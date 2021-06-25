Пандемия омолодила должников

Коллекторские агентства зафиксировали двукратный рост доли проблемных кредитов, взятых молодыми заемщиками

Микрофинансовые организации в этом году стали активнее продавать коллекторам долги клиентов младше 25 лет, рассказали РБК участники рынка. Доля молодежи в такой просрочке, в том числе по займам до зарплаты, подскочила до 20%

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали активнее продавать проблемные долги молодых клиентов — заемщиков до 25 лет. В первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступки прав на взыскание), достигла 20%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, есть у РБК). По сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась, подскочив с 9,7%. Коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.

«Аномальный рост» доли юных неплательщиков также зафиксировали в компании Debex, владеющей онлайн-платформой по продаже просроченных долгов. По ее данным, на протяжении 2020 года менее 10% должников МФО, чьи долги попали к коллекторам, были не старше 20 лет. А по итогам первого квартала этого года показатель увеличился до 21,7%. Во втором квартале доля юных должников снизилась до 15%. В Debex эту коррекцию объясняют тем, что полных данных за отчетный период еще нет.

Доли должников других возрастов фактически не изменились — можно считать, что влияние пандемии на молодежь оказалось сильнее, чем на другие группы клиентов, поясняет гендиректор Debex Александр Данилов.

Долги молодых стали активнее продавать коллекторам не только МФО, но и банки, следует из статистики НАПКА. В первом квартале на заемщиков до 20 лет пришлось 0,7% от числа кейсов против 0,2% годом ранее. Низкую долю этой возрастной группы должников в ассоциации объясняют тем, что банки менее охотно кредитуют молодежь, чем МФО.

Почему в пандемию молодежь брала микрозаймы

Доля молодых заемщиков МФО растет начиная с 2020 года, отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником 24» Юрий Кудряков. «Причин несколько. Это активное развитие дистанционных каналов продаж самими МФО — как правило, онлайн-продукт понятен более молодой аудитории. Во-вторых, поиск МФО новой целевой аудитории. В-третьих, молодежь становится более активной и самостоятельной, начиная работать уже с 18 лет и пытаясь закрыть свои потребности без родительской помощи», — перечисляет он.

Как следует из статистики ЦБ, доля онлайн-микрозаймов планомерно увеличивается как минимум с 2018 года (pdf.). В четвертом квартале прошлого года 75% коротких займов «до зарплаты» (PDL) выдавалось дистанционно, в сегменте среднесрочных IL-займов доля онлайн-выдач достигла 22%.

В пандемию молодые люди занимали в МФО, чтобы «перекрутиться», считает Данилов: «Многим казалось, что нужно потерпеть один-два месяца и все наладится». В июле—августе 2020 года россияне до 30 лет были самой значительной группой получателей займов, оценивали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В августе на них пришлось 31,4% выдач. Заемщиков младше 25 и 20 лет бюро в своей статистике не выделяло.

Крупные МФО по-разному относятся именно к молодым заемщикам. В некоторых компаниях РБК сообщили, что отклоняют заявки самых юных потребителей. Например, «МигКредит» и «Лайм-Займ» работают только с клиентами от 21 года, а платформа Webbankir — старше 20 лет. В группе Eqvanta (бренд «БыстроДеньги») доля клиентов 18–20 лет сейчас составляет 5–7%, с середины прошлого года она удвоилась, оценивает ее операционный директор Сергей Весовщук. Группа «Финбридж» тоже сделала ставку на молодежь в прошлом году. «Наш бренд «Деньги Сразу» экспериментально увеличивал выдачи молодым людям в первой половине 2020 года, то есть до наступления пандемии. После пересмотра скоринговой политики количество молодых заемщиков выросло, но не существенно», — говорит управляющий партнер группы Леонид Корнилов.

«Мы понимаем, что с каждым годом количество работающих молодых людей растет, но статистически уровень потенциально просроченной задолженности в данной когорте граждан выше прочих», — поясняет управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

В самой молодой категории клиентов (20–22 лет) уровень дефолтов по займам выше на 3 п.п., чем в целом по портфелю, соглашается Пономарев из Webbankir. Но кризис, по его словам, научил заемщиков внимательнее относиться к финансовым вопросам. «Люди не берут «лишних» денег, то есть рассчитывают необходимую сумму займа максимально точно и стараются вернуть ее при первой возможности. Это касается всех категорий заемщиков, в том числе молодежи», — подчеркнул он.

Корнилов допускает, что некоторые МФО, которые раньше наращивали портфель молодых клиентов, в период пандемии «столкнулись с обратной стороной этого роста — дефолтами». «У нас не было потребности в каких-то отдельных мероприятиях в части взыскания долга к этому сегменту», — добавляет он.

В четвертом квартале 2020 года был небольшой опережающий рост просрочки по займам, выданным клиентам 18–20 лет, говорит Весовщук. По его словам, этот рост несущественный и долги, возникшие как раз во второй половине прошлого года, могли в этом году попасть к коллекторам.

Как на молодых должников смотрят взыскатели

Намерения продавать взыскателям долги именно молодых клиентов сейчас нет, говорит Весовщук из Eqvanta. По его словам, МФО стремятся продавать ту часть дефолтного портфеля, которая показывает низкую эффективность сборов при судебных разбирательствах.

Портфели с конца 2020 года на рынке цессии выросли в цене почти в два раза, соответственно, вырос и сегментов должников, которых эффективнее продать здесь и сейчас, без судебных процессов, поясняет операционный директор группы Eqvanta: «Сюда, скорее всего, и попали молодые должники, которые имеют не лучшую платежную дисциплину и нестабильную работу».

«Омоложение» портфеля долгов — тенденция, которая укрепится в этом году, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Он считает молодых заемщиков перспективными клиентами: «В моменте их доход действительно низкий либо непостоянный, однако спустя время именно молодые должники начинают активно работать над своей просроченной задолженностью, так как у них появляется семья, возникают новые потребности и финансовые планы, реализовать которые без использования кредитных средств практически невозможно».

На долги молодежи, если брать в расчет не только МФО, но и банки, приходится суммарно 2,3% проданных взыскателям кейсов, замечает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. И значительных перекосов при работе в сторону заемщиков до 25 лет пока не предвидится, заключает он.