Культурные проекты берут ценой

Объявлены получатели второй волны президентских грантов 2021 года

Семь из десяти проектов, получивших крупнейшие президентские гранты, связаны с творчеством — театральной и кинорежиссурой, сочинением музыки и распространением православного просветительского контента

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Просвещение и кораблестроение

В пятницу, 11 июня, Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2021 года.

Большая часть из них оказалась связана с культурой и искусством. Так, на первое место по сумме выделенных средств с 48 млн руб. попал проект «Пропавшие в кинохронике» историко-художественной мастерской «Невский баталист». Его создатели предлагают построить трехмерную панораму в павильоне «Ленфильма». «В залах будут воссозданы рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев, — сказано в описании проекта. — Дополненная медиа, аудио, световыми эффектами трехмерная панорама создаст ощущение присутствия и позволит погрузиться в обстановку событий». Необходимость проекта обусловлена тем, что в петербургских военных музеях информация о Великой Отечественной войне представлена «в рамках одного направления и недостаточно эмоционально», говорится в описании.

На втором месте по объему грантовой помощи — биеннале театрального искусства Ассоциации музыкальных театров с 44 млн руб. В рамках него планируется провести два фестиваля — драматический («Уроки режиссуры») и музыкальный («Видеть музыку»). На третьем — международный благотворительный фестиваль «Белая трость», созданный фондом помощи незрячим и слабовидящим детям Дианы Гурцкой с 43 млн руб. В ходе фестиваля пройдет гала-концерт с участием незрячих детей, сказано в описании проекта.

43 млн руб. получил национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, учрежденный Фондом поддержки стратегических инициатив. Еще 29,9 млн руб. выделено проекту «Школа по морю плывет», созданному «Молодежной морской лигой». В рамках него дети будут обучаться истории российского флота, мореплавания и кораблестроения, постройке парусных судов и парусному делу. 29,7 млн руб. выделено «Кварталу Луи» — проекту, посвященному поддерживанию людей с инвалидностью.

На седьмое место попал информационный центр радиовещания «Вера, надежда и любовь», который получил 29,4 млн руб. на вещание радио «Вера».

На восьмом месте — фонд композиторов «Новые классики» с конкурсом для создателей музыки «Партитура» (он получил 28,9 млн руб.). Еще 26,7 млн руб. выделено на работу мастерской «Простые вещи», где работают люди с ментальными нарушениями. Также 26,3 млн руб. получит международный проект Фонда Елены Образцовой «Голоса наследия», направленный на поиск и продвижение молодых вокалистов.

Кто еще получил поддержку

В рамках этого конкурса больше всего грантов — 396 — получили проекты по теме «охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни», рассказал РБК директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. На втором месте по количеству выделенных грантов — 277 образовательных проектов, на третьем — проекты социальной поддержки (их 269). При этом именно проектам, связанным с культурой, действительно были присуждены крупнейшие из грантов, согласился он с выводами РБК.

В ходе этого конкурса рекордное количество грантов (30) на общую сумму 23 млн руб. получили проекты, инициированные казачьими обществами. Среди них — конкурсы песен, патриотические клубы, спортивные и туристические проекты и даже студия подростковой журналистики и мультипликации. Из 30 поддержанных проектов 16 получили почти одинаковые по размеру гранты — от 490 тыс. до 499 тыс. руб.

Всего на получение грантов претендовали 12 255 проектов, это число является рекордным, рассказал журналистам первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. «Чистыми победителями конкурса стали 2140 НКО из 81 региона, они с 1 июля смогут приступить к реализации проектов. Общая сумма распределенных грантов — 4,162 млрд руб.», — сообщил он. По словам Кириенко, еще четыре НКО получат 50% от запрашиваемой суммы, также фонд им поможет в поиске оставшейся части средств.

С 2017 года эксперты фонда рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций и поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд руб. По словам Кириенко, эти НКО в качестве софинансирования привлекли еще 30 млрд руб. и, таким образом, общий объем финансирования проектов составил более 71 млрд руб.

Полгода назад, во время прошлого конкурса, Кириенко подчеркивал, что больше всего грантов досталось проектам в сферах «охрана здоровья», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и «сохранение исторической памяти». Тогда, как и сейчас, в числе получателей самых крупных грантов оказались представители сферы культуры и искусства. Крупнейший грант за время существования фонда — 199 млн руб. — получило гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» (с проектом «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»). На втором месте по размеру гранта попал фестиваль-форум «Российская креативная неделя» с 62,7 млн руб., на третьем — каждый год получающая грант премия «Золотая маска» с 58 млн руб.