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Политика ,  
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Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом говорится в ее заявлении на сайте главы государства.

«Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <...> Выборы назначены на 11 июля 2021», — сказала Санду.

Она добавила, что новые выборы позволят вывести страну из кризиса, а все государственные институты будут работать на благо граждан.

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Майя Санду

Указ президента был принят после решения Конституционного суда (КС), который удовлетворил просьбу нескольких депутатов признать незаконным решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения до 30 мая.

На отмене режима ЧП в Молдавии настаивали в том числе сторонники Санду, а также «Наша партия» Ренато Усатого — объявленного Россией в международный розыск мэра города Бельцы. Режим ЧП являлся препятствием для роспуска парламента.

Почти половина голосов в парламенте Молдавии принадлежала коалиции, в которую входят Партия социалистов Молдавии бывшего президента страны Игоря Додона и партия «Шор» бизнесмена Илана Шора. «Действие и солидарность», которую представляет Санду, Демократическая партия Молдавии, а также сторонники Ренато Усатого планируют изменить ситуацию.

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На прошлой неделе Санду обвинила парламент в попытках узурпировать власть и призвала силовые структуры принять соответствующие меры. Ранее Конституционный суд разрешил президенту распустить парламент, потому что он дважды не смог утвердить правительство.

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