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Газета
Невеселые молочники
Газета № 100 (3389) (0107) Бизнес,
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Невеселые молочники

Производители молока предупредили о скором повышении оптовых цен
К осени производители молочной продукции планируют поднять отпускные цены, они уже не покрывают расходы, заявили РБК участники рынка. В Минсельхозе говорят, что цены стабильны, но затраты на производство увеличились
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство, рассказал РБК Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко; в союз входят 48 производителей и 40 переработчиков молока). К осени 2021 года производители для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%, анонсирует гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

«Молвест» производит молочную продукцию под брендами «Вкуснотеево» и «Нежный возраст» и входит в топ-5 крупнейших переработчиков молока в России. Его выручка от продаж в 2019 году составила 23,5 млрд руб., следует из последнего отраслевого рейтинга Союзмолока, Sreda Consulting и агентства Milknews. На первом месте — французская группа Danone (бренды Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка» и др.) с оборотом 109,5 млрд руб., на втором — PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо» и др.) с 100,3 млрд руб., на третьем — группа «Ренна» («Коровка из Кореновки») с 30,3 млрд руб., на пятом — «Комос Групп» («Село Зеленое») с 22,9 млрд руб.

В Danone отказались от комментария, в PepsiCo переадресовали вопросы в Союзмолоко, представители «Ренны» и «Комос Групп» на запрос РБК не ответили. При этом источник в одной из компаний признал, что «предпосылки для роста цен на молочную продукцию в этом году уже есть».

Другие опрошенные РБК участники рынка уже повышали цены или также готовятся это сделать. Компания «А-Молоко», которая продает свою продукцию через так называемые молокоматы, еще в начале 2021 года подняла цены на 10% по сравнению с показателями конца 2020 года, в скором времени они вновь повысятся пределах 5–7%, рассказал руководитель проекта Иван Соломаха.

Компания «Рузское молоко» три года «вообще не поднимала цены, но в этом году есть объективные причины подъема цен», указывает Анна Бойко-Великая, заместитель гендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко». «К сожалению, в скором времени нам тоже придется пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти», — констатирует собеседница РБК. Значительный рост себестоимости производства молока не компенсируется увеличением отпускной цены, следовательно, подорожание молока «в какой-то мере возможно», согласен Андрей Недужко, гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система»).

«Эконива», которая является крупнейшим производителем сырого молока, но также выпускает и готовую продукцию, в этом году не поднимала цены на молоко и кефир, но сделала это для более маржинальных продуктов, например йогуртов, указывает президент агрохолдинга Штефан Дюрр.

Бизнес
Производство молока подорожало на 18% Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

Сколько сейчас стоит молоко

Молоко входит в утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов. Государство следит за динамикой цен на него: если за последние 30 дней какой-то продукт из этого списка подорожал минимум на 30%, Минэкономразвития может зафиксировать для него предельную цену сроком на 90 дней. С января по май 2021 года средняя цена за 1 л питьевого молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 59,2 руб., свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения за этот же период цена на сахар, например, выросла почти на 48%, 1 кг картофеля — на 49%, моркови — на 44%, гречки — на 31%.

То, что молоко в отличие от других продуктов практически не подорожало за последнее время, отметил и президент Владимир Путин на прямой линии в среду, 30 июня. Отвечая на вопрос, почему бананы из Эквадора стоят в магазине дешевле, чем морковь из соседнего региона, президент напомнил, что мировые индексы на продукты питания находятся сейчас на самой высокой планке за последние десять лет и цены на продовольствие растут везде, но как раз на молоко цены стабильны. «[Сливочное] масло делают из молока, поэтому и рост там где-то в последнее время наблюдался от трех с половиной до пяти процентов, — объяснил Путин. — Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под шесть процентов».

Экономика
Путин ответил, почему бананы из Эквадора дешевле российской моркови Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

РБК направил запросы в торговые сети X5 Retail Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», а также в Ассоциацию компаний розничной торговли. В пресс-службе «ВкусВилл» от комментариев отказались. Никаких массовых запросов торговым сетям от поставщиков молочных продуктов по изменению цен пока не поступало, утверждает источник РБК на рынке ретейла.

Что влияет на цену молока

Молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке, объясняет Артем Белов. По его оценке, себестоимость в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6–8%, при этом цены в рознице «фактически не росли последние полтора года».

У производителей, как утверждают в Союзмолоке, увеличились практически все издержки: стоимость гофрокартона выросла на 60%, упаковка подорожала на 20–40%, выросли затраты на удобрения, топливо и электроэнергию. Такая ситуация, по словам Белова, безусловно, «создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, и компании будут стараться постепенно компенсировать рост затрат». Параметры такой компенсации будут обсуждаться с торговыми сетями, добавляют в Союзмолоке.

Затраты производителей растут по всей цепочке — от стоимости сырья и кормов до упаковки конечной продукции, признает и Лосев. По его словам, стоимость сырого молока за год увеличилась на 9–10%, продолжает расти стоимость горюче-смазочных материалов и ветеринарных препаратов, к падению доходности привело также введение обязательной маркировки молочной продукции с 1 июня.

Бизнес
На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Если в 2020 году себестоимость 1 л сырого молока составляла около 31 руб., то в этом году — уже 35 руб., говорит Соломаха. Существенная часть себестоимости производства молока — это расходы на корма, добавляет Недужко. За последний год цены, по его словам, серьезно выросли по всем основным позициям — например, стоимость белковых и энергетических кормов выросла более чем на 80%, витамины подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом.

Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, настаивает представитель Минсельхоза, признавая при этом, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились. Причиной этому в министерстве называют прежде всего подорожание кормов, на которое приходится 45% в структуре себестоимости молочной продукции. Для поддержки молочных предприятий правительство приняло комплекс мер, уверяет представитель Минсельхоза.

По его словам, стоимость кормов снизилась, в частности, благодаря таможенно-тарифным мерам регулирования рынка зерна. Со 2 июня в России начал действовать механизм постоянного регулирования экспорта зерна — зерновой демпфер. Суть этого механизма заключается во введении «плавающей» пошлины на вывоз зерна за рубеж с последующим возвращением этих средств в виде инвестиций в сельское хозяйство. Плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя рассчитывается по формуле на основе текущих экспортных цен. Пошлина взимается, если цена пшеницы превысит $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну — ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направлены на субсидии сельхозпроизводителям.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: молоко , молочные продукты , рост цен на продукты , Союзмолоко
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