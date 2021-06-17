Роскомнадзор встает на правоохранительный путь

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О связи»

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О связи», которые предоставят Роскомнадзору доступ к сведениям об абонентах, который ранее был лишь у правоохранительных органов. По словам операторов, с ними проект не обсуждался

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О связи», касающиеся отечественных социально значимых сайтов. Но ко второму чтению законопроект существенно изменился и в нем неожиданно появились нормы, которые еще в марте предлагал Роскомнадзор для борьбы с серыми сим-картами (хотя тогда эти инициативы поддержки не получили).

Так, согласно принятому во втором чтении законопроекту, операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору сведения об абонентах и пользователях, подключенных к корпоративным тарифам, об используемом ими оборудовании, о местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон, о фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения.

Как ранее пояснял РБК представитель Роскомнадзора, с помощью этих сведений ведомство планировало бороться с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно и используются в схемах мошенничества.

Однако предложение тогда критиковали участники рынка, указывая, что Роскомнадзор получит данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, а некоторая из запрашиваемой информации может иметь отношение к «тайне связи». Отрицательное заключение на проект также дало Минэкономразвития, посчитав, что реализация инициативы приведет или будет способствовать введению избыточных ограничений и обязанностей для участников рынка, а также может вызвать необоснованные расходы для представителей отрасли.

Что еще утвердили во втором чтении

В принятом во втором чтении документе уточнено, какие сайты могут войти в перечень социально значимых. Это официальные ресурсы госорганов, государственных внебюджетных фондов, порталы госуслуг, а также «иные сайты», определяемые правительственной комиссией (в первой версии документа лишь указывалось, что перечень установит правительство). В апреле 2020 года Минцифры начало эксперимент с «Доступным интернетом», в рамках которого утвердило список из 391 ресурса, помимо сайтов госорганов в него попали соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ и другие сервисы. Эти ресурсы должны были создать облегченные версии своих сайтов без видеоконтента. Однако «Коммерсантъ» сообщал, что власти намерены обязать операторов давать бесплатный доступ к видеоконтенту «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также к сайтам телеканалов первого и второго мультиплексов. Представители операторов критиковали создание слишком широкого перечня сайтов.

Появилось положение против так называемой подмены номера, когда звонящий маскирует вызов под другого абонента. Оператор связи должен передавать в сеть другого оператора номер в неизменном виде и должен будет прекратить пропуск трафика, если информации о номере нет или звонок идет из-за рубежа, но указан российский номер. Во время ПМЭФа соавтор поправок, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что эта норма должна «кардинально изменить подход в борьбе с так называемыми подменными номерами».

Введено исключение для игроков рынка на подключение к «техническим средствам противодействия угрозам». Согласно так называемому закону о суверенном Рунете, к этим средствам должны подключаться все операторы в стране, с помощью них Роскомнадзор может противодействовать угрозам для работы Рунета извне, а также ограничивать доступ к сайтам из перечня запрещенных. С недавнего времени ведомство также начало использовать это оборудование как инструмент влияния на зарубежные компании, заставив Twitter удалять запрещенную в России информацию, замедлив скорость доступа к сервису. Принятые поправки разрешают не ставить это оборудование тем операторам, скорость передачи данных для пользователей которых составляет менее 10 Гбит/с. Как пояснил «Интерфаксу» Хинштейн, узлов с низкой пропускной способностью в настоящий момент гораздо больше, чем узлов с крупной емкостью, но их совокупный трафик не превышает 5% от общего. Установка оборудования «суверенного» Рунета на каждом из них экономически нецелесообразна, норма коснется в основном малых операторов связи, для них будет предусмотрен порядок пропуска трафика через оборудование, установленное на сетях более крупных игроков.

В законопроекте появилась поправка о требованиях к операторам и владельцам линий связи, пересекающих государственную границу. Они должны принадлежать российским юрлицам и направлять сведения о себе в специальный реестр, который будет вести Роскомнадзор. Операторы и собственники линий связи, точек обмена трафиком будут не вправе подключать линии связи, не включенные в реестр, следует из документа. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов затруднился сказать, кто из владельцев, пересекающих границу России линий связи, попадет под новое требование. Как правило, существующие сети принадлежат либо крупнейшим отечественным операторам связи, либо российским юрлицам европейских операторов вроде Telia или Orange.

Что о законопроекте говорят участники рынка

Сразу несколько участников рынка обратили внимание на то, что поправки были внесены в последний момент. Изначально при внесении в нижнюю палату парламента в декабре 2020 года этот законопроект занимал всего две страницы и касался только установки бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам. Согласно данным на сайте Госдумы, версия ко второму чтению была опубликована лишь в 20:30 15 июня, а принята — на следующий день. Новая версия документа существенно увеличилась и занимает теперь уже 18 листов.

«В законопроект на стадии второго чтения включены положения, которые не соответствовали изначальной концепции. По большинству проектов нормы либо не обсуждались, либо не были поддержаны отраслью при обсуждении», — указал источник РБК в одном из операторов связи. По его словам, не обсуждались с операторами положения по вопросам регулирования «суверенного» Рунета, борьбы с подменой номеров, перечня сведений об абонентах, передаваемых в информационную систему Роскомнадзора. «Уже сейчас очевидно, что в законодательстве формируются разнонаправленные тренды по регулированию предоставления в различные органы власти ряда сведений, в том числе о местонахождении абонента и фактах осуществления вызова, которые являются чувствительными с точки зрения защиты тайны связи и личной жизни», — говорит собеседник РБК в другом крупном операторе.

По словам еще одного источника РБК на телекоммуникационном рынке, позиция операторов частично учтена только в теме доступного интернета для граждан. «Например, что это должны быть государственные и региональные ресурсы, а не коммерческие организации. По остальным темам были только начальные обсуждения, окончательные варианты не обсуждались», — указал он.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил, что компании «необходимо время для более детального анализа текста законопроекта, принятого во втором чтении». «Видим, что его регулирование теперь охватывает не только вопросы реализации доступного интернета. Все они, в отличие от появившихся перед вторым чтением норм, ранее проходили обсуждение на различных площадках», — отметил он.

Представители МТС, «Ростелекома» и «МегаФона» отказались от официальных комментариев.

Александр Хинштейн сообщил РБК, что положения законопроекта, касающиеся борьбы с серыми сим-картами, «носят уточняющий, технический характер» и не затрагивают интересы бизнес-сообщества. По его словам, до этого эти положения не обсуждались с операторами, «поскольку относятся к сфере государственной безопасности».

Требование к владельцам пересекающих границу линий связи и узлам связи на территории страны о том, чтобы они являлись российскими юрлицами, депутат объяснил тем, эти объекты «являются критическими с точки зрения функционирования российских сетей и обеспечения связанности с глобальной сетью интернет». «На владельцев этих объектов, в том числе, возлагаются требования по исполнению указаний Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования на случай возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования сетей связи. Норма направлена на исключение рисков неисполнения указаний и внешнего влияния на процессы противодействия угрозам», — сообщил Хинштейн.