Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом говорится в ее заявлении на сайте главы государства.

«Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <...> Выборы назначены на 11 июля 2021», — сказала Санду.

Она добавила, что новые выборы позволят вывести страну из кризиса, а все государственные институты будут работать на благо граждан.

Указ президента был принят после решения Конституционного суда (КС), который удовлетворил просьбу нескольких депутатов признать незаконным решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения до 30 мая.