Санкции добавили госдолгу 10 пунктов

ЦБ оценил стоимость размещения последних выпусков ОФЗ

После вступления в силу последних санкций США против ОФЗ российский госдолг размещается с премией по отношению к прошлым выпускам, сообщили в ЦБ. Инвесторы не торопятся вкладываться в бумаги на фоне растущей ключевой ставки

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Премия к доходности постсанкционных выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) в сравнении с госбумагами, размещенными до введения санкций, составляет от 10 базисных пунктов (б.п.), говорится в обзоре Банка России «О чем говорят тренды». Впрочем, это объясняется низкими объемами размещений со стороны Минфина и в дальнейшем доходности должны выравняться, считает ЦБ.

Как подорожал госдолг

Власти США 14 июня ввели в действие санкции, запрещающие инвесторам покупать новый российский госдолг (ограничения не распространяются на операции на вторичном рынке). После этого Минфин начал выпускать новые бумаги, чтобы исключить вероятность «заражения» старых выпусков.

«Пока выпуски, размещенные после 14 июня, торгуются с некоторой премией по отношению к «старым» выпускам близкой дюрации (около 10 б.п. для 10-летней бумаги и 13 б.п. для 20-летней)», — отмечается в обзоре ЦБ. Регулятор объясняет такую премию «небольшим объемом находящихся в обращении бумаг». «По мере роста оборотов по новым бумагам уровни доходностей старых и новых выпусков будут сближаться», — уверены в ЦБ.

Объемы размещения новых выпусков пока небольшие. Всего Минфин после начала действия санкций провел пять аукционов, на которых предложил восьми-, десяти-, пятнадцати- и двадцатилетние ОФЗ. Один из аукционов по пятнадцатилетним бумагам не состоялся. В среду, 14 июля, прошел аукцион, на котором были предложены бумаги с погашением в 2029 и 2036 годах. Спрос на более долгосрочные ОФЗ составил всего 7,6 млрд руб. при предложении 10 млрд руб. В итоге были размещены ОФЗ на 4,1 млрд руб., доходность по ним составила 7,4% годовых. Более короткие ОФЗ пользовались большим спросом: при предложении в 10 млрд руб. спрос составил 20 млрд руб., в результате были размещены облигации на 10 млрд руб. с доходностью 7,27%.

Санкционная премия по ОФЗ в среднем составляет около 10 б.п., подтверждает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Так, например, по десятилетним бумагам премия составляет в среднем около 12 б.п., по семилетним и восьмилетним бумагам — около 9 б.п. «По нашим расчетам, в среднем новые выпуски на вторичном рынке сейчас торгуются с премией около 12 б.п. к старым бумагам», — оценил аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин. До начала действия ограничений США премия по старым доразмещаемым выпускам составляла не более 5 б.п., добавил он.

Если сравнивать с сопоставимыми досанкционными выпусками, на первичных аукционах премия в хорошие дни составляет 10 б.п., в плохие — 18 б.п. Именно из-за санкций Минфин переплачивает порядка 10 б.п., остальное — нормальная премия конкретного аукционного дня, приводит расчеты старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. «Для самого Минфина это совершенно нормальная ситуация, учитывая, что нерезиденты в первичных выпусках, судя по всему, практически не участвуют», — добавляет он.

Как отмечают в ЦБ, большинство нерезидентов воздерживаются от участия в первичных размещениях, но «отдельные покупки все же происходят». «Объемы таких покупок пока невелики: как правило, нерезидентам интересны наиболее ликвидные бумаги, в то время как размещаемые новые бумаги такой ликвидностью не обладают», — говорится в обзоре.

Одна из причин низкого спроса — ожидания по повышению ключевой ставки Банком России, считают в Росбанке. «Мы предполагаем, что участникам рынка интереснее готовиться к заседанию ЦБ 23 июля, где разброс доступных для регулятора опций крайне велик, нежели участвовать сейчас в первичных аукционах ОФЗ», — говорится в обзоре его аналитиков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что возможно повышение ставки на 0,25–1 п.п. с текущих 5,5%.

Дорого и пока не нужно

Минфин в прошлом году занял 5,3 трлн руб. на долговом рынке, обеспечив финансирование дополнительных расходов, появившихся из-за пандемийного кризиса. План на 2021 год составлял 2,7 трлн руб., но Минфин уже сократил его на 875 млрд руб. за счет использования остатков прошлого года. В интервью Bloomberg глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что сейчас происходит снижение объема займов, при этом власти намерены удерживать объем долга на уровне 18‒20% ВВП. Спрос на последние аукционы глава ведомства объяснил тем, что, «наверное, все ждут повышения доходности». «Если бы любой ценой занимали, доходности были бы выше», — сказал Силуанов. По подсчетам РБК, с 16 июня по середину июля Минфин привлек 75 млрд руб., в то время как за май — начало июня — 268 млрд руб.

Как иностранцы отреагировали на санкции В своем «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ также сообщил (.pdf), что доля нерезидентов на аукционах ОФЗ в июне практически не изменилась — 22,5 против 22,4% в мае. В абсолютном выражении их объем покупок даже вырос — на 13,4 млрд руб., до 41,3 млрд руб. Впрочем, почти 90% покупок пришлись на первую половину июня, до того как санкции вступили в силу. «Во второй половине июня доля нерезидентов и дочерних иностранных банков на аукционах составила 9,3%», — указывает Банк России. В целом доля нерезидентов во всех (не только новых) выпусках ОФЗ в мае выросла на 0,1 п.п., а в июне не изменилась, оставшись на уровне 19%. Основными покупателями госдолга остаются системно значимые банки, чья доля на аукционах составила 51,5% в мае и 45,7% — в июне.

Санкционная премия к доходности ОФЗ может увеличиваться по мере исчерпания запасов рублевой ликвидности в банковской системе, считает Мурашов. «Когда Минфин начнет более жестко подходить к бюджету, приток рублевой ликвидности будет постепенно ослабевать и, наверное, ведомству будет сложнее размещать большие объемы. Но на самом деле Минфину сейчас и не нужно занимать, в текущих размещениях ведомство просто поддерживает рынок», — продолжает он, не исключая, что в будущем Минфин «может еще сильнее снизить программу заимствований».

Тем не менее санкции ограничивают возможности Минфина по привлечению долга локальным рынком, который достаточно специфичен. Основные держатели ОФЗ (занимают более 50%) — это банки, но они «не очень охотно покупают длинные облигации с фиксированным купоном, потому что принятие долгосрочных процентных рисков не является их бизнесом», говорил на брифинге руководитель отдела аналитики долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков.

«Минфин имеет естественное предпочтение размещать долгосрочные бумаги. Пока объемы новых размещений ОФЗ небольшие, Минфин может разместить практически любые бумаги, но при больших объемах и в отсутствие иностранных инвесторов на первичном рынке нужно будет идти на какие-то компромиссы — например выпускать флоатеры (как в конце 2020 года) или бумаги со средней или короткой дюрацией», — отметил он. Альтернативный вариант — принимать меры по стимулированию спроса каких-либо категорий локальных инвесторов в госбумаги — тех же пенсионных фондов или розничных инвесторов, считает Булгаков.

Впрочем, как считает Тулинов, увеличение премии не создает никаких рисков для Минфина. «Если посмотреть на те ситуации, когда Минфину нужно было занимать, ведомство может давать премию до 20 б.п. и больше. Также у Минфина есть возможность провести при определенных условиях аукционы, которые будут интересны якорным локальным инвесторам. Так, Минфин с начала года привлек 1,66 трлн руб., из них 739 млрд руб. — за два аукционных дня», — заключил эксперт.