«Главкино» переходит на военное положение

Киностудия Минобороны оказалась единственным претендентом на съемочный комплекс в Красногорске

Входящая в медиахолдинг Минобороны киностудия «Звезда» стала единственным участником торгов, на которые было выставлено имущество обанкротившегося «Главкино». За студийный комплекс покупатель готов заплатить 1,5 млрд руб.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Единственным участником открытых торгов, на которых во вторник, 13 июля 2021 года, было реализовано имущество АО «Управляющая компания «Главкино», оказалось ООО «Киностудия «Звезда», структура принадлежащего Минобороны медиахолдинга «Красная звезда», следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Поскольку поступила всего одна заявка, торги признаны несостоявшимися, их организатор принял решение заключить договоры купли-продажи с единственным участником. Киностудия «Звезда» может отказаться от заключения договоров, тогда придется проводить новые торги, уточнил конкурсный управляющий АО «Управляющая компания «Главкино» Олег Логинов.

РБК направил запросы в медиахолдинг «Красная звезда» и Минобороны.

Чем известно «Главкино» Студийный комплекс «Главкино» площадью 21 тыс. кв. м находится на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области и специализируется на сдаче в аренду своих павильонов и оборудования. В разные годы для съемок своих проектов в «Главкино» арендовали помещения Comedy Club Production, «Первый канал» и НТВ, киностудия Никиты Михалкова «Тритэ» и «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Среди известных фильмов, снятых в студийном комплексе, например, «Викинг» (2016), «Экипаж» (2016), «Движение вверх» (2017) и «Притяжение» (2017).

Имущество «Главкино» было выставлено на торги тремя лотами, которые включают права на аренду нескольких земельных участков, сам комплекс, оборудование и товарный знак. Суммарно стартовая цена всех лотов составила 1,5 млрд руб., «Звезда» в своей заявке повышать цену не стала.

Практически все выставленное на торги имущество находится в залоге у банка ВТБ, следует из описания лотов.

Как «Главкино» стало банкротом

Комплекс «Главкино» был построен в 2008 году, учредителями проекта тогда были продюсеры Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Илья Бачурин, на тот момент председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков, а также структуры ВТБ. В 2009 году в состав учредителей также вошел гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а Дмитрий Рудовский, напротив, вышел.

Вскоре ВТБ, которому, как утверждал «Коммерсантъ», фактически принадлежал 51% «Главкино», вышел из числа учредителей студии, но остался ее кредитором. В 2017 году банк выкупил комплекс у его совладельцев суммарно за 500 тыс. руб., после того как у компании начались финансовые трудности.

Задолженность структур «Главкино» перед ВТБ еще в 2015 году достигла 2,8 млрд руб. Эти долги киностудии в мае 2018 года обещал реструктурировать вице-президент банка Михаил Дворкович, но уже в 2019-м ВТБ инициировал банкротство. Несостоятельными были признаны сначала ООО «Главкино» и АО «Управляющая компания «Главкино», их суммарная задолженность оценивалась в 14,9 млрд руб. Позднее управляющая компания инициировала банкротство АО «Производственный комплекс «Главкино», его долги оценивались в 42,4 млн руб.

Почему «Звезда» решила купить «Главкино»

О планах медиахолдинга Минобороны купить комплекс «Главкино» источники РБК сообщили еще в октябре 2020 года. На тот момент переговоры со «Звездой» шли уже около полугода, утверждал собеседник РБК, близкий к «Главкино». Расширить свою производственную базу медиахолдинг «Красная звезда» решил еще в 2019-м: тогда Москомстройинвест сообщал, что телецентр «Звезды» построят в Сокольниках на участке площадью 3,7 га по адресу: 1-я Рыбинская улица, владение 1. Однако до сих пор строительство комплекса на этом участке не началось. Покупка готового профильного объекта обойдется медиахолдингу в два-три раза дешевле, чем строительство нового, объяснял РБК эксперт.

ООО «Киностудия «Звезда» учреждено ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда» (51,2%) и АО «Творческое объединение «Красная звезда» (48,8%). Бенефициаром обоих обществ является Минобороны. Выручка ООО «Киностудия «Звезда» в 2020 году по РСБУ составила 29,7 млн руб., чистый убыток — 23,7 млн руб. Уже в этом году было решено увеличить уставный капитал киностудии: один из учредителей заявил о намерении внести 1,8 млрд руб.

Телерадиокомпании Минобороны принадлежит телеканал «Звезда», одноименные радиостанция и киностудия. Кроме того, президент медиахолдинга Алексей Пиманов сам является продюсером многих фильмов и сериалов. В 2017 году в прокат вышел фильм «Крым» по мотивам событий 2014 года, когда Крым был присоединен к России. В 2018 году в прокат вышел еще один фильм Пиманова — «Несокрушимый» о Великой Отечественной войне.