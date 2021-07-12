Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,99 73,77 EUR Нал. 88,94 87,74 USD Бирж. 74,46 +0,10 EUR Бирж. 88,34 +0,01 USD ЦБ. 74,47 -0,73 EUR ЦБ. 88,14 -0,64 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 34341,00 +111,00 IMOEX 3855,31 -0,15% RTSI 1636,90 +0,69% Brent 75,26 -0,50% DJIA 34870,16 +1,30% Nasdaq 14701,92 +0,98%
Дальневосточный кругляк пошел по округам
Лента новостей
Почему бизнес переходит на онлайн-решения для организации командировок 09:28, РБК и Smartway Партия президента Молдавии увеличила отрыв на выборах в парламент 09:28, Политика Танк упал на проезжую часть в Южно-Сахалинске. Видео 09:18, Общество Глава поиска «Яндекса» — РБК: «Инженеры не любят копировать» 09:15, Интервью Прямо сейчас происходит перелом в финансовой сфере. Кто его организует 09:13, PRO В КНР опровергли сообщения о планах по признанию вакцин с Россией 09:13, Политика В «Авито» назвали города с максимальным ростом спроса на жилье 09:12, Недвижимость Италия — чемпион Евро, кто победил на выборах в Молдавии. Главное за ночь 09:07, Общество «Яндекс» решил платить СМИ за размещаемый в его сервисе контент 09:00, Технологии и медиа Коттеджи у реки в получасе от Москва-Сити: Берёзки River Village 08:59, РБК и «Галс» В Бурятии сняли режим всеобщей самоизоляции 08:59, Общество Нурмагомедова признали лучшим бойцом года 08:57, Спорт Газизов назвал агрессивную игру итальянцев ключом к победе на Евро 08:45, Спорт Нужны «шорты»: почему фондовому рынку необходимы короткие продажи 08:35, PRO В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях после финала Евро 08:32, Спорт Как облачный сервис решает задачи бизнеса 08:30, РБК и Онланта Как вино в России подорожало на ₽100. Инфографика 08:30, Общество СМИ узнали о предложении направить ₽1,5 трлн из ФНБ на создание самолетов 08:27, Политика Япония выпустила задержанное после аварии российское судно 08:20, Общество Макгрегор перенес операцию после поражения от Порье 08:15, Спорт «Сбер» заметил рост популярности безналичных платежей на Кавказе 08:15, Финансы Как приятно начать день 08:01, РБК и «Галс» «Саутгейт отобрал у Англии титул». Что говорили после финала Евро 08:00, Спорт Вице-премьер предложила перерабатывать лес с Дальнего Востока в Сибири 08:00, Бизнес США предостерегли власти Кубы от применения силы против протестующих 07:48, Политика Эксперты объяснили ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак» 07:42, Общество Как обезопасить удаленные рабочие места от утечек информации 07:31, РБК и Онланта Банки стали продавать коллекторам больше «молодых» долгов россиян 07:30, Финансы
Газета
Дальневосточный кругляк пошел по округам
Газета № 107 (3396) (1207) Бизнес,
0

Дальневосточный кругляк пошел по округам

В правительстве изучают возможность дополнительно загрузить ЦБК Сибири
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по поставке леса с Дальнего Востока на переработку в Сибирь и разработать меры господдержки для его перевозки. Это связано с вводимым запретом на экспорт леса
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве лесную промышленность, поручила подготовить предложения по «перераспределению» заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины на перерабатывающие предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов «с учетом мер господдержки». Их Минвостокразвития и Минпромторг должны представить до 30 июля.

Об этом говорится в протоколе совещания, которое Абрамченко провела в Чите 19 июня. У РБК есть копия документа, представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила ее подлинность.

Бизнес
Власти обсудят создание лесной госкорпорации Фото: Валентина Певцова / ТАСС

С 1 января 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса, цель которого — развитие в стране глубокой переработки. На Дальнем Востоке, предприятия которого ежегодно экспортируют около 4 млн куб. м древесины, не хватает мощностей для ее переработки, поэтому Минвостокразвития и вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложили создать новую госкомпанию, которая получит роль «эксклюзивного агента» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока на переходный период — пока не будут созданы дополнительные мощности. Против этого выступает Абрамченко.

В 2020 году с территории Дальневосточного ФО было экспортировано 4 млн куб. м круглого леса, что составляет 1,8% от всего объема заготовки в России (220 млн куб. м), сообщили в пресс-службе Минпромторга. Экспорт круглого леса и так в последние годы сокращался, в том числе и с территории Дальнего Востока. Так, в 2017 году экспорт кругляка из ДФО составлял 6,2 млн куб. м, в 2018-м — 6 млн куб. м, в 2019 году — 4,5 млн куб. м.

Зачем перераспределять лес

Специфика Дальнего Востока заключается в том, что в отличие от европейской части России там нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), утилизаторов низкосортной и балансовой древесины и технологических излишков, поэтому эти виды древесины традиционно отправляются на экспорт, говорил ранее РБК гендиректор RFP Group Константин Лашкевич. RFP Group — крупнейший лесопромышленный холдинг ДФО. В европейской части России и в Сибири работают несколько ЦБК.

На совещании у Абрамченко было высказано мнение, что низкосортная древесина, которая экспортируется, в связи с запретом на вывоз кругляка будет не востребована внутри страны, замечает Галичева. Но не были приведены объемы этой древесины и не просчитаны возможности использования такого сырья для переработки в России, сказала она.

По поручению вице-премьера необходимо просчитать наиболее эффективные модели использования освобождающегося леса, который ранее вывозился в Китай. Его смогут перерабатывать внутри страны, например для производства пеллет, говорит представитель Абрамченко. «Нам известна заинтересованность со стороны сибирских предпринимателей, они готовы перерабатывать эту древесину», — добавляет она.

Недозагрузка крупных лесопромышленных предприятий Красноярского края (крупнейший регион Сибири) по производству пиломатериалов составляет 1,3 млн куб. м древесины, по производству пеллет — еще 1,1 млн куб. м, заявил на совещании в Чите вице-губернатор региона Сергей Верещагин. Это подтвердили представители компаний, работающих в регионе. Их слова РБК передал участник совещания. По его данным, предприятия края готовы рассмотреть возможность обеспечения дополнительной потребности в древесине за счет поставок круглого леса из других регионов, в том числе из Дальневосточного ФО. РБК направил запрос в пресс-службу министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Бизнес
Минпромторг предупредил о рисках создания госкомпании по экспорту леса Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России отмечается беспрецедентный рост производства лесопромышленной продукции, которого не было уже много лет, — за январь—май 2021 года объем отгруженных товаров вырос на 41,1%, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. «Мы находимся в «суперцикле», поэтому действующие мощности способны переработать объем древесины, экспортирующейся в настоящее время с территории ДФО, — добавили там. — Большинство предприятий отрасли лесопромышленного комплекса благодарят правительство Российской Федерации за принятое решение по ограничению экспорта необработанной хвойной древесины».

На Дальнем Востоке себестоимость заготовки древесины выше, чем в Сибири: меньше плотность леса и хуже его качество, подчеркнул Лашкевич, который также участвовал в совещании с вице-премьером. «Поэтому еще не факт, что даже при 100-процентной транспортной субсидии поставки в Сибирь окупят наши затраты», — сказал он.

Какая господдержка нужна дальневосточникам

На том же совещании в Чите Абрамченко поручила Минпромторгу и другим профильным ведомствам с участием РЖД представить в правительство предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на снижение тарифов на перевозку древесины и продукции ее переработки по территории ДФО и в целом по территории России. В том числе они должны проработать вопрос предоставления «транспортно-логистической субсидии» компаниям лесной промышленности, говорится в протоколе.

Представитель РЖД отказался от комментариев. В пресс-службе Минпромторга не ответили на вопрос РБК, какой объем субсидий может потребоваться для таких перевозок.

«Если на 100% субсидировать перевозку древесины в Сибирь и европейскую часть России, где есть дефицит сырья, то, наверное, это поможет решить проблему нехватки перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке», — говорит глава RFP Group. Если же будет незначительная субсидия (10–20% стоимости транспортировки), то это «вообще не сработает», замечает он.

Экономика
Абрамченко поручила проработать вопрос запрета на экспорт березы Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По словам Лашкевича, 100-процентную субсидию нужно предоставлять как минимум на три года, пока строятся дополнительные мощности переработки в ДФО. Но это предполагает «колоссальные деньги для бюджета», предупреждает он. Доставка древесины из ДФО до Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Бурятии, ближайшего ЦБК в Сибири, стоит $23–27 за 1 куб. м, указывает Лашкевич. Транспортировка же 4 млн куб. м, которые экспортировались, обойдется в $92–108 млн в год (6,8–8 млрд руб.), а хотя бы половина этого объема (2 млн куб. м) — в $46–54 млн, добавляет он.

Глава RFP Group считает, что лучше субсидировать железнодорожные перевозки внутри ДФО: на низкосортную древесину полностью обнулить тарифы, а при перевозке высокосортной — субсидировать транспортные расходы свыше 0,7–1 тыс. руб. за 1 куб. м (у самой компании транспортные расходы составляют от 700 до 1,5 тыс. руб. на 1 куб. м). Источник, близкий к одной из компаний, работающих на Дальнем Востоке, оценил необходимые транспортные субсидии внутри федерального округа в 0,5–1,4 млрд руб. (от 500 до 700 руб. на 1 куб. м для перевозки 1–2 млн куб. м).

Экономика
Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Это решило бы проблему доставки сырья из дальних районов к центрам переработки, сохранило бы на удаленных лесозаготовках рабочие места и стимулировало бы развитие центров переработки в ДФО», — полагает Лашкевич. Недавно на совещании в Хабаровске Трутнев заявил, что в случае полного запрета на экспорт леса без работы могут остаться от 7 тыс. до 8 тыс. человек на Дальнем Востоке. «Надо понять, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом вывоза круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы увеличить объем переработки», — сказал он.

Представитель Абрамченко не стала комментировать размер возможных субсидий, переадресовав вопросы в Минпромторг. Ранее в министерстве говорили, что Фонд развития промышленности с 2015 года оказал поддержку компаниям ЛПК по реализации 51 проекта на общую сумму 12,2 млрд руб., в том числе поддержал шесть проектов дальневосточных компаний на 1,5 млрд руб. Сейчас разработана новая программа поддержки малых и средних предприятий «Проекты лесной промышленности», в соответствии с которой проектам по модернизации отраслевого производства предоставляется заемное финансирование в размере от 20 млн до 100 млн руб. Эта программа предназначена для проектов, направленных именно на переработку древесины (сушильные комплексы, перерабатывающее оборудование и российская лесозаготовительная техника), подчеркивает представитель Минпромторга.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: лесная промышленность , экспорт , Дальний Восток , Виктория Абрамченко
Материалы по теме
Минпромторг предупредил о рисках создания госкомпании по экспорту леса Бизнес
Власти обсудят создание лесной госкорпорации Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter