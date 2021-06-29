«Волга-Днепр» нашла новое авиарусло

Ведущий российский каргоперевозчик перестал использовать воздушное пространство Белоруссии

Крупнейшая российская авиагрузовая группа «Волга-Днепр» больше не летает через Белоруссию из-за санкций и требований британских властей. Пассажирские авиакомпании России по-прежнему выполняют полеты через эту страну

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) — отказался летать через Белоруссию, следует из данных FlightRadar24. «Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером. «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев, РБК направил запрос в «Белаэронавигацию».

О чем британские власти предупредили авиакомпании

На прошлой неделе США и Великобритания вслед за Евросоюзом ввели санкции против Белоруссии после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, но из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе экстренно приземлился в Минске. Информация о минировании не подтвердилась, а пока лайнер находился в Белоруссии, с рейса сняли двух пассажиров — сооснователя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которых арестовали.

Европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство практически сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Так, регулярные рейсы в белорусскую столицу отменили немецкая Lufthansa, польская LOT и латвийская airBaltic.

21 июня управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили источники в двух российских авиакомпаниях.

Согласно введенным санкциям, активы «Белаэронавигации» замораживаются, ей запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы, включая оплату сборов за сопровождение полетов в воздушном пространстве Белоруссии и посадку в аэропортах этой страны. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы, прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме. РБК направил запрос в управление гражданской авиации Великобритании.

Как теперь летают самолеты «Волга-Днепр»

По данным сервиса FlightRadar24, самолеты группы «Волга-Днепр» (помимо одноименного перевозчика в нее входят авиакомпании AirBridgeCargo и «Атран») перестали использовать воздушное пространство Белоруссии практически на следующий день после получения письма от управления гражданской авиации Великобритании. На группу в 2020 году пришлось 95% чистой прибыли грузовых авиакомпаний России.

Boeing 737-400 авиакомпании «Атран» 21 июня летал из Москвы в Нюрнберг (Германия) через Белоруссию (продолжительность рейса составила 2 часа 47 минут). Но 22 июня для полета между этими городами он использовал уже воздушное пространство стран Балтии, продолжительность полета выросла на 16 минут, до 3 часов 3 минут.

Ил-76 авиакомпании «Волга-Днепр» 22 июня совершил рейс из Брно (Чехия) в Москву через Белоруссию, а 23 июня для перелета из Москвы в Загреб (Хорватия) ему также пришлось использовать воздушное пространство прибалтийских стран.

Boeing 777 авиакомпании AirBridgeCargo 25 июня тоже совершил рейс из Сарагосы (Испания) в Москву через страны Балтии, минуя Белоруссию.

Помимо российских грузовых перевозчиков в группу «Волга-Днепр» входят авиаремонтные компании AMTES (Германия) и Volga-Dnepr Gulf (ОАЭ). При участии Исайкина также созданы британский грузоперевозчик CargoLogicAir и немецкий CargoLogic Germany.

«Головная компания группы «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах, поэтому на группу влияют решения, принятые властями Евросоюза и Англии», — говорит авиаюрист Алексей Елтунов. Значительный объем перевозок «Волга-Днепр» выполняет за пределами России, что также могло сказаться на принятии компанией решения не летать над территорией Белоруссии, добавляет доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, директор «РКБ ПРАВО» Анастасия Рагулина.

Как отреагировали на запрет пассажирские авиакомпании

Крупнейшие пассажирские авиакомпании России также знают о запрете сотрудничать с «Белаэронавигацией» от управления гражданской авиации Великобритании, утверждает источник РБК, близкий к российским авиавластям. Но они продолжают выполнять рейсы в Минск и использовать воздушное пространство Белоруссии для транзитных полетов, например в Калининград.

По словам собеседника РБК, предупреждение в первую очередь могло затронуть «Аэрофлот» как единственную российскую пассажирскую авиакомпанию, летающую в Лондон и Минск. Но, по данным FlightRadar24, для ежедневных полетов между Россией и Англией перевозчик продолжает использовать воздушное пространство Белоруссии. Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.

Блок видео рекомендаций

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что авиакомпания при производстве полетов пользуется официальными источниками, к примеру NOTAM (Notices to AirMan — извещение летному составу; их издают национальные службы аэронавигационной информации). Но до сих пор из «огромного количества» NOTAM ни одно не касалось «Белаэронавигации». «Для полетов мы используем экономически выгодные, обеспечивающие безопасность и регулярность перевозок трассы и воздушные пространства, в том числе воздушное пространство Республики Беларусь», — отметил представитель «Уральских авиалиний». РБК направил запросы в S7, «Победу», «Россию» и Utair.

По словам Алексея Елтунова, российские пассажирские компании вряд ли последуют за «Волга-Днепр». «Письмо [британских авиавластей] все же носит рекомендательный характер, а их бизнес преимущественно находится под управлением российских юрлиц», — отмечает он.