«Дельта» увеличила потери на 13,9%

Власти обнародовали предварительные данные о смертности в третью волну пандемии

В июне 2021 года, по предварительным данным, общая смертность в России выросла на 13,9% относительно июня прошлого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это связано с распространением нового штамма COVID-19 — «дельта»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», сообщила журналистам вице-премьер правительства России Татьяна Голикова (ее заявление приводит «РИА Новости»).

В июне 2020 года, по данным Росстата, в стране умерли почти 162,8 тыс. человек. Это значит, что, исходя из показателя роста, названного Голиковой, в июне 2021 года могли скончаться более 185 тыс. человек. Это близко к показателю общей смертности в марте 2021 года (191,3 тыс. человек).

По данным за первый квартал 2021 года, в приросте общей смертности в России относительно того же периода предыдущего года около 70% приходилось на летальные случаи с заражением COVID-19. В июне прошлого года начавшаяся весной пандемия стала причиной смерти 12,3 тыс. человек, больных коронавирусом.

У штамма «дельта» летальность несколько выше, чем у ранее известных штаммов, заразность — примерно в три раза выше, чем у уханьского варианта, рассказывали опрошенные РБК медицинские специалисты. Дельта-штамм (индийский вариант) в отличие от предыдущих вариантов вируса бьет и по молодым людям (в возрасте от 19 до 29 лет), заявили специалисты Роспотребнадзора.

Эффект майских выходных

В мае 2021 года общая смертность в России впервые за год снизилась по отношению к тому же периоду годовой давности, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 9 июля. В мае от коронавируса как основной причины скончался 14 971 человек — на 6,3% меньше, чем в апреле 2021 года. Общее количество умерших, которые болели коронавирусом (включая случаи, когда он не был признан основной причиной смерти), в мае составило 18 695 — на 9,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Снижение смертности в мае, включая смертность от коронавируса, произошло на фоне длинных выходных, объявленных из-за роста заболеваемости COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 мая оценивала, что длинные выходные (с 1 по 10 мая) помогли «притормозить» распространение коронавируса.

В июне 2021 года российские регионы во главе с Москвой заново начали вводить административные ограничения в связи с новой вспышкой COVID-19. Более десяти регионов объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп работников. Почти 30 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил 9 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Росстат также сообщил, что рождаемость в России за пять месяцев (январь—май 2021 года) снизилась на 1,5%, а естественная убыль населения составила 360,1 тыс. человек — в 1,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее (221,3 тыс.).

Избыточная смертность в пандемию

По оценкам научного сотрудника Университета Тюбингена Дмитрия Кобака, если линейно экстраполировать докоронавирусный тренд 2015–2019 годов на период пандемии, то аналитический показатель избыточной смертности в России за апрель 2020-го — апрель 2021 года составит чуть более 500 тыс. человек (превышение над доковидным трендом — 28,6%).

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Под избыточной смертностью в контексте эпидемии понимается превышение фактической общей смертности за определенный период над ожидаемым показателем того же периода, если бы эпидемии не было. Но зачастую в качестве базы сравнения используется фактический показатель смертности за период годовой давности или среднее за предыдущие несколько лет.

Существующая система регистрации не может четко выделить людей, умерших именно от коронавируса, поэтому исследователи полагают, что более объективную оценку дает сравнение общего числа умерших от всех причин за тот или иной период с сопоставимым периодом до эпидемии (избыточная смертность), отмечали специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) в мартовской статье «Демографические последствия пандемии для России» (.pdf).