Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,18 72,33 EUR Нал. 87,02 86,15 USD Бирж. 72,74 -0,02 EUR Бирж. 86,53 -0,09 USD ЦБ. 72,37 +0,19 EUR ЦБ. 86,20 +0,04 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 35002,04 -865,96 IMOEX 3793,93 +0,08% RTSI 1642,70 +0,15% Brent 74,80 -0,28% DJIA 34292,29 +0,03% Nasdaq 14528,34 +0,19%
Дело в теле
Лента новостей
Брата Кокорина задержали за драку в кафе в Москве 10:04, Общество ГИБДД предложила запретить неопытным водителям работать в такси 10:04, Общество В Москве стали выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта 10:01, Технологии и медиа Как избежать проблем на таможне из-за новых правил: 5 советов импортерам 09:54, PRO Едем на пикник: генератор счастливых моментов в путешествиях 09:51, РБК и Lexus В Южной Корее выявили максимальное с апреля число новых случаев COVID-19 09:48, Общество Онищенко не увидел необходимости вакцинировать от коронавируса детей 09:34, Общество «Прививаться всем и прямо сейчас»: зарубежные эксперты о мутациях COVID 09:30, Общество Под Волгоградом опрокинулся автобус с гражданами Узбекистана 09:30, Общество Мортен Хансен: «нет» иногда полезнее для карьеры, чем «да» 09:15, PRO Полный локдаун в Сиднее из-за дельта-штамма коронавируса. Фоторепортаж 09:01, Фотогалерея  Черчесов ответит за Евро. Что важно знать о предстоящем слушании в РФС 09:01, Спорт Меньше свалок: как запустить в России переработку мусора 09:00, Мнение При ракетном ударе по базе США в Сирии были повреждены два здания 08:55, Политика Двойная угроза банкам, риск остановки четырех заводов. Главное за ночь 08:53, Общество Как бизнес экономит время и деньги на командировках 08:49, РБК и Smartway Союз пациентов попросил не запрещать плановую госпитализацию непривитых 08:40, Общество Зачем стартап из США скупает бесперспективные онлайн-магазины — Bloomberg 08:38, PRO Загородный дом за неделю: три технологии быстрого строительства 08:34, Недвижимость Как облачный сервис решает задачи бизнеса 08:20, РБК и Онланта Два человека пострадали в ДТП в Ростовской области 08:14, Общество Суд поддержал киносеть Мамута в споре с «Трастом» из-за статуса госбанка 08:00, Финансы Как приятно начать день 07:46, РБК и «Галс» Исследователи нашли самые старые останки жертвы чумы 07:44, Общество Россияне стали чаще пользоваться услугами гладильщиц и водителей 07:30, Общество В Туве прекратили работу детских лагерей из-за вспышки COVID-19 07:25, Общество «Выходили на игру как на войну». Реакция на победу Украины в 1/8 Евро 07:21, Спорт В Туве в ДТП погиб севший за руль чужой машины подросток 07:17, Общество
Газета
Дело в теле
Газета № 099 (3388) (3006) Общество,
0

Дело в теле

Полиция провела обыски в квартирах журналистов издания «Проект»
Полиция провела обыски у журналистов издания «Проект» по делу о клевете в адрес бизнесмена Ильи Трабера. Активизация следственных действий по делу 2017 года совпала с выходом расследования о недвижимости семьи главы МВД
Роман Баданин
Роман Баданин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Во вторник утром, 29 июня, к журналистам-расследователям из издания «Проект» — главному редактору Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и корреспонденту Марии Жолобовой — прибыли сотрудники полиции. В их квартирах прошли обыски. У журналистов изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Баданина также обыскали машину и взяли с него и его адвоката подписку о неразглашении.

В «Проекте» сообщили, что накануне был анонсирован выход журналистского расследования об активах семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое делала Жолобова совместно с Баданиным.

В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что следственные действия в отношении Жолобовой и Баданина проводились в рамках уголовного дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК; наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов).

В полиции отметили, что уголовное дело было возбуждено по заявлению российского гражданина после демонстрации в эфире телеканала «Дождь» фильма, содержащего заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство. В сообщении пресс-службы полиции говорится, что авторами фильма были Баданин и Жолобова.

Когда в последние годы проходили обыски у журналистов

В апреле 2021 года сотрудники ФСБ обыскали квартиру и рабочее место главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Следственные действия были связаны с уголовным делом о распространении частных сведений об Ольге Сечиной, бывшей жене главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В декабре 2019 года у корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски. Сотрудники управления СК по Краснодарскому краю при поддержке СОБРа проводили у матери двоих детей следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела региональной общественной организации «Е.Н.О.Т.».

В июле 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в квартире советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене (ст. 275 УК).

В июне 2019 года полиция обыскала квартиру журналиста Ивана Голунова, подозревавшегося в причастности к торговле наркотиками (ст. 30 и 228.1 УК; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В апреле 2019 года у корреспондента информационного агентства «Росбалт» Александра Шварева прошли обыски на рабочем месте, а также в двух его квартирах. Следственные действия проводились по делу о клевете.

О чем был фильм «Дождя»

«Проект» сообщил, что речь идет о документальном фильме «Питерские», посвященном предпринимателю Илье Траберу и вышедшем на телеканале «Дождь» летом 2017 года. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено в ноябре того же года Управлением организации дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда в полиции не стали раскрывать имя заявителя, сославшись на защиту персональных данных. О том, что заявителем является представитель бизнесмена Трабера, The Bell сообщало со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

По данным СПАРК, Трабер является совладельцем нескольких компаний, среди которых «Приморский УПК», ООО «НКТ», которому принадлежит многопрофильный терминал «Юг-2» в порту в Усть-Луге. В декабре 2019 года он приобрел крупный пакет акций АО «ЛОЭСК», второй по величине электросетевой компании Ленинградской области.

Авторы фильма напоминали о знакомстве Путина с бизнесменом Ильей Трабером, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин во время работы в мэрии Петербурга общался с Трабером и его партнером Дмитрием Скигиным при работе над проектом по строительству нефтеналивного терминала. Авторы утверждали, что он заработал свое состояние в начале 1990-х годов на торговле антиквариатом, а потом вошел в портовый и топливный бизнесы Санкт-Петербурга. Трабер в разные годы владел Петербургским нефтеналивным терминалом, Выборгским судостроительным заводом и Петербургской топливной компанией. В 2008 году Трабер был фигурантом дела о «русской мафии» в Испании, но смог избежать ареста. Авторы фильма уточнили, что в период съемок Трабер и его представители не отвечали на их запросы, однако затем от них пришло требование удалить материалы, которые еще не вышли.

В январе 2018 года генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева рассказывала, что в рамках дела о клевете силовики запрашивали уставные документы телеканала и свидетельство о регистрации СМИ, а также личные данные журналистов, работавших над фильмом. Тогда же, по словам Синдеевой, от правоохранительных органов звучала просьба обеспечить явку авторов фильма в управление полиции.

В декабре 2018 года по делу о клевете показания давал Дмитрий Кравец, сын Ильи Трабера и один из героев фильма.

Почему активизация следственных действий вызвала вопросы

Опрошенные РБК юристы отмечают, что активизация следственных действий по этому делу вызывает вопросы. «Срок давности за преступление небольшой тяжести, совершенное в 2017 году, истек в 2019-м, — поясняет управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев. — Поскольку он начинает течь с момента совершения преступного деяния». Согласно ст. 78 УК РФ, истечение срока давности является основанием для освобождения от ответственности.

При этом 30 декабря 2020 года в ст. 128.1 УК были внесены изменения, согласно которым клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, переходит в разряд преступлений средней тяжести. Для такого рода преступлений срок давности составляет шесть лет. Однако Гавришев поясняет, что ее действие не может распространяться на дело Жолобовой и Баданина. «Преступность и наказуемость указанных деяний, совершенных в период до 30 декабря 2020 года, определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния», — уточняет он.

Блок видео рекомендаций

Кроме того, в Telegram-канале издания «Проект» сообщается, что у журналистов проходили неотложные обыски, то есть следственные действия без постановления суда, по решению следователя.

«Такие мероприятия относятся к исключительным случаям, — говорит адвокат Александр Молохов. — Например, когда необходимо предотвратить преступление или если пауза с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться». Расследование дела о клевете, которое было возбуждено в ноябре 2017 года, вряд ли можно считать таким исключительным случаем, уверен он.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: обыски , Илья Трабер , СМИ , журналистика , Роман Баданин
Материалы по теме
К главреду и журналистам «Проекта» пришли с обысками Политика
Обвиненный в домогательствах экс-учитель школы МГУ подал иск к «Проекту» Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter