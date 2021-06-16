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Российские миллениалы погрустнели сильнее прочих
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Газета
Российские миллениалы погрустнели сильнее прочих
Газета № 089 (3378) (1606) Общество,
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Российские миллениалы погрустнели сильнее прочих

Эксперты Deloitte представили очередное исследование главных тревог молодежи
Настроение у российской молодежи упало в 2021 году в среднем сильнее, чем у сверстников по миру, следует из отчета Deloitte. Еще в России молодые женщины почти в два раза чаще жаловались на постоянный стресс, чем мужчины
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тревожный год

В 2021 году настроение молодых россиян — миллениалов и представителей поколения Z (зумеров) — упало сильнее, чем у их ровесников в мире. Если у последних оно снизилось в целом на три балла, то в России — на пять среди миллениалов и на семь у поколения Z. Об этом говорится в «Исследовании миллениалов и поколения Z в 2021 году в России» международной консалтинговой компании Deloitte (есть у РБК).

К миллениалам авторы отнесли людей, родившихся с января 1983 года по декабрь 1994-го, к зумерам — рожденных с января 1995 года до декабря 2003-го.

Оценка настроения проводилась при помощи пяти вопросов: респондентов просили оценить по 100-балльной шкале (0 означает крайне неблагоприятное положение, 100 — крайне позитивное) ситуацию в экономике, социополитической сфере, собственное финансовое положение, ситуацию с экологией и воздействие бизнеса на общество. По среднему арифметическому этих оценок определялся общий уровень настроений опрошенных. Согласно расчетам исследователей, среднее настроение российских миллениалов остановилось на оценке 27 пунктов (у миллениалов по миру в среднем — 34), причем оно ухудшилось на пять пунктов с прошлого года. Та же ситуация с российскими представителями поколения Z: средний уровень их настроений — 29 баллов, тогда как у их сверстников по миру в среднем — 36.

Во всех четырех категориях (миллениалы в России и по миру, зумеры в России и по миру) женщины оценивают обстановку пессимистичнее, чем мужчины, на семь—девять баллов. Женщины больше, чем мужчины, испытывали стресс в 2021 году, также показало исследование. Молодые россиянки (39% среди миллениалок и 50% — среди поколения Z) заявили, что тревожатся все время. Среди российских мужчин эти показатели почти в два раза меньше — 23 и 29% соответственно. Зато средние показатели тревоги среди молодых людей по миру выше, чем у россиян, указано в исследовании. Если среди российских миллениалов о постоянных тревогах заявили 31% опрошенных, а среди поколения Z — 39%, то по миру в состоянии непроходящего стресса находятся 41% миллениалов и 46% людей следующего поколения.

Кого опрашивали

Ежегодный доклад Deloitte разделен на две части: изучение представителей нового поколения по всему миру и отдельно в России. Для глобального исследования авторы опросили 22,9 тыс. миллениалов и представителей поколения Z из 45 стран. В том числе интервью дал 301 миллениал и 201 представитель поколения Z из России.

Прежние различия

Тревоги по поводу системы здравоохранения и заболеваемости оказались не самыми главными для российских молодых людей. У миллениалов этот источник беспокойства — только на третьем месте по значимости, а больше всего их волнуют неравенство в распределении богатств и доходов, а также коррупция в бизнесе и политике. Российские представители поколения Z вообще не назвали проблемы, связанные со здоровьем и пандемией, в числе ключевых. Их главные тревоги — коррупция, безработица и неравенство в доходах. Россияне вообще гораздо больше, чем их ровесники, уверены, что доходы в обществе распределяются неравномерно: так думают 86% миллениалов и 81% зумеров в России (по сравнению с 69 и 66% в мире соответственно).

Напротив, в мире проблемы, связанные со здравоохранением, являются источником стресса номер один для миллениалов (также их волнуют безработица и климатические изменения). Главные тревоги поколения Z в мире связаны с климатом, отсутствием рабочих мест и все теми же проблемами здравоохранения.

Большая часть молодых людей в России уверены, что в будущем ситуация в экономике должна ухудшиться: так думают по 47% и миллениалов, и представителей поколения Z. В мире количество пессимистически настроенных молодых людей несколько меньше — 43 и 41% соответственно.

Исследование показало, что российские миллениалы более пассивны, чем их сверстники по миру, когда речь идет о попытках повлиять на окружающее. Зато представители поколения Z показали почти такую же, как их ровесники в других странах, готовность влиять. Так, всего 15% миллениалов в России заявили, что пытались обучать других людей и влиять на их мнения (по миру положительно на этот вопрос ответили в два раза больше респондентов — 30%). Данные поколения Z: 30% — в России и 33% — в мире. Всего 9% российских миллениалов сказали, что пытались сами изучать вопросы инклюзивности, национальных и культурных различий (по миру — 24%). Среди поколения Z положительно на этот вопрос ответили 22% россиян (28% — по миру).

Кроме того, россияне более спокойно, чем их ровесники, относятся к экологическим проблемам. Всего 26% миллениалов и 35% представителей поколения Z в России считают, что сейчас решить экологические проблемы уже не представляется возможным (по миру так считают 44% миллениалов и 43% людей поколения Z).

Годом ранее молодые люди в опросе Deloitte уже назвали главными источниками своих тревог здравоохранение, распределение богатств, коррупцию, безработицу и безопасность. Тогда уровень тревоги также оказался выше у зумеров. Молодежь заявила, что ее больше всего волнуют проблемы, связанные с работой и благосостоянием. В список главных личных тревог попали финансовое благополучие в долгосрочной перспективе, семейное благосостояние и карьера, а также состояние здоровья.

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Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: молодежь , миллениалы , Deloitte , Опрос
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