Фейковая поправка не прошла президента

Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении ответственности СМИ

Федеральное собрание одобрило закон о введении для журналистов ответственности за цитирование других СМИ, чье руководство не может быть установлено. Однако Владимир Путин отправил закон на повторное рассмотрение

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и ободренный Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейковых сообщений. Законопроект был возвращен в Госдуму 15 июня для повторного рассмотрения, свидетельствуют данные Системы обеспечения законодательной деятельности.

На следующий день Совет Думы направил текст заключения в профильный комитет — по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне прошлого года. Его авторами выступили депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко. В мае этого года он прошел третье чтение, после чего был направлен на рассмотрение в Совет Федерации, который одобрил его 2 июня.

Согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <...> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

В поправках в закон о СМИ, которые отклонил президент, говорилось, что для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ, а необходимо, чтобы главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности», в противном случае, согласно поправкам, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

Какие претензии есть к законопроекту

У президента «появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к тем, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому он посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Законопроект с самого начала вызвал сильную критику со стороны юристов и журналистов. Предложенные поправки бессмысленны, заявлял, в частности, один из авторов закона «О СМИ» Михаил Федотов. Он напоминал, что у каждого зарегистрированного СМИ есть главный редактор, а интернет-ресурсы без регистрации и так не являются СМИ. Главный редактор не может быть привлечен к ответственности по законодательству о СМИ вообще: он может быть привлечен по КоАП, по УК, по ГК, но не по закону «О СМИ». Вступление поправок в силу, скорее всего, привело бы к многократному увеличению числа ответчиков по ст. 152 ГК (защита чести, достоинства и деловой репутации), предупреждал Федотов.

«Откровенно странной и вредной идеей» называл поправки старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. По его словам, они фактически вводили в законодательство принцип коллективной ответственности. Задача и обязанность государства — устанавливать и привлекать к ответственности возможных правонарушителей, а если государство это сделать по каким-то причинам не в состоянии, то это вопросы прежде всего к правоприменителям и их эффективности, но никак не повод для законодателей возлагать ответственность на неограниченный круг лиц, в данном случае журналистов, уверен Добрынин.

Директор и ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» (признан иноагентом) Галина Арапова называла законопроект дополнительным инструментом давления на журналистов. В законе «О СМИ» изначально была верная логика: к ответственности привлекается первоначальное СМИ, чей текст воспроизводится. И это логично, ведь журналист, работая с фактами, источниками, должен проверять достоверность. Редакция несет ответственность за текст, который она публикует, объясняла Арапова.

Что будет с законом дальше

Депутат Госдумы и один из авторов инициативы Евгений Ревенко сообщил РБК, что наложение вето — «стандартная процедура»: «Очевидно, возникли некие дополнительные соображения, с которыми нам предстоит ознакомиться. С их учетом законопроект будет доработан, но уже в рамках нового, VIII созыва Государственной думы».

РБК обратился за комментарием к председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Действующее законодательство в ситуации вето предусматривает несколько вариантов действий. Отклоненный президентом закон может быть еще раз рассмотрен парламентом и принят, несмотря на позицию президента. Для этого потребуется квалифицированное большинство голосов — «за» должны проголосовать более 2/3 депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Но наиболее вероятный вариант — доработка закона. Правки должны устранить недостатки, которые приведены в обосновании вето. В этом случае по предложению либо с предварительного согласия президента создается специальная комиссия для выработки согласованного текста закона.

Третий вариант, предусмотренный законодательством, — согласие Думы с решением президента и снятие законопроекта с дальнейшего рассмотрения.

Использование президентом права вето можно трактовать как напоминание, что последнее слово именно за ним, сказал РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В чем-то это может быть способ развязать руки — впереди избирательная кампания, и фейки будут использовать самые разные медиа, в том числе провластные, и, быть может, не всегда нужно их ограничивать», — отметил он. Виноградов добавил, что тема борьбы с фейками «перегрета» и не приносит бонусов власти, однако публично признать это она не готова.