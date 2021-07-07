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Банкроты берут числом
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Газета
Банкроты берут числом
Газета № 104 (3393) (0707) Финансы,
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Банкроты берут числом

Число признанных несостоятельными россиян выросло вдвое год к году
В первой половине 2021 года рост числа банкротств граждан более чем в два раза превысил прошлогодний уровень. Эти шесть месяцев обеспечили почти четверть всех личных банкротств в России с момента запуска процедуры в 2015 году
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В январе—июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее — в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян. Об этом свидетельствуют данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Первое полугодие 2021 года обеспечило практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. С момента запуска процедуры в октябре 2015 года по июнь 2021 года суды признали несостоятельными 370 тыс. граждан. Как отмечается в сообщении Федресурса, граждане самостоятельно инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где обычно производства начинаются по инициативе кредиторов (доля заявлений, поданных лично гражданами, стабильна и составляет 95%).

Финансы
Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В 2021 году темпы прироста числа банкротств ускорились. За первые шесть месяцев прошлого года относительно того же периода 2019-го показатель демонстрировал рост в 1,5 раза (42,7 тыс. банкротств против 29 тыс.). Однако темпы роста тогда могли быть выше, если бы не локдаун во втором квартале, объявленный из-за пандемии, который привел к перерыву в работе судов. Относительно второй половины 2020 года темпы прироста в первом полугодии 2021 года были не такими стремительными — плюс 13,3%.

Причины роста банкротств

Ежегодное увеличение количества процедур банкротства граждан связано в том числе с «ловушкой низкого старта», отметил замминистра экономического развития Илья Торосов (его слова приводятся в сообщении Федресурса). По его словам, институт банкротства постепенно становится «более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов». «Сама процедура не быстрая в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы», — подчеркнул он, не исключив, что впоследствии некоторое увеличение банкротств может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, уже «какая-то часть банкротств граждан, безусловно, связана с пандемией», но пока такие случаи могут не полностью отражаться в статистике, потому что «банки активно реструктурировали кредиты» и «должно пройти время от момента образования просроченного долга до банкротства».

«Слишком велик отложенный спрос на такой способ освобождения от долга, как банкротство, накопленный до пандемии, чтобы можно было как-то эту часть определить количественно», — замечает он. «Большую часть пандемийных банкротств мы увидим уже в третьем-четвертом квартале этого года», — полагает Юхнин.

Еще до пандемии эксперты оценивали число потенциальных банкротов в России более чем в 1 млн человек. Речь идет о россиянах с просроченными долгами более чем на 500 тыс. руб., которые подходят под условия для начала процедуры личного банкротства через суд, но не обязаны ею воспользоваться.

По данным ЦБ на 1 июня, долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 1,03 трлн руб. Это 4,8% от общего объема взятых кредитов.

Экономика
Число банкротств россиян выросло на 81,5% Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Существенный прирост личных банкротств происходит равномерно в большинстве регионов. Так, в Москве в январе—июне 2021 года количество судебных решений составило 4,85 тыс. и выросло на 98%. Следом идут Московская область (4,7 тыс. решений, плюс 114,7%), Краснодарский край (4,3 тыс., плюс 136,8%), Самарская область (3,9 тыс., плюс 98,0%), Санкт-Петербург (3,8 тыс., плюс 106,8%).

Внесудебное банкротство пока не набрало популярности. Новая бесплатная процедура, позволяющая подать заявление на банкротство через МФЦ, заработала в сентябре 2020 года. Обратиться за процедурой могут граждане с «просуженным» долгом от 50 тыс. до 500 тыс. руб., у которых нет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.

В первые полгода 2021 года МФЦ получили 4,7 тыс. заявлений на внесудебное банкротство и вернули больше половины (52%). Запущено было 2,2 тыс. процедур. Всего с сентября 2020 года стартовало 4 тыс. процедур внесудебного банкротства, из которых завершились 1,7 тыс.

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Юлия Кошкина.
Теги: Банкротство , МФЦ , граждане России , Долги
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