Дальневосточный кругляк пошел по округам

В правительстве изучают возможность дополнительно загрузить ЦБК Сибири

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по поставке леса с Дальнего Востока на переработку в Сибирь и разработать меры господдержки для его перевозки. Это связано с вводимым запретом на экспорт леса

Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве лесную промышленность, поручила подготовить предложения по «перераспределению» заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины на перерабатывающие предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов «с учетом мер господдержки». Их Минвостокразвития и Минпромторг должны представить до 30 июля.

Об этом говорится в протоколе совещания, которое Абрамченко провела в Чите 19 июня. У РБК есть копия документа, представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила ее подлинность.

С 1 января 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса, цель которого — развитие в стране глубокой переработки. На Дальнем Востоке, предприятия которого ежегодно экспортируют около 4 млн куб. м древесины, не хватает мощностей для ее переработки, поэтому Минвостокразвития и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложили создать новую госкомпанию, которая получит роль «эксклюзивного агента» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока на переходный период — пока не будут созданы дополнительные мощности. Против этого выступает Абрамченко.

В 2020 году с территории Дальневосточного ФО было экспортировано 4 млн куб. м круглого леса, что составляет 1,8% от всего объема заготовки в России (220 млн куб. м), сообщили в пресс-службе Минпромторга. Экспорт круглого леса и так в последние годы сокращался, в том числе и с территории Дальнего Востока. Так, в 2017 году экспорт кругляка из ДФО составлял 6,2 млн куб. м, в 2018-м — 6 млн куб. м, в 2019 году — 4,5 млн куб. м.

Зачем перераспределять лес

Специфика Дальнего Востока заключается в том, что в отличие от европейской части России там нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), утилизаторов низкосортной и балансовой древесины и технологических излишков, поэтому эти виды древесины традиционно отправляются на экспорт, говорил ранее РБК гендиректор RFP Group Константин Лашкевич. RFP Group — крупнейший лесопромышленный холдинг ДФО. В европейской части России и в Сибири работают несколько ЦБК.

На совещании у Абрамченко было высказано мнение, что низкосортная древесина, которая экспортируется, в связи с запретом на вывоз кругляка будет не востребована внутри страны, замечает Галичева. Но не были приведены объемы этой древесины и не просчитаны возможности использования такого сырья для переработки в России, сказала она.

По поручению вице-премьера необходимо просчитать наиболее эффективные модели использования освобождающегося леса, который ранее вывозился в Китай. Его смогут перерабатывать внутри страны, например для производства пеллет, говорит представитель Абрамченко. «Нам известна заинтересованность со стороны сибирских предпринимателей, они готовы перерабатывать эту древесину», — добавляет она.

Недозагрузка крупных лесопромышленных предприятий Красноярского края (крупнейший регион Сибири) по производству пиломатериалов составляет 1,3 млн куб. м древесины, по производству пеллет — еще 1,1 млн куб. м, заявил на совещании в Чите вице-губернатор региона Сергей Верещагин. Это подтвердили представители компаний, работающих в регионе. Их слова РБК передал участник совещания. По его данным, предприятия края готовы рассмотреть возможность обеспечения дополнительной потребности в древесине за счет поставок круглого леса из других регионов, в том числе из Дальневосточного ФО. РБК направил запрос в пресс-службу министерства лесного хозяйства Красноярского края.

В России отмечается беспрецедентный рост производства лесопромышленной продукции, которого не было уже много лет, — за январь—май 2021 года объем отгруженных товаров вырос на 41,1%, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. «Мы находимся в «суперцикле», поэтому действующие мощности способны переработать объем древесины, экспортирующейся в настоящее время с территории ДФО, — добавили там. — Большинство предприятий отрасли лесопромышленного комплекса благодарят правительство Российской Федерации за принятое решение по ограничению экспорта необработанной хвойной древесины».

На Дальнем Востоке себестоимость заготовки древесины выше, чем в Сибири: меньше плотность леса и хуже его качество, подчеркнул Лашкевич, который также участвовал в совещании с вице-премьером. «Поэтому еще не факт, что даже при 100-процентной транспортной субсидии поставки в Сибирь окупят наши затраты», — сказал он.

Какая господдержка нужна дальневосточникам

На том же совещании в Чите Абрамченко поручила Минпромторгу и другим профильным ведомствам с участием РЖД представить в правительство предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на снижение тарифов на перевозку древесины и продукции ее переработки по территории ДФО и в целом по территории России. В том числе они должны проработать вопрос предоставления «транспортно-логистической субсидии» компаниям лесной промышленности, говорится в протоколе.

Представитель РЖД отказался от комментариев. В пресс-службе Минпромторга не ответили на вопрос РБК, какой объем субсидий может потребоваться для таких перевозок.

«Если на 100% субсидировать перевозку древесины в Сибирь и европейскую часть России, где есть дефицит сырья, то, наверное, это поможет решить проблему нехватки перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке», — говорит глава RFP Group. Если же будет незначительная субсидия (10–20% стоимости транспортировки), то это «вообще не сработает», замечает он.

По словам Лашкевича, 100-процентную субсидию нужно предоставлять как минимум на три года, пока строятся дополнительные мощности переработки в ДФО. Но это предполагает «колоссальные деньги для бюджета», предупреждает он. Доставка древесины из ДФО до Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Бурятии, ближайшего ЦБК в Сибири, стоит $23–27 за 1 куб. м, указывает Лашкевич. Транспортировка же 4 млн куб. м, которые экспортировались, обойдется в $92–108 млн в год (6,8–8 млрд руб.), а хотя бы половина этого объема (2 млн куб. м) — в $46–54 млн, добавляет он.

Глава RFP Group считает, что лучше субсидировать железнодорожные перевозки внутри ДФО: на низкосортную древесину полностью обнулить тарифы, а при перевозке высокосортной — субсидировать транспортные расходы свыше 0,7–1 тыс. руб. за 1 куб. м (у самой компании транспортные расходы составляют от 700 до 1,5 тыс. руб. на 1 куб. м). Источник, близкий к одной из компаний, работающих на Дальнем Востоке, оценил необходимые транспортные субсидии внутри федерального округа в 0,5–1,4 млрд руб. (от 500 до 700 руб. на 1 куб. м для перевозки 1–2 млн куб. м).

«Это решило бы проблему доставки сырья из дальних районов к центрам переработки, сохранило бы на удаленных лесозаготовках рабочие места и стимулировало бы развитие центров переработки в ДФО», — полагает Лашкевич. Недавно на совещании в Хабаровске Трутнев заявил, что в случае полного запрета на экспорт леса без работы могут остаться от 7 тыс. до 8 тыс. человек на Дальнем Востоке. «Надо понять, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом вывоза круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы увеличить объем переработки», — сказал он.

Представитель Абрамченко не стала комментировать размер возможных субсидий, переадресовав вопросы в Минпромторг. Ранее в министерстве говорили, что Фонд развития промышленности с 2015 года оказал поддержку компаниям ЛПК по реализации 51 проекта на общую сумму 12,2 млрд руб., в том числе поддержал шесть проектов дальневосточных компаний на 1,5 млрд руб. Сейчас разработана новая программа поддержки малых и средних предприятий «Проекты лесной промышленности», в соответствии с которой проектам по модернизации отраслевого производства предоставляется заемное финансирование в размере от 20 млн до 100 млн руб. Эта программа предназначена для проектов, направленных именно на переработку древесины (сушильные комплексы, перерабатывающее оборудование и российская лесозаготовительная техника), подчеркивает представитель Минпромторга.