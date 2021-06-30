«Траст» поскользнулся на государственности

Обнародованы подробности решения арбитражного суда по делу «Синема парка»

Суд посчитал, что раз государство помогает пострадавшим от пандемии отраслям, то от госбанков справедливо ожидать такого же подхода. Юристы называют решение «исключительным»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Арбитражный суд Москвы разъяснил, почему принял решение о реструктуризации долга киносети «Синема Парк» Александра Мамута перед банком «Траст», принадлежащим ЦБ. Пандемия привела к существенному изменению обстоятельств, и ее нельзя было предвидеть, поэтому суд решил, что «Синема Парк» не может обслуживать долг и киносети нужна отсрочка платежей. Вместе с тем «Траст» является госбанком и от него справедливо требовать поддержки пострадавших отраслей, указал судья. Об этом говорится в мотивировочной части определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел по одному из четырех исков «Синема Парка». Само решение было принято в начале июня, оно предусматривает реструктуризацию 2,7 млрд руб. из 19-миллиардного долга на срок до 2027 года под 1%, как и требовал истец.

Как возник долг кинобизнеса Мамута перед «Трастом»

Конфликт банка «Траст» и компаний Мамута — одного из крупнейших его заемщиков — стал публичным в начале 2021 года, когда «Траст» списал часть выручки кинобизнеса в счет погашения просрочки по кредитам. Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась на это в администрацию президента. Как выяснил РБК, до этого стороны пытались договориться о реструктуризации долга, но к удовлетворяющему всех решению не пришли: «Траст» требовал денежных выплат, а представители бизнеса — списания части долгов, в результате спор перешел в судебную плоскость. Сейчас в арбитражном суде компании киносети добиваются изменения условий кредитного договора, а «Траст» — взыскания долга. Пока споры идут с переменным успехом.

Как следует из текста судебного решения, «Синема Парк» взяла кредит в «Трасте» в марте 2017 года под ставку 13% годовых, кредит обеспечивался 27 договорами залога бизнеса группы (поручительства, залоги акций и недвижимости). Тогда «Траст» после пережитой в 2014 году санации принадлежал «Открытию», но в августе 2017-го на оздоровление по новому механизму (его проводил сам ЦБ) попало уже само «Открытие».

В 2019 году «Траст» и киносеть отодвинули срок погашения кредита на декабрь 2022 года и сократили процентную ставку до 7,5%, при этом «Синема Парк» обязалась обеспечить выполнение ряда финансовых показателей. За период действия договора киносеть выплатила проценты в размере 916 млн руб., а список залогового имущества был увеличен до 45 позиций. Самыми дорогими залогами стали доли в компании CP Invest Overseas Limited (1,8 млрд руб., владеет «Синема Парком») и Velios Ltd. (1,8 млрд руб., еще одна компания группы). По кредиту также было предоставлено поручительство самого Мамута.

В марте 2020 года «Синема Парк» перестала выплачивать «Трасту» проценты по кредиту, поскольку отрасль «наиболее пострадала от распространения новой коронавирусной инфекции». Кинобизнес был внесен в соответствующий перечень правительства, в марте кинотеатры вовсе были закрыты, а затем получили возможность работать с заполняемостью не выше 50%. В период закрытия кинотеатров выручку получать было невозможно, а после их открытия она значительно сократилась, приводится в мотивировочной части позиция «Синема Парка».

Ранее в «Трасте» РБК говорили, что банк готов пойти на новую реструктуризацию при достаточном обеспечении кредитов. Но договориться стороны не смогли. В банке также настаивали, что киносеть была излишне закредитована и до наступления пандемии.

После неудачных переговоров «Траст» подал в Арбитражный суд иск о взыскании сначала 500 млн руб. просроченного долга с другого бизнеса Мамута — компании «Вандеркинд» (развивает магазины Hamley's по франшизе), а затем и 2,6 млрд руб. всего оставшегося долга «Вандеркинда». В районных судах рассматриваются иски по просроченным долгам к Мамуту и кинотеатрам. «Синема Парк» в ответ подала иски о реструктуризации всего долга перед «Трастом» на 19 млрд руб. Кроме того, «Синема Парк» обратилась с иском к Центральному банку с требованием отозвать у «Траста» лицензию.

Почему суд вмешался в договор

Истец не может вернуть кредит в сроки, установленные в договоре из-за ограничений, связанных с пандемией, и предусмотреть такое развитие событий было невозможно, сделал вывод суд по одному из исков «Синема Парка». Досрочно выплатить свой долг, как того в марте потребовал «Траст», киносеть тоже не может. Гражданский кодекс предусматривает, что в случае существенного изменения обстоятельств возможно расторжение договора или его изменение. «Следствием как расторжения кредитного договора, так и досрочного истребования кредита будет неизбежное банкротство и ликвидация истца», — отметил судья. Расторжение договора будет противоречить в том числе и общественным интересам (у «Синема Парка» 1283 сотрудника в 26 регионах), отмечается в определении.

В компании отмечали, что киносеть является добросовестным плательщиком: за пандемийный 2020 год она выплатила 389 млн руб. в виде налогов и страховых взносов, так как неисполнение подобных обязательств привело бы к ее банкротству. Также «Синема Парк» сократила в прошлом году расходы на 5 млрд руб.

Хотя в первом квартале 2021 года «Синема Парк» поправила финансовое положение и получила выручку в размере 2,36 млрд руб. (это на 650 млн руб. меньше уровня 2019 года) и 151 млн руб. прибыли, обслуживать кредит по ставке 7,5% такая прибыль не позволяет, приводит суд позицию истца. Общий объем долга перед «Трастом» по кредитным договорам превышает 19 млрд руб., еще более 1 млрд руб. киносеть должна различным кредиторам (всего их 273). Общий же размер процентных платежей перед «Трастом» — 1,4 млрд руб. в год.

«Траст», как следует из документа, настаивал на том, что «Синема Парк» подала иск для уклонения от исполнения кредитных обязательств. Но судья в ответ указал, что киносеть лишь предлагает вернуть всю сумму с отсрочкой. Банк также отмечал, что кредит выдавался на реструктуризацию долга киносети перед Сбербанком, а не на ведение бизнеса, следует из определения.

Судья обратил внимание и на то, что правительство запустило программу кредитов под 2% для пострадавших от пандемии предприятий на выплату зарплат, но «Траст» не согласовал «Синема Парку» получение льготного кредита. «Государство в условиях чрезвычайных ситуаций и экономических потрясений принимает меры по поддержке бизнеса и национальной экономики», — говорится в определении, при этом «Траст» также является госбанком, поэтому «справедливо» требовать от него принятия таких же мер по поддержке организаций из наиболее пострадавших отраслей.

Представитель «Траста» сказал, что банк обжалует решения суда, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как оценивают решение суда юристы

«Синема Парк» не первым из заемщиков «Траста» добивается реструктуризации долга в суде. Ранее компания «ТРК-Красногорск» добилась снижения ставки по взятому в «Трасте» кредиту до 1% — тоже на основании того, что отрасль пострадала от коронавирусных ограничений. ТРК принадлежит красногорский торговый центр «Июнь» (конечные бенефициары — группа «Регионы» семьи Амирана Муцоева, владеющая также подмосковным комплексом «Остров мечты»). Решение о реструктуризации долга на 6,9 млрд руб. вызвало реакцию в ассоциации банков «Россия», где заявили, что это «кабальная сделка для кредитной организации».

Подобные требования в судах предъявлялись в 2014–2015 годах в связи со скачком курса и были связаны с договорами об арендной плате, фиксированными в валюте, вспоминает партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров. «Но тогда судебная система решила, что существенное изменение курса валюты — это предпринимательский риск, который должен учитываться», — добавляет он. В текущей ситуации пандемия — это действительно существенное изменение обстановки, но суд, принимая решение, должен помочь должнику и кредитору найти баланс интересов, считает Александров. «Баланс интересов редко состоит в том, чтобы удовлетворить требования только одной стороны», — рассуждает он.

Судебное изменение условий договора по требованию одной из сторон — это мера из разряда исключительных, и рассчитывать на то, что судебная система легко согласится с такой возможностью, вряд ли приходится, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. В частности, из обзора Верховного суда следует, что эпидемиологическую обстановку можно считать основанием для изменения или расторжения договора. «Но на вопрос, войдут ли кредитные договоры в число подпадающих под такое «судебное вмешательство», на мой взгляд, ответить под силу только Верховному суду», — заключает она.

Говорить о новом тренде немного преждевременно, но кейс заслуживает обсуждения, считает Александров. «Вероятно, в таком же виде решения не устоят в следующих инстанциях, — предполагает он. — Но, возможно, заемщики смогут добиться некой рассрочки, в том числе и во внесудебном порядке».