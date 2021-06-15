Коронавирус поднял смертность до середины 1990-х

Росстат представил окончательные данные по демографии за 2020 год

В пандемийном 2020 году смертность в России выросла больше всего с середины 1990-х годов, а COVID унес жизни 144,7 тыс. россиян. Остальная часть избыточной смертности пришлась на болезни кровообращения, нервной системы, пневмонию

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Общая смертность в России в 2020 году выросла почти на 19%, или на 340,3 тыс. человек, следует из окончательных данных Росстата по демографии за 2020 год (.xlsx), опубликованных 11 июня. Это максимальный прирост с середины 1990-х годов. Из мартовских предварительных данных следовало, что смертность за год выросла на 323,8 тыс. человек.

В годовом приросте смертности 42,5% пришлось на летальные исходы, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция. Остальную часть избыточной смертности 2020 года (по сравнению с предыдущим) обеспечили болезни системы кровообращения, пневмонии, эндокринные заболевания и другие. Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, «которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», отмечал Минздрав (.pdf).

В 2020 году в России было официально выявлено почти 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Выздоровели почти 2,6 млн человек, но, как заявила 11 июня вице-премьер Татьяна Голикова, фатальные исходы случались и после выздоровления от COVID-19, поскольку коронавирус может приводить к осложнениям при хронических заболеваниях.

Влияние пандемии на рождаемость

Рождаемость за прошлый год сократилась на 3% (минус 44,6 тыс. человек) после снижения показателя на 7,7% в 2019 году. Отрицательная динамика рождаемости в последние годы — это отголосок демографического провала 1990-х годов, который теперь приводит к снижению количества потенциальных матерей, объяснял Минтруд в апреле. Российские власти проводят политику стимулирования рождаемости (материнский капитал, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка и т.д.).

Пандемия в общем случае замедляет рождаемость, отмечали зарубежные эксперты: семьи откладывают зачатие детей, локдауны снижают сексуальную активность, соединяются меньше потенциальных пар. Но эти эффекты в силу естественного цикла от зачатия до рождения не могли успеть проявиться в 2020 году. Количество заключенных браков в России в 2020 году сократилось на 19% после роста их числа на 6,4% в предыдущем году.

В итоге естественная убыль населения в стране (количество родившихся минус количество умерших) в 2020 году увеличилась в 2,2 раза — до 702 тыс. человек, что является максимумом с 2005 года, следует из данных Росстата. В региональном разрезе максимальное ускорение естественной убыли зафиксировано в Татарстане (в 72 раза, до минус 13 тыс. человек) и Санкт-Петербурге (в 58 раз, до минус 18 тыс. человек), в Москве естественный прирост в 15,2 тыс. человек в 2019 году сменился убылью в 24,6 тыс. человек в 2020-м.

Последствия ковида

Распределение смертности по основным классам причин, предоставленное Росстатом, позволяет увидеть источники избыточной смертности в 2020 году:

смертность от болезней системы кровообращения (включая ишемические болезни сердца и инсульты), на которые традиционно приходится самая большая доля смертей в России, в прошлом году выросла на 11,6% (или на 97,3 тыс. случаев) после снижения на 1,7% в 2019-м и на 0,8% в 2018 году;

от пневмонии — выросла в 2,4 раза (плюс 34,4 тыс. человек), тогда как в 2019 году смертность от пневмонии снизилась на 6,7%;

от болезней нервной системы (воспалительные болезни центральной нервной системы, болезнь Паркинсона и т.д.) — выросла на 20,9% (плюс 21,1 тыс.);

от болезней эндокринной системы — выросла почти на 25%, в том числе от сахарного диабета — на 25,8% (плюс 10,6 тыс.);

наконец, смертность «от старости» (которую не удалось классифицировать в других рубриках) увеличилась на 20% (плюс 17,2 тыс.), хотя в 2019 году она снизилась на 5,1%.

Голикова рассказывала, что в 2020 году были зарегистрированы случаи смерти людей, которые вылечились от коронавируса, но потом умерли от других заболеваний, в первую очередь хронических — в результате негативного влияния, которое инфекция оказала на здоровье. Например, часть прироста смертности от пневмонии в 2020 году могла прийтись на случаи перенесенного COVID-19, который был вылечен на момент смерти.

Косвенные эффекты пандемии

Часть избыточной смертности также может быть связана с косвенными, «неклиническими» эффектами пандемии, утверждают эксперты американского Института измерения и оценки здоровья (IHME). По их данным, психологическое влияние пандемии и соответствующих карантинных ограничений может приводить к усугублению психических расстройств, повышенному употреблению алкоголя.

В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м. Хотя в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2%. Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения: Росстат насчитал 24,16 тыс. человек, умерших по этой причине, — на 24% больше, чем в предыдущем году.

В то же время локдаун повлиял на смертность в автоавариях незначительно. Количество жертв ДТП, по данным Росстата, в 2020 году сократилось на 1,3% после ежегодного снижения в среднем на 5% в 2017–2019 годах. В ГИБДД объясняли, что влияние карантина было неоднозначным: с одной стороны, во время локдауна и количество ДТП, и смертность в них действительно сократились, с другой — «люди, которые снова сели за руль, частично утратили водительские навыки, а некоторые — и чувство опасности, поддавшись эйфории после отмененного локдауна».

При этом в России данные о смертности в ДТП собирают два ведомства — Росстат и Госавтоинспекция, и они несопоставимы. По данным Госавтоинспекции, количество ДТП в 2020 году снизилось на 11%, а смертность в них — на 4,5% (до 15 788). У Росстата, который собирает данные на основе медицинских свидетельств, показатель на 15% ниже.

Возрастные данные

Еще один важный ряд данных, опубликованных Росстатом, — возрастная структура смертности, в том числе от COVID-19. Коронавирусная смертность оказалась сконцентрирована в старших возрастах. Так, почти 57% умерших от COVID-19 — люди старше 70 лет, 83% — люди старше 60 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня заявил, что теперь коронавирусом «тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые».

В исследовании Всемирного банка от июля 2020 года (.pdf) была отмечена закономерность: в более развитых странах доля смертности от COVID-19 больше сконцентрирована в возрастах от 70 лет, чем в менее развитых странах, где страдают и более молодые поколения.

В целом общая смертность в России в возрастных когортах старше 60 лет (60–64, 65–69 и т.д.) выросла на 19–45% в 2020 году к 2019-му. Исключение — категория россиян, которым в 2020 году было 75–79 лет. В этой группе общая смертность выросла лишь на 1% — по сравнению с аналогичной группой 2019 года. Связано это с тем, что именно в 2020 году категорию в возрасте 75–79 лет полностью формировали люди, рожденные с 1941 по 1945 год, то есть в период Великой Отечественной войны, на который пришелся спад рождаемости. Еще в 2019 году в возрастную группу 75–79 лет входили рожденные в довоенный 1940 год. Общий спад численности группы нашел отражение и в уровне смертности: в отсутствие пандемии смертность в этой группе должна была бы в 2020 году сократиться только из-за того, что в нее попало значительно меньше людей, чем годом ранее.