и проходящими службу в других регионах страны, QR-кодов посредством единого портала государственных и муниципальных услуг».

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Ранее РБК сообщал, что трудности с получением QR-кодов возникли у сотрудников ФСБ и ФСО и они были связаны с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС. По словам источника, близкого к ФСБ, и источника, близкого к ФСО, многие сотрудники спецслужб из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства.

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Система QR-кодов была введена в столичном регионе 28 июня. Она позволяет пользоваться ресторанами и кафе, а также посещать массовые мероприятия численностью более 500 человек. QR-коды можно получить, если ПЦР-тест на заболевание показал отрицательный результат, если сделана прививка или если заболевание коронавирусом имело место не более чем полгода назад.

Авторы: Петр Канаев, Дмитрий Серков.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Минобороны , QR-код , пандемия , военные , вакцинация от COVID-19 , коронавирус
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