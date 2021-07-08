Межмашинные коммуникации получили поблажку

Минцифры предложило либерализовать порядок авторизации действующих сим-карт

Минцифры предложило отказаться от идеи обязательной регистрации сим-карт, которые уже используются в счетчиках, банкоматах и других устройствах интернета вещей. Операторы поддерживают предложение, но просят о новых послаблениях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Юридические лица и индивидуальные предприниматели не должны вносить сведения о своих устройствах интернета вещей в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), если договор об оказании услуг связи был заключен до 1 июня 2021 года, следует из проекта постановления правительства, разработанного и опубликованного Минцифры. Согласно документу, вносить сведения в ЕСИА об устройствах, установленных ранее этой даты, нужно будет только в момент смены оборудования.

Требование вносить в ЕСИА данные оборудования интернета вещей, которое использует сим-карты, содержится в поправках в закон «О связи», вступивших в силу с 1 июня этого года и направленных на борьбу с серыми сим-картами. Позднее в подзаконных актах были уточнены сроки предоставления (до 1 сентября) и перечень данных (вид и идентификатор устройства; номер, выделенный оператором связи для использующейся в нем сим-карты; наименование юрлица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и др.). Если операторы связи обнаружат, что этой информации нет в ЕСИА, они должны будут прекращать оказание услуг. Для контроля выполнения этого требования Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему, стоимость которой оценивалась в 386,5 млн руб.

В материалах к проекту Минцифры отмечает, что внесение сведений о сим-картах, используемых в устройствах интернета вещей, — «это большой и сложно реализуемый объем работы» и что существует риск того, «что большое количество устройств интернета вещей, например банкоматы, перестанут работать, так как их функционал напрямую зависит от оказываемых услуг связи».

Чего касаются изменения

По оценке J'son & Partners, по итогам 2019 года в России было 23 млн устройств, подключенных к интернету через сеть сотовой связи, беспроводного или проводного доступа, — так называемых устройств М2М (межмашинные коммуникации) или IoT (интернет вещей). В первую очередь это подключенный транспорт (личный, общественный, сельскохозяйственный); банкоматы и POS-терминалы; вендинговые автоматы; счетчики воды, электричества, газа, давления; устройства «умного» дома и др. Прогноз аналитиков: по итогам 2020 года общее число подключенных устройств должно было достигнуть 24,7 млн, а по итогам 2021 года — 27,8 млн. Но этот показатель не равен числу сим-карт, уточняет руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Виталий Солонин, так как одно устройство может иметь несколько сим-карт или профилей операторов.

Ранее «МегаФон» приводил оценку дополнительных расходов после вступления закона в силу — более чем 10 млрд руб. в год на каждого крупного оператора. В эту сумму в том числе входила потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, которым придется отключить услуги.

Несмотря на послабления от Минцифры, не до конца ясным остается вопрос регистрации устройств интернета вещей для госзаказчиков. Суть этой проблемы следует из письма представителей «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» (Tele2) заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Паку (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили источники в двух из перечисленных компаний). В поправках в закон «О связи» оговаривалось, что требование о регистрации сим-карт не распространяется на договоры об оказании услуг сотовой связи с госорганами и госкомпаниями, но из формулировки неясно, распространяется ли оно на сим-карты, используемые ими в устройствах интернета вещей. В письме операторы указали, что количество договоров с госзаказчиками на подключение подобных устройств значительно, в связи с чем необходимы разъяснения Минцифры.

Кроме того, источники РБК в двух операторах «большой четверки» указали на необходимость изменения правил внесения сведений о сим-картах и устройствах. Сейчас регистрировать их может только глава предприятия, а его доверенные лица — нет. «То есть формально сведения о картах, установленных в банкоматах Сбербанка, должен подавать в ЕСИА сам Герман Греф», — пояснил один из собеседников РБК.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что письмо операторов «получено и будет рассмотрено».

Кого еще нужно регистрировать

Помимо устройств интернета вещей с июня этого года юрлица и ИП должны зарегистрировать в ЕСИА также своих сотрудников — физлиц, которые пользуются связью по корпоративным тарифам. Сейчас для их регистрации в ЕСИА установлен крайний срок 30 ноября этого года, но недавно Минэкономразвития предложило продлить переходный период до 1 марта 2022 года.

По словам представителя МТС, их новые корпоративные абоненты с 1 июня уже регистрируются по новым правилам. «Действующие абоненты также проходят регистрацию, при этом у них возникают вопросы по процедуре. Один из них — сим-карты М2М, поэтому попросили разъяснений регулятора, чтобы процедура была прозрачной», — отметил он.

Представитель «ВымпелКома» отмечает, что инициатива Минцифры исключает риск отключения устройств, уже функционирующих в рамках технологических цепочек производств. Поддерживает проект министерства и «Т2 Мобайл», рассказал представитель этой компании: «Обращения за разъяснениями порядка регистрации стали поступать от корпоративных клиентов еще в мае, накануне вступления в силу поправок в закон «О связи». Собеседник РБК напомнил, что ранее операторы обсуждали проблему регистрации действующих М2М-карт с министерством, считая, что закон обратной силы иметь не должен и внесение сведений требуется только при замене пользовательского оборудования.

Представитель «МегаФона» воздержался от комментариев.