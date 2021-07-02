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Совершенно секретная вакцинация
Газета № 101 (3390) (0207)
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Совершенно секретная вакцинация

Сотрудники ФСБ и ФСО испытывают затруднения с получением QR-кодов
Проблемы с получением QR-кодов возникли в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО. Это связано с тем, что не из всех ведомственных клиник информация поступает в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС)
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Почему силовики не могут получить QR-код

Сотрудники некоторых подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО) не могут получить QR-коды, которые необходимы для предприятий общественного питания в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ФСБ, и два источника, близких к ФСО. Источник, близкий к силовым структурам, сообщил, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС.

Источник, близкий к московским властям, говорит, что такая ситуация не исключена. В департамент здравоохранения столицы поступило несколько соответствующих обращений от сотрудников силовых структур.

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«У некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к ЕМИАС», — говорит собеседник. По словам источника, близкого к спецслужбе, QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата этого ведомства. «Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства», — добавил он.

Такая же ситуация касается отдельных подразделений ФСО, сообщил источник, близкий к службе.

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В ФСО создан оперативный штаб, который решает вопросы с созданием единой базы привившихся сотрудников. «Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведет служба», — рассказал источник.

В то же время источники в ФСБ и ФСО уверены, что эти проблемы в ближайшее время будут решены.

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Источник в МЧС рассказал РБК, что сотрудники получили временные страховые полисы, по ним они были вакцинированы в больницах по месту жительства и теперь могут получить QR-коды в обычном порядке.

РБК направил запросы в отдел по связям с прессой и общественностью ФСО и в центр общественных связей ФСБ.

Как можно решить проблему

Управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев уверен, что проблемная ситуация с QR-кодами для силовиков вызвана не только тем, что ведомственные клиники не передают информацию в единые реестры, но и тем, что сотрудники переживают по поводу сохранности своей персональной информации, которая носит закрытый характер. «Уверен, что руководство ФСО и ФСБ найдет способы урегулирования этой проблемной ситуации. Все сотрудники этих структур имеют служебные удостоверения, которые могут при необходимости стать альтернативой QR-коду», — считает Гавришев.

В то же время генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов уверен, что, если человек не может получить QR-код, то он «просто зашел не в ту дверь». По его словам, сотрудники спецслужб привыкли лечиться в ведомственных поликлиниках, а если у человека есть на руках СНИЛС и паспорт, то он может привиться и получить все необходимые документы в любой поликлинике. Михайлов считает, что обращение в обычную больницу не угрожает вопросам секретности, так как в документах, необходимых для получения прививки и QR-кода, не содержится информации о месте службы.

Блок видео рекомендаций

В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили РБК, что, если вакцинация была пройдена в частных, ведомственных или федеральных медучреждениях на территории столицы, QR-код будет доступен на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Получить код также можно на портале mos.ru. В этом случае после заполнения специальной формы данные будут сверены с региональным и федеральным регистром вакцинированных.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что проблемы с получением QR-кода возникали у иностранных граждан, которые прививались незарегистрированными в России препаратами или в легкой форме переболели COVID-19 и не обратились в российские больницы.

QR-коды были введены в столичном регионе с 28 июня. Эта система позволяет пользоваться ресторанами и кафе, а также посещать массовые мероприятия численностью более 500 человек. До 12 июля без QR-кода можно находиться на летней веранде ресторана. QR-коды можно получить, если ПЦР-тест на заболевание показал отрицательный результат, если сделана прививка или если заболевание коронавирусом имело место не более чем полгода назад.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгения Кузнецова.
При участии: Евгения Лебедева, Егор Губернаторов.
Теги: ФСБ , ФСО , QR-код , вакцинация , коронавирус , Москва
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