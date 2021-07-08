Майя Санду претендует на парламентское большинство

Социологи прогнозируют победу пропрезидентской партии на выборах в Молдавии

Партия президента Молдавии Майи Санду на досрочных выборах в парламент может получить большинство. Основным ее соперником будет блок бывших глав республики, заявляющих о необходимости сближения с Россией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президентская партия претендует на большинство

В воскресенье, 11 июля, в Молдавии пройдут досрочные парламентские выборы. Это произойдет менее чем через год после победы на президентских выборах прозападного политика Майи Санду, которая уверена, что будущее страны — в европейской модели развития и вступлении в Евросоюз. Выборы прошли в два тура, и во втором она уверенно обошла прежнего президента Игоря Додона, который пользовался поддержкой Москвы. Немецкий таблоид Bild писал тогда, что Россия, чтобы «укрепить свое влияние в Центральной Европе», потратила более €11,4 млн на президентскую кампанию Додона, но других подтверждений этой информации не было.

Одним из предвыборных обещаний Санду были перевыборы парламента, и в итоге ей удалось их добиться. Молдавия — парламентская республика, и президент не может успешно управлять страной, не опираясь на лояльные ему правительство и парламент. Последний раз парламент избирался в феврале 2019 года, и тогда основанная Санду партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 26 мест из 101. Наибольшее число мандатов (37) завоевала Партия социалистов, лидером которой (за исключением периода президентства) является Додон.

Социологи предсказывают убедительную победу ПДС. Так, по данным последнего соцопроса «Барометр общественного мнения» (проводится авторитетным кишиневским Институтом общественных политик), опубликованного в начале июля, среди определившихся респондентов 43,5% собираются отдать голос за ПДС, 32,5% — за блок коммунистов и социалистов. В парламент также может с 7,8% пройти еще одна партия — «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора. Остальные силы не преодолевают порог 5%. При таком результате после распределения голосов, отданных за партии, не преодолевшие порог, у «Действия и солидарности» будет большинство мест в парламенте.

Санду членство в партии приостановила после инаугурации, предвыборный список возглавил председатель ПДС Игорь Гросу. Скорее всего, ПДС получит парламентское большинство, чего не добивалась ни одна политическая сила в Молдавии после 2009 года.

Молдаване поддерживают курс на ЕС В ходе исследования «Барометр общественного мнения» молдаване также дали ответ на вопрос, должна ли страна вступить в Евросоюз или присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. 56,8% респондентов проголосовали бы за вступление в ЕС, 27,9% — за вступление в ЕАЭС. 9% затруднились ответить, а 5,7% не стали бы участвовать в таком референдуме. В 2016 году, когда Додон только готовился стать президентом, на гипотетическом референдуме о присоединении Молдавии к ЕС «за» были готовы проголосовать 38% жителей страны, 37% выступали против этого. На вопрос о поддержке присоединения к Румынии 46% опрошенных ответили, что проголосовали бы «против», 41,4% — «за». Остальные или не решили, как голосовать, или не пришли бы на такой референдум.

Социалисты поставили на альянс с коммунистами

Предстоящие выборы в Молдавии можно представить как противостояние прозападных и пророссийских сил. Главный соперник партии Санду на этих выборах — блок, образованный Партией коммунистов и Партией социалистов. Первым в списке от него идет коммунист и президент Молдавии в 2001–2009 годах — 80-летний Владимир Воронин, вторым — Додон. Для последнего парламентская кампания — попытка реванша после проигрыша на президентских выборах в ноябре.

Блок видео рекомендаций

«Это было принципиальное решение из уважения к его [Воронина] мудрости, опыту», — объяснил РБК решение поставить лидера коммунистов первым номером списка исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. «Он был президентом и за восемь лет существенно укрепил государство, это был лучший период развития Молдавии, в несколько раз вырос ВВП, были выплачены внешние долги, в разы выросли зарплаты и пенсии, построены инфраструктурные объекты, включая порт Джурджулешты», — перечислил Батрынча.

4 июля в Кишиневе социалисты и коммунисты провели митинг, по итогам которого приняли «резолюцию марша» — перечень из десяти приоритетов будущей политики блока. В их числе — присоединение страны к структурам ЕАЭС, а также сохранение русского языка в качестве языка межнационального общения. В этом статусе русский язык пробыл в республике недолго — соответствующий закон Додон подписал только 18 декабря прошлого года, за несколько дней до истечения полномочий главы государства, а 22 января этого года Конституционный суд страны признал закон неконституционным.

На митинге Додон обвинил Санду и аппарат президента в том, что они находятся под внешним управлением. «Там сейчас сидят люди, которыми управляют из-за границы — американцы, европейцы, румыны. Наша задача — чтобы парламент, который находится через дорогу, остался независимым и служил народу», — заявил он, а затем призвал сторонников блока быть готовыми после выборов выйти на акции протеста, «чтобы защитить победу».

На следующий день социалисты предложили ПДС провести последние перед выборами публичные дебаты. Через два дня они получили отказ с формулировкой: «Место воров не на дебатах, а в тюрьме. Вы ответите 11 июля перед народным судом, а после 11 июля — перед судом закона».

Санду эксплуатирует антикоррупционную повестку

ПДС, скорее всего, получит большинство в парламенте, согласен директор молдавского Института публичной политики Аркадий Барбарошие. Это следует из большинства проводимых в стране опросов. «Сложности могут возникнуть, если вдруг в парламент пройдет блок Ренато Усатого, но я не видел ни одного опроса, который давал бы ему необходимые для блоков 7%. В итоге ПДС получит не менее 55 мест в парламенте», — говорит эксперт.

Главные причины популярности президентской партии — антикоррупционная повестка (коррупцию большинство граждан Молдавии называют одной из главных проблем страны), а также то, продолжает Барбарошие, что Санду за период своего премьерства (с июня по ноябрь 2019 года) смогла убедить людей, что ее партия и она сама — та сила, которая может изменить ситуацию в стране.

Что же касается социалистов, то Додон понял, что без коммунистов он получил бы меньше, чем с ними, отмечает Барбарошие, а первая позиция Воронина не так принципиальна. В целом, говорит эксперт, объединение с коммунистами не выглядит сильным ходом: если бы они были популярными, за них голосовали бы, но на выборах 2019 года некогда правящая партия даже не смогла преодолеть пятипроцентный порог.

«Нас не столько заботил вопрос рейтинга [Воронина], сколько вопрос консолидации команды и людей перед лицом тех вызовов, перед которыми сейчас стоит Молдавия», — отвечает на это Батрынча. «Мы не верим в соцопросы, а верим в самосознание граждан Молдавии, и у нашего блока есть все шансы занять первое место», — уверен он.